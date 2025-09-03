Set detinguts arreu de l'estat espanyol per integrar un grup que cometia estafes bancàries mitjançant 'vishing'
La trama hauria causat un perjudici econòmic de més de 100.000 euros a 42 víctimes, algunes de Barcelona i Tarragona
ACN - Redacció
La Guàrdia Civil ha detingut set persones i n'investiga tres més com a presumptes integrants d'un grup criminal que es dedicava a cometre estafes bancàries mitjançant la tècnica del 'vishing'. Calculen que el perjudici econòmic superaria els 100.000 euros i afectaria 42 víctimes de diferents províncies d'arreu de l'estat espanyol, incloses Barcelona i Tarragona. L'anomenada operació Banalic es va iniciar el gener de 2024 després de diverses denúncies a la província d'Alacant. Els autors contactaven telefònicament amb les víctimes suplantant entitats bancàries -als dispositius es mostraven els números de telèfon oficials-. Amb el pretext de donar assistència tècnica, les convencien per validar operacions o facilitar codis d'un sol ús.
Amb aquestes dades, ordenaven transferències immediates que eren derivades a altres comptes de pas utilitzats de forma intensiva durant pocs dies.
La investigació va permetre identificar, inicialment, una xarxa de "mules" encarregades de retirar o moure el diner obtingut fraudulentament. Segons l'institut armat, algunes d'aquestes persones havien estat coaccionades o privades de llibertat puntualment per garantir l'extracció i lliurament dels diners.
Al desembre de 2024 es va produir un primer dispositiu amb escorcolls a Pilar de la Horadada i Algorfa, que va acabar amb tres detinguts que es dedicarien a la captació de "mules", així com l'arrest de tres "mules" més i la investigació d'unes altres tres.
Ja al mes de juliol, les anàlisis de proves digitals i financeres intervingudes va permetre reconstruir el recorregut del diner i escalar en l'estructura criminal fins arribar al presumpte líder, localitzat al municipi de Benferri. Allí van escorcollar el seu habitatge i va ser detingut, a més de comissar divers material informàtic per analitzar-lo.
Els detinguts van quedar en llibertat amb càrrecs i mesures cautelars després de passar a disposició del jutjat d'instrucció d'Alacant. La investigació continua oberta i no es descarten noves actuacions.
