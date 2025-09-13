Dia mundial
Borja Suberviola, metge intensivista: «Als hospitals cada vegada veiem més infeccions que acaben en sèpsia»
L’edat, l’existència de patologies prèvies, l’exposició a intervencions agressives o rebre tractaments immunosupressors n’afavoreixen l’aparició, explica l’especialista de l’Hospital Marqués de Valdecilla (Santander)
Nieves Salinas
Entre el 2016 i el 2022 els diagnòstics de sèpsia van augmentar a Espanya un 60%. Són les últimes dades de què disposa la Societat Espanyola de Medicina Intensiva, Crítica i Unitats Coronàries (SEMICYUC), explica el doctor Borja Suberviola, intensivista de l’Hospital Universitari Marqués de Valdecilla(Santander) i coordinador del Grup de Treball de Malalties Infeccioses i Sepsis de la societat científica. Suberviola aclareix que «és una mica complicat» comptar amb xifres més recents. «No és com l’ictus, que està clar el que és i el que no. La sèpsia és una mica amalgama, és com molt heterogeni i, llavors, etiquetar-ho ja és complicat, amb la qual cosa registrar-ho també ho és», justifica.
{"zeta-highlight":[]}
A més, afegeix, és una patologia que és «relativament freqüent», una emergència mèdica potencialment mortal que es produeix quan el cos té una resposta immune descontrolada i extrema a una infecció. El volum de pacients «és important i, tot i que crec que això anirà canviant amb el protocol del Codi Sèpsia, el que és el registre i la seva notificació encara està una mica en procés de desenvolupament a escala nacional», aclareix.
«Gran part d’ucis dels hospitals tenen un ‘Codi Sèpsia’, cosa que els facilita identificar els pacients»
Que un hospital tingui aquest protocol assistencial coordinat vol dir que s’ha organitzat per reconèixer veloçment els pacients que presenten una sèpsia. Dona avantatge. Com quan existeix un ‘Codi Ictus’ o un ‘Codi infart’. «Està amplíssimament distribuït a escala nacional. Crec que gran part de les ucis dels hospitals espanyols tenen implementat un ‘Codi Sèpsia’, però és veritat que, com tots els codis, requereix un cert temps, una posada al dia i una actualització de noves evidències, nous tractaments...», indica l’intensivista.
L’infart o l’ictus
Des del punt de vista de les xifres, la sèpsia té una incidència que és «equiparable o fins i tot una mica superior a patologies que la població en general coneix molt bé com, precisament, precisament, l’infart de miocardi o l’ictus». «El problema és que, d'una banda, es coneix poc; és a dir, en general el terme sèpsia –amb mala fama, admet– no ha calat i hi ha una falta d’educació. No és tan senzill d’entendre, fins i tot els símptomes són supervariables», detalla.
{"zeta-highlight":[]}
La sèpsia és una infecció, insisteix. I, als hospitals, cada vegada veuen més infeccions. «Primer, perquè tenim una població que cada vegada, afortunadament, té més esperança de vida i té més possibilitat de desenvolupar-les. Tenim més tractaments quirúrgics, immunomoduladors... i hi ha un munt de patologies digestives, reumatològiques, neurològiques, que es tracten amb fàrmacs que són molt efectius, que controlen molt bé el problema per al qual estan indicats, però que alteren el sistema immune», desgrana.
«Tenim moltes patologies i fàrmacs molt efectius, però que alteren el sistema immune»
Tots aquests factors, diu el doctor, van generant un «caldo de cultiu». És a dir, hi ha una població en risc cada vegada més elevada. «I això genera que hi hagi un nombre més elevat d’infeccions que puguin tenir una evolució desfavorable i derivar en sèpsia».
Li preocupen els retards en el tractament que «empitjorin el pronòstic clarament». L’intensivista adverteix: cal fer una cultura de detecció precoç. «Moltes vegades a nosaltres mateixos, en els serveis d’urgències, que moltes vegades estan massificats, o en pacients que estan hospitalitzats, ens costa identificar aquests malalts».
Bacteris resistents
El fet positiu és que «si et tracta un especialista adequat, si et posa un tractament adequat i si ho fa a temps, el més normal és que sobrevisquis, no tens per què morir. Sèpsia no és igual a mort, igual que uci no és igual a mort», incideix.
«Cada vegada tenim més antibiòtics nous que són efectius davant aquests bacteris»
Hi ha bacteris resistents al tractament de la sèpsia? Puntualització del doctor: «Un bacteri resistent ho és perquè és resistent a determinats antibiòtics. Però això no vol dir que una infecció produïda per un bacteri resistent sigui intractable, el que passa és que habitualment aquest tipus d’infeccions, estem igual, es presenten en pacients que tenen una sèrie de factors de risc. Cada vegada tenim més antibiòtics nous que són efectius davant aquests bacteris, però lògicament no podem utilitzar-los alegrement en tots els pacients perquè al final perdran la seva funció», conclou.
- El maquinista de l'Alvia que va descarrilar a Santiago: “Vull que se sàpiga tot, que hi hagi justícia”
- Alfonso Muñoz, funcionari de la Seguretat Social: 'No sol·liciti mai la jubilació dos anys abans de l'edat ordinària
- Cap de Trànsit de la Regió Policial Central: «Molts accidents els provoquen conductors que són multireincidents»
- Els Bombers recomanen no fer això si truques per demanar un rescat
- Andreu Torres Pio: «No podia deixar Manresa sense xurreria fixa»
- Un expert veterinari adverteix sobre aquest greu error amb el teu gat: 'Pot provocar un problema important
- Un ferit en un incendi en un restaurant del carrer Divina Pastora de Manresa originat a la cuina
- L'exconseller que ha trencat el seu carnet de Junts, ha carregat contra un expresident i ha declarat que el partit 'va a la baixa