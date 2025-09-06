En aquestes comarques de Catalunya hi haurà més morts que naixements
A 9 de cada 10 municipis catalans augmentarà la proporció de persones majors de 65 anys
Neus Castellet
La població augmentarà més del 80% als municipis de Catalunya en els pròxims 10 anys, segons les projeccions de població publicades per l'Institut d’Estadística de Catalunya (Idescat). Tot i això, l'envelliment de la població serà una altra de les grans transformacions demogràfiques de la pròxima dècada.
A 9 de cada 10 municipis augmentarà la proporció de persones majors de 65 anys, una tendència especialment pronunciada als municipis mitjans, d'entre 5.001 i 10.000 habitants, on aquest grup passarà de representar el 18,6% al 23,6% del total.
La situació serà encara més acusada als pobles més petits (menys de 500 habitants), que ja presenten les taxes d'envelliment més altes i continuaran liderant aquest paràmetre: el 2034, gairebé un de cada tres residents (29,1%) tindrà més de 65 anys.
En contrast, els municipis més grans, com Barcelona i la seva àrea metropolitana (amb més de 100.000 habitants), registraran el percentatge més baix de població envellida, amb un 21,9% de persones grans previstes per al 2034.
L'Alt Urgell disminuirà la població
Una de les comarques on més disminuirà la població serà l'Alt Urgell, a la província de Lleida. Tot i l'evolució general que Catalunya experimentarà amb relació a l'augment d'habitants, hi haurà municipis que aniran a contracorrent. És el cas de pobles com Arsègel, amb 12,8%, Cabó, que en disminuirà un 11%, Fígols i Alinyà, amb una disminució del 6,6% o d'Odèn; també l'Alt Urgell, que rebaixarà un 6,1% la pròxima dècada.
La gran majoria dels pobles de la comarca tindran menys població en una dècada, a excepció d'alguns pocs com Montferrer i Castellbó, Vansa Fornols o Josa i Tuixent, tots prop de Cerdanya, una de les zones amb més augment de tot Catalunya.
La situació d'Alt Urgell va de la mà amb el percentatge de població més gran de 65 anys que hi haurà en aquests pobles el 2034: Odèn, amb un 39,6%, serà un dels municipis catalans amb més població més gran de 65 el 2024. Els percentatges dels pobles de l'Alt Urgell voregen tots el 30%, ja que n'hi haurà més al 30%.
Al Solsonès, també a la província de Lleida, pobles com Torà, Pinós o Riner també patiran disminucions de població de prop del 5%. A Calonge de Segarra, a l'Anoia, però delimitant amb el Solsonès, arribarà fins al 10,3%.
A Lleida, alguns dels pobles amb més decreixement
A la resta de la província de Lleida, a més dels de l'Alt Urgell, també hi ha alguns dels pobles on més població disminuirà en els pròxims deu anys. És el cas de municipis com Alòs de Balaguer, a la Noguera, amb l'11%. També Sarroca de Bellera, amb 8,8%, o Villaler i Limiciana (tots dos amb més del 7%).
