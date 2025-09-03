Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Set detinguts arreu de l'estat espanyol per integrar un grup que cometia estafes bancàries mitjançant 'vishing'

La trama hauria causat un perjudici econòmic de més de 100.000 euros a 42 víctimes, algunes de Barcelona i Tarragona

Agents de la Guàrdia Civil durant l'operació Banalic en contra d'un grup organitzat que practicava estafes amb la tècnica del vishing des de la província d'Alacanat

ACN - Redacció

Alacant

La Guàrdia Civil ha detingut set persones i n'investiga tres més com a presumptes integrants d'un grup criminal que es dedicava a cometre estafes bancàries mitjançant la tècnica del 'vishing'. Calculen que el perjudici econòmic superaria els 100.000 euros i afectaria 42 víctimes de diferents províncies d'arreu de l'estat espanyol, incloses Barcelona i Tarragona. L'anomenada operació Banalic es va iniciar el gener de 2024 després de diverses denúncies a la província d'Alacant. Els autors contactaven telefònicament amb les víctimes suplantant entitats bancàries -als dispositius es mostraven els números de telèfon oficials-. Amb el pretext de donar assistència tècnica, les convencien per validar operacions o facilitar codis d'un sol ús.

Amb aquestes dades, ordenaven transferències immediates que eren derivades a altres comptes de pas utilitzats de forma intensiva durant pocs dies.

La investigació va permetre identificar, inicialment, una xarxa de "mules" encarregades de retirar o moure el diner obtingut fraudulentament. Segons l'institut armat, algunes d'aquestes persones havien estat coaccionades o privades de llibertat puntualment per garantir l'extracció i lliurament dels diners.

Al desembre de 2024 es va produir un primer dispositiu amb escorcolls a Pilar de la Horadada i Algorfa, que va acabar amb tres detinguts que es dedicarien a la captació de "mules", així com l'arrest de tres "mules" més i la investigació d'unes altres tres.

Ja al mes de juliol, les anàlisis de proves digitals i financeres intervingudes va permetre reconstruir el recorregut del diner i escalar en l'estructura criminal fins arribar al presumpte líder, localitzat al municipi de Benferri. Allí van escorcollar el seu habitatge i va ser detingut, a més de comissar divers material informàtic per analitzar-lo.

Els detinguts van quedar en llibertat amb càrrecs i mesures cautelars després de passar a disposició del jutjat d'instrucció d'Alacant. La investigació continua oberta i no es descarten noves actuacions.

