El centenari coral en un llibre

El llibre «La Nova Harmonia, 100 anys d’història» recull la trajectòria de la coral sallentina dels últims cent anys

«Un dia fent endreça aquí a l’espai on assaja la coral van sortir uns escrits que no vam poder deixar passar per alt», explica Montse Oliva, presidenta actual de la coral. «El que havíem trobat era or i s’havia de guardar d’alguna manera». Aleshores se li va proposar a la Gemma Masip, cantaire de la coral, si volia escriure’n un llibre i així va ser. «M’hi vaig posar l’abril del 2023 i vaig haver de córrer a escriure’l tenint en compte que l’any següent, el 2024, era l’any del centenari». Masip comenta que el procés de documentació per escriure el llibre «no ha estat fàcil», hi ha dedicat moltes hores per recopilar tota la informació necessària. «He entrevistat a molts avis que es contradeien amb la informació que em donaven, ja que he hagut de tirar molts anys enrere. Tot i això, he de dir que l’arxiu municipal de Sallent ha estat de gran ajuda», apunta Masip.

El llibre s’estructura en tres parts diferenciades. Pel que fa a la primera part, s’hi explica l’origen de la coral La Nova Harmonia, la refundació d’aquesta un cop acabada la Guerra Civil, ja que des de l’any 1934 fins a l’any 1953 van passar dinou anys que no es va saber res sobre la coral. Així doncs, l’any 1953 es va reprendre l’activitat de la Societat Coral La Nova Harmonia amb 135 socis i es va establir una quota de 2,25 pessetes per cada soci. Els estatuts de la refundació, ubica la coral on hi havia l’Ateneu Català per tal de poder assajar. Des d’aleshores, la coral ha canviat diverses vegades de local al llarg dels anys fins a obtenir l’actual del carrer Camp de la Bota on ara fa uns vint anys que s’hi troben cada dilluns a un quart de deu per assajar. Aquesta primera part del llibre va acompanyada de fotografies on es contemplen els diferents membres que han format part de la coral al llarg dels anys, sigui en trobades, concerts o viatges a l’estranger, com ara el que es va fer a Alemanya. També s’hi pot trobar el repertori de les cançons que més s’ha cantat, els mestres directors que han dirigit la coral des del seu inici i els presidents de l’entitat. «Fins a l’any 2016, no hi va haver la primera dona presidenta, la Lídia Vilamala, i poc després, la vaig rellevar en el càrrec», apunta la presidenta actual.

Pel que fa a la segona part, s’endinsa en el context històric de la vida a Sallent dels anys 20 del segle XX. També destaca la importància de l’Ateneu Català, la influència de Josep Anselm Clavé i la petjada que havia deixat la Renaixença en la recuperació de la llengua i formació de la consciència catalana. Finalment, pel que fa a la tercera i última part, destaca la importància del cant coral i la música al municipi de Sallent, i fa un repàs per les diferents corals, colles de caramelles i escoles de música que s’han format al llarg de la història. També s’inclou la composició d’una sardana que, amb motiu de la celebració del centenari de La Nova Harmonia, ha fet Jaume Riu Ratera titulada: «Puntejant els 100». Segons l’autor, la composició està inspirada en les cançons més emblemàtiques de la història de La Nova Harmonia com ara «Plomes al vent», «Vestida de nit», «Brau Pescador» o les tonades del Retaule dels Embotits. Pel que fa a la portada, tan Masip com Oliva n’estan molt satisfetes, ja que representa exactament els elements més característics de la coral.

El llibre, tot i que ja se n’ha compartit la portada, es posarà a la venda a partir del dia 14 de setembre, un cop feta la presentació oficial, a un cost de 15 euros.