L’empremta del 17A a la futura Rambla

La futura Rambla de Barcelona, una vegada s’hagi acabat la seva reforma, honrarà la memòria de les víctimes de l’atac terrorista del 17 d’agost del 2017 amb la placa d’homenatge ressituada i més mesures de seguretat. L’acte d’avui al pla de l’Ós pel setè aniversari del 17A per primer cop té com a teló de fons les obres del tram central. Des del juny i durant 10 mesos es concentren al costat del Gòtic fins a Canaletes.

El record d’aquella funesta jornada no quedarà esborrat pel redisseny de la Rambla, que ha d’estar llest el gener del 2027 i inclourà canvis estètics notables. En especial, la substitució del paviment d’onades per un altre de tons grisencs i marrons, que ja es pot veure al tram inferior renovat i genera divisió d’opinions.

El criticat retard en la tramitació d’aquesta inversió municipal, de fet, amagava moltes gestions invisibles per validar la seguretat a la nova artèria. Fonts coneixedores expliquen que diferents cossos de seguretat van estudiar quines mesures preventives podrien ajudar a evitar una incursió no autoritzada d’un vehicle com la que va segar 15 vides el 2017. I que l’espera d’aquest vistiplau va llastar el calendari.

La principal novetat en seguretat és la consolidació i extensió dels pilons i pilones de regulació del trànsit al llarg de la Rambla. Els primers es van col·locar després de l’atac i silenciosament s’han anat optimitzant. Les obres suposaran la seva permanència sine die en posicions estratègiques.

Gairebé invisibles

Ja n’hi ha desenes de col·locats i els de color granatós del tram inferior, de Santa Mònica a Colom, ja són els definitius. Sovint passen completament desapercebuts a turistes i passejants, que els utilitzen per recolzar-se mentre esperen, per exemple, que un semàfor es posi verd o un acompanyant els retrati somrients. N’hi ha de fixos i també en versió retràctil, és a dir, que poden baixar fins a la cota del paviment per permetre el pas de vehicles o impedir-lo en moments determinats. La distribució d’aquests obstacles està pensada per poder permetre als vehicles d’emergències, manteniment i neteja accedir a la calçada central quan és necessari, però amb dificultat o valent-se del sistema retràctil. És a dir, han de maniobrar una mica per entrar i sortir. A més, per a un cotxe o una furgoneta aliès als serveis bàsics, aquests punts de permeabilitat són pràcticament invisibles, perquè no estan senyalitzats.

El pla de l’Ós té pilons provisionals, que blinden el punt més simbòlic de la Rambla i el memorial. Estan tan integrats que reben els adhesius, grafitis i petits residus habituals a la resta del mobiliari urbà, malgrat els esforços municipals per posar límit a aquest vandalisme de baixa intensitat a Ciutat Vella.

Potser el canvi més vistós serà el trasllat de la fina placa daurada que llueix una inscripció pacifista al pla de l’Ós. La renovació del terra i sobretot l’ordenació del subsol s’aprofitarà per retocar el seu emplaçament, explica a El Periódico, del mateix grup editorial que aquest diari, l’entitat Amics de la Rambla, que ha seguit molt de prop el projecte.

"Es va instal·lar per sota del mosaic de Joan Miró perquè era la manera més ràpida i senzilla, tot i que inicialment havia d’anar just per sobre, perquè és allà on va quedar parada la furgoneta del terrorista després de l’atac", apunten. L’entitat va beneir la recol·locació prevista, al veure-la més fidedigna i poder aprofitar-se la intervenció urbanística.