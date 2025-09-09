Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Illa es reuneix a Palau amb els presidents d’Adif i Renfe per tractar el caos de Rodalies

Tècnics del Govern, Adif i Renfe han treballat en els dies previs en el disseny d’un full de ruta per minimitzar les incidències i millorar l’atenció a l’usuari

El president de la Generalitat, Salvador Illa, i la consellera de Territori, Habitatge i Transició Ecològica, Sílvia Paneque, reben al Palau de la Generalitat el president de Renfe, Álvaro Fernández, i el president d’Adif, Luis Pedro Marco de la Peña.

El president de la Generalitat, Salvador Illa, i la consellera de Territori, Habitatge i Transició Ecològica, Sílvia Paneque, reben al Palau de la Generalitat el president de Renfe, Álvaro Fernández, i el president d’Adif, Luis Pedro Marco de la Peña. / Elisenda Pons

Glòria Ayuso

Barcelona

El 26 d’agost, i després d’un cap de setmana caòtic a Rodalies, el president Salvador Illa ha cridat a files el president de Renfe, Álvaro Fernández Heredia, i d’Adif, Pedro Marco de la Peña. Aquest dimarts s’han reunit al Palau de la Generalitat, en una trobada celebrada a primera hora, i inicialment prevista per al dia 2. La demora d’una setmana ha servit perquè els tècnics del Govern, l’operador i el responsable de la infraestructura treballin en un full de ruta per minimitzar incidències i millorar l’atenció a l’usuari, tal com va avançar la consellera de Territori, Sílvia Paneque.

Paneque, titular de la cartera que s’encarrega del traspàs de Rodalies, ha estat present en una trobada que ha començat a les 8.30 hores, i que disposa de poc marge, ja que el Consell de Govern inicia la sessió a les 9.30 hores. En la convocatòria d’aquesta reunió, el president ha reclamat actuacions «urgents i estructurals» que millorin el servei de Rodalies.

La crida d’atenció arriba després d'un estiu molt complicat a Rodalies, amb múltiples incidències, i setmanes abans de l’inici d’una tardor en què estan previstes diverses obres que afectaran el servei, com ara el desdoblament de la línia R3, que interromprà la circulació entre Montcada Bifurcació i La Garriga, cosa que afectarà la mobilitat diària d’unes 20.000 persones.

De moment, Renfe ha incorporat a principis de setembre un centenar de persones per reforçar l’atenció al client a les estacions. Durant aquests dies, a les estacions de Rodalies també s’ha pogut veure com s’han desplegat una gran quantitat de pantalles informatives.

