El Roig Arena obre les portes a València per rivalitzar amb els grans recintes d’Europa
Més d’un milió de persones passaran el primer any per aquest pavelló multiús situat al sud de la capital i destinat a l’esport, la música i els esdeveniments corporatius. El 75% de les entrades ja s’han venut i es preveu que l’impacte econòmic sigui de 150 milions anuals
Amparo Soria
El que un dia va ser el somni de l’empresari Juan Roig, president de la cadena de supermercats Mercadona, ja és un motor econòmic per a la ciutat de València. El Roig Arena, espai dedicat a l’oci en gairebé totes les variants, ultima tots els detalls per oferir el seu primer espectacle el proper dissabte. Serà un homenatge a Nino Bravo pel qual passaran una vintena d’artistes per oferir versions del cantant d’Aielo de Malferit, una bona metàfora del que aquest espai està destinat a ser: un recinte local amb ambició internacional.
La inversió ha estat de 400 milions d’euros, cent més dels previstos i sufragats íntegrament pel president de Mercadona. La pandèmia, la guerra d’Ucraïna i la inflació han estat determinants i han obligat tot l’equip a adaptar-se a una conjuntura internacional que tenia ressons en aquesta infraestructura que canviarà el mapa de l’oci a l’autonomia.
Tot i això, la inversió és més ambiciosa, ja que el Roig Arena no és només un recinte, és un «projecte de ciutat», on s’inclou el mateix Arena, però també un pàrquing públic (20 milions), el col·legi públic Les Arts (8 milions), i l’enjardinament de 40.000 metres quadrats on s’ubicarà el parc de l’Afició del València.
La resta del pressupost es concentra en un espai per a 20.000 persones. És una obra que marca una fita a nivell tecnològic i es posiciona a l’avantguarda europea d’espais per a espectacles, amb una acústica interna i externa que evita molèsties fora i garanteix una bona experiència dins i una sostenibilitat energètica visible en el disseny de la construcció.
«És un recinte que aspira a l’elit europea; s’ha fet una inversió responsable a les demandes socials, Juan Roig tenia clar el que volia donar a València, al País Valencià i a Espanya i totes les millores que s’han demanat, les ha acceptat», va explicar ahir Víctor Sendra, director del Roig Arena, a la primera roda de premsa oferta ja al pavelló.
Serà la llar del València Basket i acollirà, només aquesta temporada, més de 200 trobades, des de concerts fins a partits i esdeveniments corporatius. En total, s’estima que fins al setembre del proper any hi passin més d’un milió de persones. No és una previsió fútil; està basada en dades objectives que Sendra va proporcionar com a màxim responsable de la infraestructura que dota d’una nova dimensió la música, l’esport i la gastronomia.
El 75% d’entrades venudes
Només en el vessant musical, «el ritme de venda dels 60 esdeveniments en comercialització és molt positiu, s’han venut el 75% de les entrades dels esdeveniments anunciats, amb 14 esdeveniments que ja han esgotat totes les entrades», va subratllar. L’aforament varia entre els 20.000 que hi caben al recinte central fins als 2.000 que pot acollir l’auditori.
En aquest sentit, el primer examen serà aquest dissabte, quan se celebri Bravo, Nino, un dels concerts que va esgotar les entrades en qüestió d’hores. Com aquest, ja no hi ha entrades per a Camilo, Manuel Carrasco, dues de Joaquín Sabina (dels tres programats), Anuel AA, The Waterboys i Dani Martín, entre d’altres. «València és una potència musical, és una localitat per tenir en compte per a les gires de grups i artistes internacionals. Ara com ara són 600.000 persones les que gaudiran de la música aquesta temporada al Roig Arena, un impacte més que positiu per a la ciutat», va dir Sendra. De totes les entrades venudes, el 25% són de fora de la Comunitat Valenciana.
València Basket, "prioritari"
En la seva faceta esportiva, el Roig Arena serà la llar del València Basket, que aquesta temporada té els seus dos equips, el masculí i femení, disputant la lliga nacional i l’Eurolliga, a més d’acollir la Copa del Rei les properes dues temporades. Per gaudir de cada partit, l’aforament és de 15.600 persones i aquesta temporada s’ha batut el rècord històric en comptar amb 14.500 abonats.
Per a aquesta doble faceta entre estadi i recinte de concerts, Sendra va explicar com serà la reconversió, que es produirà en qüestió d’hores: «Si a la nit se celebra un concert, immediatament després començarà a desmuntar-se la instal·lació perquè diumenge a les 9 del matí estigui a punt per celebrar-se un partit».
Una agenda minuciosament mesurada i que funciona com qualsevol Arena del món. A ells han recorregut per aprendre sobre com fer les coses, quines necessitats hi ha i com resoldre-les. «No ens volem comparar, el que és clar és que tenim el recinte que volíem», va explicar Sendra, i va afegir que Juan Roig «està orgullós de cadascun dels euros que ha invertit».
La gastronomia, un pilar
El director també va apuntar a la importància de fusionar els espectacles amb la gastronomia. En concret, es poden menjar paelles a llenya al restaurant Poble Nou i degustar plats tradicionals a l’Ultramarinos Roig, tots dos gestionats pel xef Miguel Martí, al capdavant de la cuina central.
A més, s’ha dissenyat un mercat gastronòmic on s’ubiquen la resta de firmes valencianes com Hundred Burgers, Mesedora amb els seus tradicionals entrepans, les truites i croquetes d’Adicto i Adicta, les pizzes i coques valencianes de Per Me, les hamburgueses de pollastre de Xé Chicken, els gossets de Xé Chicken, els gossets calents.
Un procés de vuit anys
El camí ha estat llarg. L’origen se situa a la temporada 2016-2017, quan el València Basket va guanyar la Lliga i es va plantejar crear un recinte d’acord amb la nova dimensió del club. Només un any després, l’Ajuntament de València va aprovar el projecte i el 2020 van començar les obres que han durat fins a aquest any. Al juliol es va fer el primer examen amb un concert per a 10.000 convidats, on tota la infraestructura va funcionar a ple rendiment
