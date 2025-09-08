Com estalviar en la cistella de la compra durant la costa de setembre
Amb aquest mes arriba l'hora de tornar a l'escola i la feina, però també marca el moment de reajustar la despesa familiar
Alberto Zamora
En aquest escenari, moltes famílies busquen alternatives per estalviar en la cistella de la compra. Però, com estan afrontant aquest moment els consumidors? La veritat és que les fórmules tradicionals per estalviar han canviat, i ara la flexibilitat mana més que la planificació.
Comprar sense pla, però amb cap
La llista de la compra, aquell clàssic de les llars, ja no és tan protagonista. Prop de la meitat dels consumidors, segons l'estudi "Tu bolsillo al día: tendencies de consumo y ahorro", elaborada per Dia, assegura que improvisen en fer la compra. No vol dir que gastin més, al contrari: busquen les ofertes, comparen preus en temps real i decideixen sobre la marxa.
Aquest comportament no és aïllat. El mateix informe reflecteix que els descomptes han esdevingut el principal factor per prendre decisions de compra. De fet, el 77% dels enquestats admeten que, sempre que poden, opten per productes en promoció. El preu, més que mai, marca el rumb.
Menys carro ple, més visites al súper
Lluny d'acumular productes o fer grans compres setmanals, els consumidors opten cada cop més per compres petites i freqüents. La tendència es consolida: un 43% prefereix comprar diàriament. I no és casualitat. Visitar el supermercat amb més freqüència ajuda a gastar només allò necessari i, sobretot, a aprofitar millor les ofertes puntuals.
També destaca un canvi en el canal escollit. Tot i que el comerç en línia segueix creixent, el 64% dels consumidors declaren que estalvien més comprant a la botiga física. Les raons? Més control visual, accés directe a promocions i menys distraccions digitals. A més, la proximitat continua pesant, tot i que ha perdut una mica de terreny respecte de l'any anterior.
¿On és l'estalvi?
No hi ha una única fórmula per reduir la despesa, però algunes estratègies destaquen per sobre de la resta. Entre aquestes, apostar per la marca pròpia. Un 59% dels enquestats consideren que aquests productes els permeten retallar de manera significativa el seu pressupost anual, en molts casos entre un 10 i un 25%. I no només per preu: la percepció de qualitat també ha millorat.
També es troba en creixement i expansió l'ús de cupons i promocions, sovint personalitzades, que ja són emprades per més de la meitat dels consumidors. De fet, un 66% valora de manera positiva els programes de fidelització, encara que els reis de la corona continuen sent les ofertes tipus 2x1 o els descomptes directes.
D'altra banda, els productes frescos de temporada també hi tenen un paper protagonista. El 67% dels consumidors prefereixen fruita i verdura de temporada, no només per sabor, sinó pel cost més baix. A més, el 44% diu que ajusta les quantitats que compra per evitar sobres i, amb això, reduir la despesa.
L'aliat de la cistella diària
Amb aquests hàbits en evolució, Dia adapta la seva proposta per respondre a allò que realment importa: facilitar l'estalvi sense complicar la vida. La cadena, amb més de 2.300 botigues repartides per tot Espanya i una cobertura en línia del 84% del territori, reforça el seu compromís de proximitat i accessibilitat.
Durant aquest any, l'empresa ha destinat 175 milions d'euros a promocions a la botiga, amb descomptes setmanals en més de 200 productes. El focus està en allò que més es consumeix, especialment frescos. A més, manté un equilibri entre marques reconegudes i la seva marca pròpia, cosa que permet ajustar el tiquet sense renunciar a una compra completa.
El Club Dia, per la seva banda, ja agrupa gairebé sis milions de socis. Ofereix promocions ajustades a cada client, jocs amb premis directes com la Ruleta de la Sort, i acords amb grans marques (Endesa, Mapfre o Movistar+, entre d'altres) que es poden traduir en fins a 900 euros d'estalvi anual addicional.
També convé assenyalar el programa “Comer mejor cada día”, que pretén mitigar les barreres alimentàries, facilitant l'accés a aliments saludables i de qualitat, mentre es desenvolupen hàbits saludables per menjar millor diàriament.
Estalviar sense complicar-se
Les dades de l'estudi mostren un perfil de consumidor que no sempre segueix un pla, però que sí que té una intenció clara: gastar menys sense sacrificar qualitat. I aquesta recerca d'equilibri no depèn només de la butxaca, sinó també de la capacitat d'adaptar-se al que ofereix el mercat.
Improvisar ha esdevingut, curiosament, una forma intel·ligent d'estalviar. I en aquest nou escenari, les cadenes que saben llegir el moment, com Dia, juguen un paper decisiu perquè la costa del setembre sigui, almenys, una mica més suportable.
- Una espanyola confessa el que guanya i estalvia vivint a Islàndia
- Un ferit crític evacuat en helicòpter i dos més de greus en un xoc frontal a Alp
- El primer premi de la Loteria Nacional d’aquest dijous deixa 330.000 euros al Bages
- Un ferit en un accident entre tres vehicles a la C-55, a Manresa
- Per què l'últim informe sobre l'ADN del jersei d’Helena Jubany suposa un gir per a la manresana acusada en el cas?
- NECROLÒGIQUES DEL 7 DE SETEMBRE DEL 2025
- Berga vibra amb el ciclisme retro i l’ambient de la Portal Attack
- Aquests són els pobles de la Costa Brava que han desaparegut