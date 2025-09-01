Una nina solidària per combatre les malalties rares en els nens
Redacció
Es diu NICA i viatja per tota Espanya de mà en mà recaptant fons per a recerca, posant en relleu a més la peregrinació que la majoria de famílies afectades han d'afrontar per a tractar de trobar un diagnòstic
A Espanya, la meitat dels nens i nenes amb malalties rares no tenen un diagnòstic precís que permeti posar nom a la patologia que pateixen. I, per tant, l'ajuda mèdica que poden rebre resulta molt limitada. “El diagnòstic no ho és tot, però ho canvia tot”, explica Encarna Guillin, directora estratègica del projecte Úniques de l'Hospital Sant Joan de Déu, “perquè sense diagnòstic no hi ha pronòstic, no se sap com evolucionarà la malaltia, ni és possible abordar la causa i tractar-la”.
L'Hospital és un referent en el diagnòstic, tractament i recerca de les malalties rares que, en el 80% dels casos, es diagnostiquen durant la infància. En l'actualitat, atén i realitza seguiment a més de 30.000 nens de tota Espanya. El centre va promoure el 2021, al costat de la Federació de Malalties Rares (FEDER), la creació de la xarxa Úniques per a compartir dades, avançar en la recerca i els diagnòstics i evitar, en la mesura del possible, els desplaçaments d'aquests pacients. Aquesta xarxa, liderada pel Ministeri de Sanitat, està integrada per 30 hospitals que cobreixen tota la geografia nacional.
El viatge de Nica
Ara l'Hospital Sant Joan de Déu i FEDER han llançat la campanya El viatge de Nica que, amb el suport d'Alexion AstraZeneca Rare Disease, té com a objectiu captar fons per a poder augmentar el nombre de pacients dels hospitals de la xarxa Úniques que poden accedir a estudis genètics avançats.
La iniciativa mostra com a protagonista a Nica, una nina que viatjarà per tota Espanya de mà en mà recreant el pelegrinatge que moltes famílies de nens amb malalties rares es veuen obligades a fer en la cerca d'un diagnòstic.
Fins a 10 anys d'espera
“Els nens amb malalties rares triguen una mitjana de més de 6 anys a rebre un diagnòstic”, afirma Juan Carrión, president de FEDER. “Encara que al voltant del 20% han d'esperar més de 10 anys i, un percentatge similar, entre 4 i 9 anys. A més, s'estima que el 80% de les malalties rares són de base genètica”, conclou Carrión.
Cada nina porta integrat un codi QR que dona accés a una web on es pot conèixer el cas de la família que l'ha posat a viatjar i realitzar la donació. Aquesta web també pot compartir-se via WhatsApp, encara que no es tingui la nina físicament.
Prensa Ibérica, col·laborador
Prensa Ibérica col·laborarà activament en el projecte Nica, implicant a tots els seus diaris distribuïts al llarg del territori nacional. Aquesta participació permetrà amplificar l'abast i la visibilitat del programa gràcies a la capil·laritat i la influència que exerceixen les capçaleres del grup en les seves respectives comunitats autònomes.
Com a part d'aquesta col·laboració, la nina Nica iniciarà un viatge per tot el país, visitant una a una les redaccions dels diaris del Grup. A cada seu hi romandrà durant una setmana, període en el qual els lectors tindran l'oportunitat de sumar-se al projecte mitjançant donacions solidàries. Aquesta ruta simbòlica convertirà a Nica en un fil conductor de solidaritat i compromís ciutadans.
Amb aquesta iniciativa, Prensa Ibérica reforça el seu compromís amb causes d'impacte social, posant al servei del projecte la seva potència informativa, la seva redacció territorial i la seva connexió directa amb milions de persones en tota Espanya.
250 Nicas, per a començar
Un centenar de famílies amb nens afectats participen a la campanya, i estan fent córrer les primeres 100 Nicas físiques. Inicialment, està previst posar en circulació 250 nines.
La campanya també està oberta a les empreses. A les quals s'hi vulguin sumar-, se'ls farà arribar la seva pròpia Nica amb un vídeo personalitzat perquè la puguin moure entre els seus treballadors. Totes les Nicas de la campanya podran ser seguides a través de la web, que mostrarà a cada moment el recorregut que han fet, on es troben i l'import de les donacions rebudes.
- Ajuntament de Bagà: 'resulta que els autocaravanistes son nets i respectuosos; els ampliarem els serveis
- Un home apunyala i llança la seva dona per la finestra en plena Festa Major de Manresa
- Adeu a les transferències entre pares a fills: el que passa si Hisenda descobreix que tens de sobte uns diners inesperats
- Negar-se a pagar una derrama: la decisió del Suprem que marca un precedent
- Preocupació ciutadana a Manresa per la proliferació d’un mini escarabat
- Un expert veterinari adverteix sobre el greu error que comets amb el gat: 'Pot provocar un problema important
- Un accident es produeix a 50 metres d'una patrulla a Manresa i la policia n'envia una altra
- Trist final per a l'alpinista Natalia Nagovistyna: la donen per morta després de 15 dies d'intents de rescat