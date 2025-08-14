Un bomber que treballa en l'extinció d'un foc a Ourense: "Vaig creure que no en sortiria amb vida"
Roi Juan López va estar dimarts tres hores cap per avall esperant un helicòpter de rescat. El bomber va resultar ferit al tractar d’escapar d’un contrafoc, a Maceda (Ourense), iniciat pels veïns per salvar les seves cases.
Patricia Casteleiro
Roi Juan López és bomber forestal des de fa 22 anys. Està acostumat a les situacions límit a les quals arrossega el foc, un enemic que és ben conegut a la província d’Ourense. No obstant, el que va viure dimarts no ho havia experimentat mai: va arribar a pensar que no ho podria explicar.
Aquest habitant de Ribadavia treballa a la brigada de Lomba do Corvo (Ourense) i dimarts li va tocar fer front al gran foc de Maceda, que ja porta consumides més de 1.200 hectàrees. Van estar tot el dia sense parar, fent front a sis focus, quan es van adonar que els veïns d’una de les parròquies afectades havien iniciat un tallafoc per salvar les seves cases. Havien d’escapar o podrien quedar-se acorralats per les flames. Van sortir com van poder d’allà i va ser llavors quan es va produir l’accident que manté López enllitat.
"Una motobomba es va quedar sense frens i va venir disparada contra el cotxe on era jo. El capatàs de la brigada i el conductor acabaven de baixar i el camió es va descontrolar. Va venir cap a mi, que estava obrint la porta del vehicle. Vaig sortir disparat i vaig aterrar sobre la cuneta", explica. "Em vaig fer contusions a la cama, al maluc i al costat. Però per precaució no podien moure’m. Havia d’esperar l’helicòpter", prossegueix. Va quedar en una posició complicada, cap per avall i immòbil. Van contactar amb emergències, però no hi havia visibilitat. L’helicòpter no podia aterrar.
Les hores passaven i ell esperava el pitjor: "Pensava que ja no sortiria d’allà, que s’acabava tot". Amb tot, semblava que la seva vida no corria perill, de manera que van decidir fer servir els mitjans aeris per apagar focs primer, i van sumar més temps d’espera al seu rescat. L’opció de treure’l per terra es va descartar de seguida. Eren en una zona alta, a Casetas del Rodicio, i el perill de baixar un pendent arriscant-se que el foc pugés podia ser catastròfic. "Era una bogeria, em vaig quedar cap per avall amb el foc al costat", diu.
Un malson
L’helicòpter, després de tres hores, va arribar, però no es va acabar el malson. No podia aterrar, per la qual cosa calia pujar el ferit d’una altra manera. El van col·locar en una estreta llitera subjecta per cordes a l’aeronau que el va treure d’allà i el van alçar 30 metres sobre terra. "Ho vaig passar gairebé pitjor que amb el cop. Eren quatre ferros", explica. Al final van poder traslladar-lo al Complexo Hospitalario Universitario d’Ourense.
- A Hisenda no se li escaparà ni un cafè: el sistema amb què ho controlarà tot a partir del 2026
- La família d’un dirigent veïnal manresà vol portar el SEM als jutjats per la seva mort
- Laura Torrente, creadora de contingut: «Al principi els meus pares no entenien per què les marques em regalaven coses»
- Aquest restaurant és la parada del pilot Franco Colapinto en les seves rutes ciclistes pel Bages
- Aston Martin fa proves amb un cotxe d'un milió d'euros pel Bages
- Els deutes per drogues d'interns de presons com Lledoners o Brians 2 obliguen les seves famílies a delinquir
- L’Ajuntament de Manresa limita l’horari del negoci de la carretera de Vic que ven alcohol i causa problemes al veïnat
- La Sagrada Família perd una botiga de roba de tota la vida