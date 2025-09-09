Crida a files
Illa es reuneix a Palau amb els presidents d’Adif i Renfe per tractar el caos de Rodalies
Tècnics del Govern, Adif i Renfe han treballat en els dies previs en el disseny d’un full de ruta per minimitzar les incidències i millorar l’atenció a l’usuari
Glòria Ayuso
El 26 d’agost, i després d’un cap de setmana caòtic a Rodalies, el president Salvador Illa ha cridat a files el president de Renfe, Álvaro Fernández Heredia, i d’Adif, Pedro Marco de la Peña. Aquest dimarts s’han reunit al Palau de la Generalitat, en una trobada celebrada a primera hora, i inicialment prevista per al dia 2. La demora d’una setmana ha servit perquè els tècnics del Govern, l’operador i el responsable de la infraestructura treballin en un full de ruta per minimitzar incidències i millorar l’atenció a l’usuari, tal com va avançar la consellera de Territori, Sílvia Paneque.
Paneque, titular de la cartera que s’encarrega del traspàs de Rodalies, ha estat present en una trobada que ha començat a les 8.30 hores, i que disposa de poc marge, ja que el Consell de Govern inicia la sessió a les 9.30 hores. En la convocatòria d’aquesta reunió, el president ha reclamat actuacions «urgents i estructurals» que millorin el servei de Rodalies.
La crida d’atenció arriba després d'un estiu molt complicat a Rodalies, amb múltiples incidències, i setmanes abans de l’inici d’una tardor en què estan previstes diverses obres que afectaran el servei, com ara el desdoblament de la línia R3, que interromprà la circulació entre Montcada Bifurcació i La Garriga, cosa que afectarà la mobilitat diària d’unes 20.000 persones.
De moment, Renfe ha incorporat a principis de setembre un centenar de persones per reforçar l’atenció al client a les estacions. Durant aquests dies, a les estacions de Rodalies també s’ha pogut veure com s’han desplegat una gran quantitat de pantalles informatives.
- Els voluntaris de la Catalunya central contra el foc a Zamora són superherois a les xarxes socials
- La policia busca l'home que va enviar a l'hospital d'un cop de puny el conductor d'un bus a Manresa
- Una passatgera del bus bolcat a Santa Susanna: “El conductor estava marejat abans de l’accident”
- La Policia de Manresa farà tancar a l’hora el súper de la carretera de Vic si no compleix
- Maribel Vilaplana, la periodista que va dinar amb Mazón desmunta la versió del president sobre la DANA: «Vaig entrar en un xoc que em va dur a un ingrés hospitalari»
- Un arquitecte aporta una solució «viable» per a l’estació de busos de Berga
- Necrològiques del 8 de setembre del 2025
- Dos ferits en un xoc entre un cotxe i una camioneta a la rotonda del Paidos