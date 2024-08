Un portal web cataloga els diferents fortins

El projecte, que s’anomena ‘Mapa de la línia P’, s’encarrega d’identificar i cartografiar el conjunt de búnquers del Pirineu

El ‘Mapa de la Línia P’ és un projecte digital col•laboratiu, iniciat el 2015, que té com a missió principal catalogar i donar a conèixer els búnquers que s’estenen per tota la serralada del Pirineu, des del Cap de Creus fins al País Basc. Per ara, la recerca ha indentificat un total de 2.870 fortins, els quals es troben minuciosament cartografiats i fotografiats.

El treball, impulsat pel francès Nicolás Barre, persegueix diferents objectius: organitzar excursions històriques al Pirineu, donar valor a aquest patrimoni, preservar la memòria de la històrica pirinenca, potenciar un nou recurs turístic, comprendre l’estratègia del sistema de defensa de la Línia Pirineus, oferir una proposta dirigida a famílies, entre d’altres.

«Durant els meus estudis vaig realitzar una tesi sobre edificis abandonats i exploració urbana. Visc al Pirineu central i el meu desig era conèixer millor la Línia P i descobrir búnquers que hi ha a prop de casa», explica Barré a la seva pàgina web. Llavors va ser quan el dissenyador web va començar a portar a terme aquesta recerca històrica, que va creixent de mica en mica.

Les persones que localitzen un búnquer, ho poden comunicar mitjançant el correu electrònic que s’indica en el mateix web. Per ara, el fortí que s’ha localitzat a major altitud es troba a 2.507 metres d’altitud. A través de les fotografies, es pot observar que, depenent de les zones on es van erigir, els fortins presenten diferències notables.

El web disposa d’un apartat on, a través de models dissenyats en 3D, es poden observar en 360º les diferents tipologies de fortins de la Línia Pirineus, amb l’armament inclòs al seu interior: búnquer per a fusell metrallador, búnquer per a metralladora, búnquer per a canó antitancs, búnquer per a metralladora antiaèria, búnquer per a morter, búnquer d’observatori i búnquer de refugi.

El portal inclou un elaborat eix cronològic amb els principals esdeveniments que van marcar l’Organització Defensiva dels Pirineus. Al mateix temps, el portal recomana tota mena de material relacionat amb aquesta història, per a qui vulgui conèixer-la amb més profunditat. D’aquesta manera, l’autor recomana diferents llibres, articles, documentals, investigacions, projectes multimèdia, etc.

‘El Mapa de la Línia P’, que s’ha convertit en un treball de referència sobre l’Organització Defensiva dels Pirineus, desperta l’interès dels amants de la natura i la història, però també de les persones aficionades al moviment ‘urbex’. Aquesta afició consisteix a visitar i fotografiar llocs abandonats o en desús, en aquest cas les antigues estructures militars de la Línia Pirineus, sense modificar ni malmetre l’espai.

Finalment, el projecte ofereix alguns consells a l’hora de visitar els búnquers. Es recomana portar casc per evitar cops, disposar d’una llanterna, anar alerta on es posen els peus, portar eines de jardineria pot ajudar a retirar la vegetació que cobreix les entrades, tenir present que els fortins poden ser de propietat privada, no molestar els ratpenats que poden habitar a l’interior, no fer malbé les construccions, etc. D’aquesta manera, el projecte web pot servir de guia útil a l’hora de visitar aquest patrimoni.