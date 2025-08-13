Igualada, entre els tres municipis catalans on més creix el frau elèctric per la marihuana
Els 15 expedients en plantacions del 2024 de la capital de l'Anoia corresponen a naus industrials
G. S. / M. A.
La convergència de zones industrials, àrees residencials i bones comunicacions expliquen que Igualada és el tercer municipi català, per darrere de Girona i Montcada i Reixac, on més va créixer el frau elèctric per marihuana detectat per Endesa a Catalunya entre el 2023 i el 2024, segons dades consultades per El Periódico, del mateix grup editorial que Regió7.
A la capital de l'Anoia, on els 15 expedients per frau elèctric en plantacions del 2024 corresponen a naus industrials, fonts municipals destaquen que "la tasca policial que permet detectar les plantacions és proactiva i ràpida". L’augment a la capital de l’Anoia és substancial, del 353%, passant d’1,9 GWh el 2023 a 7,8 GWh el 2024. "Treballem conjuntament amb la policia local i els Mossos d’Esquadra, amb llaços forts de cooperació que es van consolidar arran de la pandèmia", defensen.
Amb tot, la lectura de les dades del frau a Igualada també dona la constatació del reforç dels dispositius policials en els últims anys, d’acord amb el govern municipal: "Les dades evidencien la tolerància zero amb aquest tema per part de l’Ajuntament". De fet, el govern local posa sobre la taula portar a terme pròximament un "reconeixement oficial" a la tasca policial en la lluita contra les plantacions de marihuana.
Molèsties i ajuda
Aquesta llei disposa que les empreses distribuïdores poden desconnectar instal·lacions de manera immediata "en el cas de connexions il·legals directes, en situacions que comportin risc per a les persones o coses i en els casos que es determinin reglamentàriament". Si bé la norma facilita la tasca policial, els Mossos d’Esquadra apunten que la laxitud de les penes que recauen sobre els defraudadors fa que punxar la llum els pugui "sortir gairebé gratis", assenyala el cap de l’àrea central d’anàlisi criminal, Albert Llena.
Endesa recorda que en altres països d’Europa "el frau elèctric comporta penes de presó", mentre que a Espanya el Codi Penal castiga aquesta pràctica amb fins a 12 mesos de multa, que són de tres mesos en casos de fraus inferiors a 400 euros. "Això no contribueix a frenar la proliferació de connexions il·legals", conclou la companyia.
