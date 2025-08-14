Els Mossos registren dotze agressions sexuals al dia a Catalunya
Aquests delictes han augmentat un 12% en el primer semestre d’aquest any. Una de cada cinc de les agressions o abusos passa en l’àmbit familiar.
G. G. / P. M.
Les denúncies per violència sexual encara estan disparades. En els sis primers mesos del 2025 es van interposar a Catalunya 2.130 denúncies per agressions i abusos sexuals, un 12% més que en el mateix període de l’any passat. D’aquests expedients se’n van resoldre 1.843, que suposen 960 detinguts, un 12% i un 15% més, respectivament, que els sis primers mesos del 2024.
L’increment representa que hi ha al voltant de 12 violacions al dia a Catalunya, segons el registre dels Mossos a què ha tingut accés El Periódico, del mateix grup editorial que Regió7. La tendència és molt semblant a la resta d’Espanya, on segons dades del Ministeri de l’Interior, durant el primer trimestre de l’any (encara no s’han publicat les dades del segon), es van produir 4.760 denúncies per delictes contra la llibertat i indemnitat sexuals, és a dir, 13 al dia. L’increment trimestral és del 3,8%.
En qualsevol cas, segons remarca Interior en el balanç de criminalitat presentat, "l’augment sostingut d’aquest tipus de delictes s’ha de situar, en part, en relació amb les actives polítiques de conscienciació i de reducció de la tolerància social i personal davant aquesta mena de fets delictius, que es tradueixen en una disposició més gran de les víctimes a denunciar-los".
És a dir, no necessàriament hi està havent més violència sexual que abans, sinó que ara es denuncien delictes que abans no arribaven a coneixement de la justícia o de les forces de seguretat. Com a exemple d’això hi ha el petó no consentit de Luis Rubiales a Jenni Hermoso en el Mundial de futbol de Sydney.
Tot i això, segons els experts, hi continua havent un nivell important d’infradenúncia, tenint en compte que bona part de les agressions sexuals són perpetrades en l’àmbit familiar, de pares a filles, en el si de les parelles, d’oncles a nebodes, etc. De fet, segons l’estadística de delictes sexuals registrats a Barcelona en els sis primers mesos, una de cada cinc es produeixen en l’àmbit familiar, enfront d’un 15% que es registra en bars i discoteques. És a dir, l’imaginari col·lectiu al voltant de violadors desconeguts que ataquen dones sortint de la discoteca no sempre és cert.
En domicilis
Les dades barcelonines també indiquen que el 40% de les agressions sexuals denunciades es produeixen a l’interior d’un domicili (per un familiar o per una altra persona), un 20,5% a la via pública i un 15% en el marc de l’oci nocturn. A Barcelona, les denúncies també s’han incrementat durant els sis primers mesos de l’any, en concret un 17%. Un augment que els Mossos d’Esquadra atribueixen, parcialment, a denúncies amb latència, és a dir, a fets denunciats ara però que van passar fins i tot una dècada enrere, a causa de la conscienciació social més gran que hi ha en l’actualitat, esperonada pel moviment feminista, el Me Too o casos polèmics com el de La manada de Pamplona.
En aquest context, l’Institut Català de Medicina Legal i Ciències Forenses ha obert una unitat especialitzada en violències sexuals. En els sis primers mesos de l’any, ha atès 327 víctimes. El 89% són dones i tres de cada quatre víctimes, menors de 30 anys, amb una mitjana d’edat de 28,8 anys. Un 9% d’aquests casos són d’agressions grupals, un percentatge que ha augmentat l’últim any, ja que el 2024 la mitjana va ser del 7,6%.
