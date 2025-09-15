El programa educatiu antibullying "Somos Únic@s" de la Fundación ColaCao arriba a Secundària
Després del seu èxit a les aules de primària, amb més de 180.000 estudiants registrats el curs passat, el programa gratuït amplia els seus materials per adaptar-los també al currículum educatiu de secundària
La iniciativa, adreçada tant a l’alumnat com a les seves famílies i al professorat, vol prevenir l’assetjament escolar a través de l’educació emocional, i ofereix eines per detectar senyals d’alerta, donar suport a les víctimes i promoure un entorn segur als centres educatius
L’assetjament escolar és una de les problemàtiques que més afecten la infància i l’adolescència. Segons un estudi realitzat per la Fundación ColaCao i la Universidad Complutense de Madrid, el pateixen gairebé dos estudiants per aula. Els seus efectes transcendeixen l’entorn educatiu i poden perjudicar greument el desenvolupament dels infants, afectar la seva autoestima i danyar la seva salut mental. La solució passa per la prevenció, amb un model que fomenti el respecte i promogui la convivència entre l’alumnat, però que també prepari a professors i famílies per detectar els senyals d’alerta, donar suport a les víctimes i promoure un entorn segur a les aules.
Des de la seva creació el 2021, la Fundació ColaCao ha treballat activament en la lluita contra el bullying i lidera diversos projectes que tenen com a objectiu la prevenció de l’assetjament escolar, vertebrant la seva acció al voltant de tres eixos: Educació, Divulgació i Recerca. El seu projecte escolar “Somos Únic@s” va ser tot un èxit el curs passat, amb més de 180.000 estudiants de primària registrats i una valoració positiva del 95% per part del professorat implicat.
Fundación ColaCao vol continuar plantant cara al bullying i, per això, en el que serà el seu quart any, el programa s’amplia per arribar als alumnes d’Educació Secundària Obligatòria (ESO). És gratuït, accessible per a tots els instituts d’Espanya —independentment de la seva titularitat— i està dissenyat per adaptar-se amb total flexibilitat al llarg del curs. Vol abordar l’assetjament escolar des de l’arrel, mitjançant l’educació emocional, i convertint l’alumnat en agents de canvi.
Nous continguts pensats per a Secundària
“Somos Únic@s” s'articula en tres mòduls d'activitats:
- Senyals d’alerta: identificar l’assetjament i saber actuar
- Brúixola interior: enfortir l’autoestima, l’autoconeixement i l’assertivitat
- Les diferències ens fan únics: fomentar l’empatia i el respecte a la diversitat
El programa inclou materials adaptats. Entre ells destaquen recursos digitals interactius com ara Geniallys, dinàmiques de 'role playing', activitats col·laboratives, tests 'online' i dues eines d’alt impacte:
- La Caja de Arena, una sèrie de ficció que retrata un cas de bullying en un institut, emesa a Atresmedia i impulsada per la Fundación ColaCao juntament amb el Consejo Superior de Deportes i la Fundación Deporte Joven.
- Educando Contra el Bullying,, una plataforma de vídeos 'online' que ofereix eines a les famílies per educar i conscienciar els seus fills sobre l’assetjament escolar.
Cada sessió compta amb la seva corresponent guia docent, elaborada per experts en pedagogia i psicologia, que recull objectius, competències i pautes metodològiques per facilitar-ne l’aplicació a l’aula.
Com sumar-se a Somos Únic@s
Els centres educatius interessats poden entrar directament a la pàgina web del programa i registrar-s’hi. En cas de necessitar més informació, la poden sol·licitar tant al número de telèfon 900 670 053 com a l’adreça de correu electrònic fundacioncolacao@programaeducativo.es.
Les famílies interessades ho poden fer a través del formulari 'online'.
Altres iniciatives de la Fundación ColaCao
Més enllà de l’educació, la Fundación ColaCao lidera altres projectes per a la prevenció de l’assetjament escolar:
- "Educando Contra el Bullying" és una plataforma de vídeos 'online' que ofereix eines a les famílies per educar i conscienciar els seus fills sobre l’assetjament escolar. Els vídeos expliquen conceptes fonamentals com què és el bullying, quines són les seves formes (físic, verbal, relacional, cibernètic), com identificar senyals primerenques en les víctimes o en els agressors i què fer si un infant està implicat en una situació d’assetjament. La iniciativa ha comptat amb la participació de figures reconegudes com Sara Carbonero, Ana Millán o Víctor Elías, que comparteixen les seves vivències i consells.
- La fundació també ha impulsat, juntament amb la Universidad Complutense de Madrid, el I Estudi sobre l’assetjament escolar i el ciberassetjament a Espanya en la infància i l’adolescència. Es tracta de la investigació més completa en matèria de bullying realitzada fins ara al nostre país, amb una mostra de gairebé 21.000 estudiants de les 17 comunitats autònomes.
Els resultats reflecteixen que, entre 4t de primària i 4t d’ESO, gairebé dos alumnes per aula es reconeixen com a víctimes d’assetjament escolar, un 6,2% del total de l’alumnat. A més, un 2,1% dels estudiants es reconeixen com a agressors, cosa que equival a un agressor per cada dues classes, i un 16,3% afirmen haver presenciat situacions en què s’ha assetjat un/a company/a, gairebé 5 estudiants per aula.
