La joia del Pirineu que aposta per la sostenibilitat

Senterada és un dels candidats d’aquesta edició dels Premis Poble de l’Any en la categoria de poble sostenible de l’any. Els guardons, convocats per Prensa Ibérica i patrocinats per la Generalitat de Catalunya, volen premiar els pobles catalans per la feina que porten a terme durant tot l’any en tres àmbits: cultural, sostenible i turístic.

El municipi del Pallars Jussà, que comptava amb 137 habitants el 2019, es troba en la confluència dels rius Flamisell i Bosia, en una cruïlla de camins que connecten amb diverses àrees del Pirineu. Disposa de l’associació "Senterada, municipi viu i sostenible", que va ser creada el juny del 2020 després de la pandèmia de Covid-19. Aquest col·lectiu va sorgir per abordar els reptes ambientals i socials actuals i crear consciència entre els residents sobre la importància d’un canvi de model cap a la sostenibilitat.

El projecte de Senterada se centra en diversos objectius clau: prevenir i reutilitzar residus, augmentar l’eficiència en el consum d’aigua i energia, fomentar la producció agroalimentària ecològica i local, crear espais saludables, preservar recursos naturals i culturals, i desenvolupar una economia local robusta. Entre les iniciatives destacades es troba el projecte "Senterada comestible", que promou l’ús de plantes comestibles en espais urbans i la recuperació d’horts abandonats per dinamitzar l’economia local i promoure la venda de productes agroalimentaris ecològics.

L’ajuntament també ha treballat durant anys en la recuperació i divulgació del patrimoni local. Ha restaurat la xarxa de camins històrics i ha senyalitzat els monuments megalítics del municipi. També ha millorat els espais verds urbans, creant entorns agradables per a residents i visitants.

Senterada és un destacat candidat per al Premi al Poble de l’Any. El seu enfocament innovador en sostenibilitat, juntament amb el compromís comunitari, ha generat beneficis significatius per al municipi. La iniciativa de Senterada no només preserva el patrimoni natural i cultural, sinó que també crea ocupació, dinamitza l’economia local i fixa la població, promovent un model de sostenibilitat replicable en altres municipis.

Aquesta iniciativa es pot dur a terme gràcies als nostres patrocinadors: Generalitat de Catalunya, Endesa i Fundació Cultural el Foment.