Cal Rosal omple els cistells en el primer cap de setmana del mercat de bolets
Els experts lamenten que encara hi hagi visitants que malmeten els exemplars no comestibles i demanen una regulació de l’activitat boletaire
ACN
La temporada de bolets ha començat «amb ganes». Així ho ha explicat a l’ACN el micòleg Juan Martínez de Aragón, investigador del Centre de Ciència i Tecnologia Forestal de Catalunya, que pronostica una temporada boletaire «bona» gràcies a les pluges continuades. Al Mercat de Cal Rosal els cistells ja n’estaven plens. De moment, s’hi poden trobar ceps, camagrocs, rovellons i ous de reig.
Aquest és el primer cap de setmana que el mercat està en marxa i la pluja ha deixat menys visitants de l’habitual. Amb tot, els paradistes es mostren «molt optimistes» i auguren una bona campanya, sempre que el temps acompanyi. De moment, ja es poden trobar els primers bolets, tot i que amb uns preus encara força elevats.
El president de l’Associació de Boletaires de Berga, Ramon Minoves, també preveu una bona temporada per les pluges regulars de l’estiu. «Hem tingut tempestes de manera constant i, malgrat un parèntesi de calor intensa, ara sembla que la pluja ha tornat i ja es poden trobar els primers bolets», diu.
Martínez de Aragón explica que ja hi ha zones del país on la producció d’algunes espècies és notable. És el cas dels ceps, pinetells i rovellons, així com apagallums, mentre que a les àrees de mitja muntanya també comencen a aparèixer els primers camagrocs. En una entrevista a l’ACN, l’investigador assenyala que les pluges continuades de l’estiu permetran una nova temporada «bona» -la de l’any passat va ser gairebé de «rècord»- i sembla que es deixa enrere els anys més difícils de sequera. Que la temporada hagi començat a principis de setembre és, segons ell, «tornar a la normalitat». Tot i això, adverteix que la calor pot ser un factor determinant: «Les altes temperatures hi juguen en contra, perquè redueixen l’aigua disponible per a les plantes i acceleren l’evaporació».
L’investigador lamenta que encara hi hagi visitants que malmetin els bolets que no són comestibles. «Hi ha qui dona puntades de peu o els trepitja, i és una llàstima», remarca. Recorda que molts animals se’n beneficien i que aquests bolets exerceixen una funció clau al bosc: estableixen una simbiosi amb els arbres i contribueixen a captar nutrients. Un paper fonamental que, segons ell, els fa indispensables: «Sense ells, no tindríem els boscos actuals». De les prop de 10.000 espècies que existeixen, només una vintena es cullen per al consum humà.
Tot apunta que la fal·lera per tornar al bosc es repetirà aquesta tardor. Des del CTFC, defensen que cal establir mesures per regular aquesta activitat i garantir la salut dels boscos. «És necessari», subratlla l’investigador Juan Martínez de Aragón. Segons ell, la societat està «totalment preparada», però falta voluntat política per tirar-ho endavant. En la mateixa línia s’expressa Ramon Minoves, que considera inevitable abordar la qüestió: «Algun tipus de regulació s’ha de fer per filtrar l’allau de cada any. No estem a favor de la prohibició, però sí que cal trobar una mesura que garanteixi l’equilibri entre la propietat forestal i l’accés lliure al bosc», subratlla.
