Les dones grans soles tenen més risc de morir per la calor
La probabilitat de morir entre les que tenen més de 75 anys creix un 69% quan se superen els 34ºC; entre els homes de la mateixa edat puja un 28%.
Elisenda Colell
Durant els tres mesos d’estiu del 2024, a Barcelona es van registrar 236 morts atribuïbles a la calor, el 5% del total: 185 van ser dones i 50 homes. Si ens centrem en el factor de l’edat, 176 eren més grans de 75 anys i 57 menors d’aquesta edat. A partir de les dades, l’Agència de Salut Pública de Barcelona (ASPB) apunta que les dones més grans de 75 anys són el col·lectiu que acusa el risc més elevat de morir a causa de les altes temperatures en un estudi publicat recentment. El fet que moltes d’elles visquin soles agreuja les conseqüències de la calor, assenyala Esther Francia, que és metge geriàtrica de l’Hospital de Sant Pau.
L’estudi de l’Agència de Salut Pública de Barcelona ha analitzat la mortalitat atribuïble de maig a setembre des del 2016 fins al 2024. Segons aquest informe, els pitjors anys van ser el 2017, el 2018 i el 2020, quan es van produir 474, 417 i 535 morts causades per les altes temperatures. Si es tenen en compte aquests nou anys analitzats, els dies que la temperatura a Barcelona va superar els 34ºC (el llindar de calor intensa) el risc de mortalitat va augmentar un 50%, en comparació amb les jornades a temperatura confortable, que es troba en els 25ºC.
De fet, en les dones, la probabilitat de morir els dies en què se superen els 34ºC va augmentar un 69%, mentre que en el cas dels homes aquesta taxa és tres vegades menor: del 28%. En el cas dels grans, el risc de morir es va incrementar el 52% comparat amb quan la temperatura és confortable, mentre que en les persones joves aquest percentatge és del 40%. Les dades de l’any passat també mostren que el dia que es va arribar a la màxima temperatura, de 37ºC, el risc de morir també va créixer un 23% respecte als dies de calor intensa. És precisament en aquest context en el qual s’identifiquen les diferències més grans entre els col·lectius. El risc de mortalitat de les dones en aquelles jornades de rècord són del 29% respecte a les de calor intensa, per un 17% dels homes.
«Amb la vellesa, es perd el mecanisme que regula la set. No són conscients que en tenen i algú els ho ha de recordar. Per això el risc també es complica amb les persones que viuen soles, i més si tenen problemes de mobilitat o de memòria: aixecar-se i anar a buscar aigua és més difícil, o no recorden que no han begut en tot el dia», explica la doctora Francia. L’especialista afegeix dos factors més que poden agreujar la deshidratació. Un, els medicaments. «Provoquen pèrdua de líquids, com per exemple els que es prenen per al cor i la diabetis». I el segon és que la deshidratació els afecta més perquè els seus òrgans estan més deteriorats.
Massa muscular i menopausa
Però: ¿i per què les dones? Una part de l’explicació es troba a la massa muscular. El múscul és el teixit on s’acumula més aigua, però, a mesura que envellim, es perd massa muscular i es guanya greix. «En les dones, el contrast és encara més gran, així que el seu cos reté menys aigua», explica la doctora. La menopausa tampoc hi ajuda. «La pèrdua de les hormones femenines altera la regulació de la pell amb la calor, i són més susceptibles a la deshidratació», afegeix Francia.
- A Hisenda no se li escaparà ni un cafè: el sistema amb què ho controlarà tot a partir del 2026
- La família d’un dirigent veïnal manresà vol portar el SEM als jutjats per la seva mort
- Laura Torrente, creadora de contingut: «Al principi els meus pares no entenien per què les marques em regalaven coses»
- Aquest restaurant és la parada del pilot Franco Colapinto en les seves rutes ciclistes pel Bages
- Aston Martin fa proves amb un cotxe d'un milió d'euros pel Bages
- Els deutes per drogues d'interns de presons com Lledoners o Brians 2 obliguen les seves famílies a delinquir
- L’Ajuntament de Manresa limita l’horari del negoci de la carretera de Vic que ven alcohol i causa problemes al veïnat
- La Sagrada Família perd una botiga de roba de tota la vida