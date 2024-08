Trapero reivindica "la col·laboració lleial" dels agents polítics i socials perquè el cos de Mossos creixi i millori

El director general de la Policia, Josep Lluís Trapero, defensa que des de l'àmbit polític s'acompanyi el cos "encara que sigui amb discrepàncies legítimes". Ho fa en una carta on reivindica que per ser millors és "imprescindible" la predisposició i, sobretot, la col·laboració "lleial" de tots els agents polítics i socials. En la missiva dirigida als mossos, el contingut de la qual ha avançat la periodista Anna Punsí i ha confirmat l'ACN, també reconeix que els Mossos tenen "molt marge de millora" com a organització i demana als agents que mantinguin la seva "essència" en un context en què es passa "de l'elogi" a la "crítica ferotge".

"Això és el que us demano que feu. Mantenir la vostra essència, el que sou, i el que millor saber fer. Ser mossos i mosses d'esquadra. Ser policies. Res més que policies, però tampoc res menys", diu en la carta.

Segons explica, assumir el càrrec de director general de la Policia és un nou repte professional que afronta "amb energia renovada i moltes ganes". "Sé que enteneu perfectament que no ha estat fàcil prendre aquesta decisió, pel que implica deixar l'uniforme policial i l'exercici d'una professió que, com a tots vosaltres, m'apassiona i que només s'entén des de la vocació de servei", apunta. Amb tot, comparteix que fa el pas perquè està convençut que és el lloc on avui pot ser "més útil" a l'organització policial i també al conjunt de la ciutadania.

D'altra banda, demana als agents que sempre pensin que la seva feina tingui un impacte positiu per al ciutadà i que el sentit de les seves accions sigui aquest: millorar la vida de les persones, fer-la més fàcil o resoldre les dificultats que puguin trobar.

A més a més, tot i que assenyala que en els últims anys s'han aconseguit fites importants, apunta que no n'hi ha prou. En aquest sentit, assenyala alguns reptes com ara continuar fent créixer la seguretat ciutadana, les oficines de denúncies i els policies de proximitat, entre altres.