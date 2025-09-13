La rajola de xocolata que va costar 7.000 euros
Un aliment que fa perdre el cap a la gent
Xavier Carmaniu
Les grans marques són aquelles que tenen l’habilitat de convertir el retorn de productes fallits en un gran esdeveniment promocional del qual tothom parla. Des d’aquí caurem en la temptació de deixar-nos atrapar pel darrer d’aquests fenòmens: la rajola de xocolata Jungly de Nestlé.
Segons sembla, el producte no responia a les expectatives del departament de vendes de la companyia i el 2015 la van retirar del mercat. A partir d’aleshores el seu record es va convertir en llegenda entre els seus consumidors més fidels, que ploraven la seva desaparició.
Els precs van ser escoltats i aquella llepolia va tornar als prestatges de les botigues. En el marc de la campanya de rellançament es va posar a subhasta la primera rajola de la nova producció amb l’objectiu de recollir diners en favor d’accions per protegir el medi ambient. El vencedor de la licitació va resultar ser l’streamer Ibai Llanos, que va pagar 6.750 euros.
Benvinguda sigui la publicitat si serveix per explicar una part de la història d’un dels productes més populars i desitjats del planeta: la rajola de xocolata. Un altre dia ja trobarem l’excusa per anar fins a l’Amèrica precolombina i descobrir qui era Quetzalcoatl, a qui devem el nom d’una menja tant estimada, però avui volem esbrinar d’on va sorgir la idea de convertir el cacau en una dolça i deliciosa peça rectangular de xocolata.
Tot i que segurament no seria un dels primers llocs que ens vindria al cap al pensar en aquest producte, cal anar a la ciutat anglesa de Bristol. Allà, el 1753, Joseph Storrs Fry va fundar una factoria per produir unes barres de xocolata que es venien com a medicament a les farmàcies. Els metges les receptaven pel seu efecte euforitzant i estimulant. Els descendents de Fry van continuar el negoci i el van adaptar a la mecanització de la revolució industrial. Van modernitzar la fàbrica incorporant l’energia de vapor per augmentar la producció i el 1847 des de Bristol en van començar a sortir les primeres rajoles produïdes a gran escala.
En aquell moment, però, ja hi havia diversos països que es disputaven ser el centre xocolater d’Europa. Van aparèixer productors a Catalunya, Bèlgica, els Països Baixos... però qui es va endur la palma va ser Suïssa.
El pioner en terres helvètiques va ser François-Louis Cailler, que el 1819 va obrir la seva fàbrica per produir rajoles amb el seu nom. Actualment la marca segueix al mercat i està considerada la degana de les xocolates suïsses. Tot just al cap de sis anys, el confiter Philippe Suchard li va començar a fer la competència amb enorme èxit.
Als suïssos els encantava la xocolata. No és estrany doncs que quan la producció de ciris i candeles del gendre de Cailler, de nom Daniel Peter, se’n va anar en orris per la irrupció de nous sistemes d’il·luminació, es decidís a provar sort amb el negoci del seu sogre. Peter i la seva muller, Fanny Cailler, vivien en una bonica localitat anomenada Vevey, situada a la riba del llac Léman. El seu veí era ni més ni menys que Henri Nestlé, a qui va demanar ajuda per desenvolupar nous productes de cacau, perquè ja havia demostrar el seu enginy amb la creació de la llet en pols. Fruit de la col·laboració va néixer la primera xocolata amb llet, una fórmula que després seria millorada pel també suís Rodolphe Lindt.
L’invent va ser un èxit i des de la Confederació Helvètica es va començar la producció massiva de la xocolata amb llet, perquè si una cosa tenen els suïssos són vaques, i a finals del segle XIX, quan el país era eminentment rural, encara en tenien més que ara. Al voltant del 1900 s’exportaven unes 15.000 tones d’aquell producte.
De seguida es va popularitzar el seu consum i altres marques d’altres països van pujar al carro de la xocolata amb llet elaborant les seves pròpies rajoles amb fórmules similars a l’original. Amb el pas dels anys, l’oferta s’ha diversificat fins l’infinit però una cosa no ha canviat: les ganes irrefrenables de voler menjar-ne cada vegada que algú en parla, oi?
