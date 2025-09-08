Acció social. Tornada al col·le
CaixaProinfància acompanya 65.000 nens i nenes en situació de vulnerabilitat
La col·laboració entre entitats socials, educatives i familiars pot generar un impacte positiu en la vida de milers de nens i adolescents a Espanya
El Periódico
La Fundació La Caixa ha renovat el seu compromís amb la infància a través del programa CaixaProinfància, que aquest any beneficiarà més de 65.000 nens i adolescents a tot Espanya. Aquest programa se centra a proporcionar suport educatiu, activitats recreatives, atenció psicològica i recursos bàsics a famílies que afronten dificultats econòmiques. En aquest sentit, l’educació es presenta com l’eina més efectiva per trencar el cicle de la pobresa i construir un futur més equitatiu.
"Volem assegurar-nos que cap nen o nena quedi enrere per les dificultats econòmiques de la seva família. El nostre compromís és que totes les famílies puguin començar el curs en igualtat de condicions, amb els recursos i l’acompanyament necessaris per al seu desenvolupament personal i educatiu", ha assegurat el director del programa CaixaProinfància, Albert Rodríguez. A més, el programa no només s’enfoca en els nens, sinó que també busca recolzar les famílies en el seu conjunt. A través d’una xarxa de més de 400 entitats socials en col·laboració amb centres educatius i administracions públiques, CaixaProinfància adapta el seu suport a les necessitats específiques de cada territori. El programa també inclou l’entrega de kits de material escolar adaptats a les diferents etapes educatives, des d’infantil fins a secundària, i busquen alleujar la càrrega econòmica que representa l’inici del curs.
La realitat de la pobresa infantil a Espanya
A Espanya, un de cada tres nens es troba en risc de pobresa o exclusió social. Aquesta situació és alarmant i ressalta la necessitat de programes com CaixaProinfància, que treballen des de fa més de 17 anys per trencar el cicle de la pobresa heretada. La pobresa infantil no només afecta el present dels menors, sinó que també té repercussions a llarg termini en el seu desenvolupament i benestar. El programa busca no només millorar les competències escolars dels nens, sinó també fomentar la seva autoestima i autonomia en l’aprenentatge. Els testimonis de les famílies que han participat en el programa són un reflex de l’impacte positiu que té en les seves vides. Molts pares destaquen com el suport rebut ha permès als seus fills no només millorar en els estudis, sinó també sentir-se més segurs i motivats. "Gràcies a CaixaProinfància, el meu fill ha pogut accedir a activitats que abans no podia disfrutar", comenta una mare beneficiària. A més a més del suport educatiu, l’atenció psicològica ha sigut crucial per a molts nens i nenes.
