Madrid i Barcelona, més a prop que mai amb tren
iryo connecta les dues ciutats en menys de tres hores amb fins a 28 freqüències diàries i sortides cada hora
Per al viatger de negocis, cada minut compta. Unir Madrid i Barcelona en poc més de dues hores i mitja ja no és només una alternativa per a escapades de lleure, sinó la millor opció per a reunions, congressos i viatges d'empresa el mateix dia.
Conscient d'això, iryo, l'operador d'Alta Velocitat participat pels socis Grupo Ferrovie dello Stato Italiane, que té la majoria, Air Nostrum i Globalvia, ha convertit la connexió Madrid-Barcelona en la columna vertebral de la xarxa, amb fins a 28 freqüències diàries (14 per sentit) i sortides cada hora. Una oferta que fa d'aquest corredor la ruta de més volum i millor evolució des de l'inici d'operacions.
Flexibilitat i serveis pensats per al viatger corporatiu
iryo adapta la seva proposta al ritme empresarial amb 140 serveis setmanals, horaris des de primera hora del matí i tarifes que cobreixen totes les necessitats, amb bitllets flexibles que permeten cancel·lacions sense cost. A més, el Combinat Rodalies gratuït facilita la mobilitat en origen i destinació, apropant les estacions als principals districtes de negoci.
A bord, els trens d'iryo ofereixen l'espai més gran entre seients del mercat, taules de treball, connectivitat 5G i WiFi d'alta velocitat, a més d'endolls estàndard i USB a cada plaça. El viatge esdevé així una extensió de la jornada laboral, amb accés a premsa digital, revistes, Spotify i A3 Player Premium.
I per als que busquen una pausa, el Bar Haizea, el primer bar de tapes a bord d’un tren, un concepte únic a Espanya. Aquest servei està disponible una hora abans de la sortida del tren i preparat per degustar sabors locals en forma de broquetes i racions com ensalada russa, entrepans fets al moment i, per descomptat, una àmplia varietat de vins.
Una xarxa que connecta més enllà de l’eix Madrid–Barcelona
La connectivitat transversal és una altra de les grans apostes d'iryo. A través de Tren+tren i Tren+autobús, la companyia amplia el seu abast cap a destinacions estratègiques com Girona, Màlaga, Marbella, Fuengirola, Estepona o la Costa Granadina, a més de la Costa Daurada. Gràcies a la integració amb trens de mitjana distància, ofereix més de 800 rutes combinades, amb enllaços clau com Madrid-València o Barcelona-Màlaga.
Amb la seva marca iryo Conecta, la companyia reforça la multimodalitat mitjançant aliances amb Air Europa, Avanza, Vectalia, GNV, Costa Cruceros, MSC Cruceros, AVIS, Imbric o Alsa, consolidant un model de mobilitat integrada que cobreix els principals eixos d'alta velocitat a Espanya i amplia el seu abast cap al turisme i els viatges de llarg recorregut.
Una proposta responsable i sostenible
El tren és el mitjà de transport més sostenible després de caminar o anar amb bicicleta. En línia amb aquest compromís, iryo va obtenir la certificació Carbon Neutral el 2024, garantint que les emissions de tracció ferroviària equivalen a 0 tCO₂ segons els estàndards del GHG Protocol.
Aquell mateix any, la companyia va impulsar una iniciativa de reforestació amb la plantació de 290 arbres, que ja han absorbit 80 tones de CO₂, han retingut més de 5.500 litres d'aigua i han generat més de 87 hores d'ocupació rural. Amb vista al 2030, iryo s'ha fixat l'objectiu de compensar tota la petjada de carboni del 2024 en els seus abastos 1 i 2.
El suport de milions de viatgers
Des de l'inici de les operacions el novembre del 2022, iryo ha transportat més de 17 milions de passatgers, ha realitzat 51.000 serveis i ha recorregut 29 milions de quilòmetres. Avui compta amb una quota del 25% en Alta Velocitat, i un índex de satisfacció (NPS) en ascens: de 62,4 el 2023 a 67,1 el 2025.
Darrere d'aquestes xifres hi ha la confiança dels clients, fonamentada en un servei omnicanal i en l'atenció professional dels equips d'iryo, formats en protocol, primers auxilis i assistència integral. Tant en els espais iryo —presents a set estacions estratègiques— com a bord, la companyia garanteix un acompanyament 360º que converteix cada trajecte en una experiència completa.
- Un ferit crític evacuat en helicòpter i dos més de greus en un xoc frontal a Alp
- Una espanyola confessa el que guanya i estalvia vivint a Islàndia
- La Catalunya Central serà un bon lloc per veure avui l'eclipsi total de lluna
- NECROLÒGIQUES DEL 7 DE SETEMBRE DEL 2025
- Un ferit en un accident entre tres vehicles a la C-55, a Manresa
- Berga vibra amb el ciclisme retro i l’ambient de la Portal Attack
- Aquests són els pobles de la Costa Brava que han desaparegut
- Una passatgera del bus bolcat a Santa Susanna: “El conductor estava marejat abans de l’accident”