Marenostrum Fuengirola 2025: encara queden dies d'estiu i música en directe davant del mar
El cicle de concerts de Fuengirola, que enguany arriba a la desena edició, encara la recta final amb artistes destacats del panorama nacional i internacional
Música que et fa ballar, lletres que et fan bategar el cor i energia… molta energia, que t'envolta, s'encomana i es multiplica. Així és Marenostrum Fuengirola 2025, el cicle de concerts que des del maig ha transformat aquesta ciutat costanera malaguenya en un escenari vibrant i punt de trobada per a amants de la música clàssica, el rock, el flamenc, el rap, l'indie o el pop. I el millor és que encara queden diverses setmanes per gaudir de les darreres actuacions en un marc incomparable, entre el turó del castell Sohail i la riba de mar Mediterrani.
Marenostrum Fuengirola, que aquest any celebra el desè aniversari, s'ha consolidat com una de les cites musicals més importants d'Espanya. La variada programació, amb més de 40 concerts programats, n'és la principal responsable. Però Marenostrum Fuengirola és molt més que música en directe que connecta persones de totes les edats i estils: és una experiència completa que combina oci, cultura i innovació. Ho vols veure amb els teus propis ulls? Prem el play, gaudeix d'aquest vídeo gravat durant un dels dies de concert i submergeix-te en l'emoció i l'energia única de Marenostrum.
Música, diversió i energia per a tothom
Perquè cada assistent pugui gaudir durant hores i atresorar records inoblidables del seu pas per Marenostrum Fuengirola, Repsol ha creat racons únics com la zona de chill out, perfecta per descansar i recarregar energia, o els bancs solars que permeten carregar el mòbil i seguir registrant bons moments sense por d'esgotar la bateria. La guixeta d'entrades també funciona gràcies a les plaques solars de la companyia, mentre que els grups electrògens de l'escenari principal utilitzen combustibles 100% renovables de Repsol, reduint la petjada de carboni del cicle de concerts.
A l'aparcament, s'han instal·lat dos punts de recàrrega elèctrica per a la flota de vehicles oficials de Marenostrum Fuengiorola, i per facilitar l'accés del públic s'han posat autobusos llançadora en set dels concerts més importants, que també funcionen amb combustibles 100% renovables de Repsol. A més, l'oli de cuina usat dels food trucks presents al recinte es recull per transformar-lo en combustible renovable.
Millor experiència per als assistents
Marenostrum Fuengirola és un clar exemple de com la combinació de música, cultura, turisme i innovació pot generar un impacte positiu a la zona. En aquesta línia, Repsol treballa de la mà dels cicles musicals per transformar la seva energia i oferir les millors experiències per als assistents incorporant-hi diferents solucions energètiques procedents d'origen renovable: punts de recàrrega alimentats per energia solar per a dispositius mòbils, punts de càrrega per a vehicles elèctrics o combustibles 100% renovables que alimenten els escenaris dels festivals. Igualment, aporta sistemes de recollida d'oli de cuina usat dels food trucks, que posteriorment es pot convertir en combustible renovable. Tot això, acompanyat del coneixement necessari en eficiència, cosa que permet a aquests esdeveniments reduir la seva petjada de carboni.
Si ho vols comprovar en viu, encara hi ets a temps: els darrers concerts de Marenostrum Fuengirola 2025 tancaran aquest desè aniversari amb la mateixa energia i diversitat musical que han definit tot el cicle. Repsol continuarà impulsant aquests moments, assegurant que cada experiència sigui única i inoblidable.
