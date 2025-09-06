La Festa Major de Manresa, una cita amb moltes cares
Al carrer de Sallent es van celebrar els concerts per als més joves, amb Doctor Prats i Els Catarres com a caps de cartell
Text: Gemma Camps
La Festa Major de Manresa ha trobat la fórmula per oferir una programació que arribi a tots els públics repartint els actes en diferents espais de la geografia manresana. Aquest reportatge amb imatges dels fotògrafs de Regió7 Mireia Arso, Oscar Bayona i Axel Casas inclou algunes de les instantànies aconseguides al llarg de les cinc jornades de festa.
Al carrer de Sallent es van celebrar els concerts per als més joves, amb Doctor Prats i Els Catarres com a caps de cartell, però també amb altres propostes musicals que igualment van tenir els seu públic. Aquest vial situat lluny del centre es va estrenar el 2018 com a escenari de concert veient que la plaça de Sant Domènec quedava molt petita per acollir-hi l’actuació, justament, d’Els Catarres, que ja han passat tres vegades per la festa gran de la capital del Bages (2018, 2022 i 2025).
A la plaça de Sant Domènec, la música per a més grans (ara en diem vintage), amb el retorn de la banda manresana Clepton i les versions de Zàping Versions, el tribut als temes dels 80 i Dream Team, presentats com els reis del remember. I, també a Sant Domènec, la trobada de bateries, que cada any reedita èxit.
Al pati del Casino (Jardins del Casino, tal com l’ha rebatejat l’Ajuntament d’ençà que hi ha una mica de jardí per la banda del carrer de l’Arquitecte Oms), propostes infantils, circ, ballaruga, la Festa Holi. També hi va haver un concert per al públic familiar a Sant Domènec, amb La NIt de Canet Kids, i altres activitats per als menuts al Museu del Barroc i al Parc de l’Agulla abans del Castell de Focs.
A la plaça Porxada, música d’orquestra amb la Montgrins, i a la plaça Major, la Tronada manresana, la imatgeria, folklore, dansa d’arrel i les cites amb la pirotècnia de la mà de Xàldiga, amb els correfocs -el petit i el gran- voltant pel Centre Històric... I, molt a prop, a Puigmercadal, no hi ha faltat la Festa Major Alternativa, que també ha consolidat un altre espai de festa, la Terrasseta.
També hi ha hagut programació al Kursaal, a la placeta de la Mel, a la plaça d’Europa, al Passeig, amb el Gegantnit! i la cercavila popular, sense oblidar el Miscroscopies a l’Anella Verda, que, peça a peça, va creant un museu a l’aire lliure; els balls de diferents estils a la plaça de Neus Català i Pallejà, les exposicions, les sempre interessants Visites a la Manresa Desconeguda, el pregó, enguany de rècord, i, sobretot, la gent. La gent que s’aboca a la festa i la fa gran i lluïda i celebrada. Aquestes imatges en són una mostra. n
Seguidores de Flashy Ice Cream a punt per fer fotos... fotografiades
Foto: Oscar Bayona
Dos fans de Doctor Prats a primera línia, en l’actuació de la banda
Foto: Oscar Bayona
Una gentada alçant les mans en la nit de tribut a la música dels anys 80 amb la banda 80 Principales (L80P) a la plaça de Sant Domènec
Foto: Axel Casas
Un seguidor de Clepton extasiat amb el retorn dels manresans a l’escenari
Foto: Axel Casas
Van acabar coberts de pols de colors, però s’ho van passar pipa a la Festa Holi
Foto: Oscar Bayona
Èric Vergés, el solista d’Els Catarres, va cantar un tema envoltat de públic
Foto: Oscar Bayona
La trobada de bateries, amb percussionistes d’edats molt variades
Foto: Oscar Bayona
El cantant de la banda Los 80 Principales (L80P) en concert a Sant Domènec
Foto: Axel Casas
El bateria de la formació Fulfilleds, que va actuar a l’Alternativa
Foto: Axel Casas
Un músic de Quants Band, de la Unió Musical del Bages, a la Mostra
Foto: Oscar Bayona
El pregoner de la Festa Major Alternativa baixant per la Muralla del Carme
Foto: MIreia Arso
El cap de la Policia Local de Manresa, Miquel Martínez, i el regidor de Seguretat Ciutadana i Protecció Civil, Anjo Valentí (drets) miren imatges generades amb dron
Foto: Oscar Bayona
Un participant en la cercavila popular hidratant-se per continuar el recorregut
Foto: Mireia Arso
Carles Jódar va posar veu al Boc de Xàldiga, feina que va fer amb molta passió
Foto: Oscar Bayona
Al festival Microscopies les obres dels artistes van quedar immortalitzades
Foto: MIreia Arso