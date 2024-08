Alerten d'una possible presència d'un cocodril a una platja de l'Hospitalet de l'Infant

La Policia Local de Vandellòs i l'Hospitalet de l'Infant i els Agents Rurals han estat buscant aquest dimecres al matí un cocodril a la platja de l'Arenal de la localitat del Baix Camp. L'avís l'ha donat a les 7.21 hores el vigilant d'una atracció d'inflables de la zona, segons ha avançat 'Diari de Tarragona' i ha confirmat Protecció Civil.

L'home ha trucat al seu cap, que ha estat qui ha alertat el 112. Arran de l'avís s'han activat els dos cossos per mirar de trobar el rèptil, tant per terra com amb barques pel mar. La platja ha estat tancada fins les 10.30 hores, quan s'ha aturat la recerca, i des d'aleshores oneja la bandera groga.