Torna a la rutina sense ulleres ni lentilles
L’IMO Grup Miranza, clínica oftalmològica de referència a Manresa, ofereix solucions personalitzades de cirurgia refractiva per gaudir de la millor visió
Ulleres i lents de contacte poden convertir-se en un autèntic destorb a l’estiu. Banyar-se a la platja o a la piscina, practicar esport o llegir tranquil·lament un llibre a l’aire lliure resulta incòmode amb elles posades; igual que ho és omplir la maleta amb ulleres i lents de contacte de recanvi cada vegada que viatges. Per això és habitual que, després de les vacances, molts usuaris es plantegin una solució més còmoda i definitiva.
Un dels tractaments més demandats actualment és la implantació de lents intraoculars fàquiques. Es col·loquen dins l’ull, sense retirar el cristal·lí natural, i permeten fins i tot corregir defectes refractius com la miopia, la hipermetropia o l’astigmatisme en pacients joves.
Aquesta cirurgia es presenta com una alternativa a les tècniques amb làser -com PRK, LASIK, LASEK o Epilasik- que, encara que també ofereixen bons resultats visuals, no estan tan recomanades per a casos de diòptries elevades. I el seu avantatge principal és que es tracta d’una tècnica reversible, ja que la lent es pot retirar o substituir en qualsevol moment.
L’IMO Grup Miranza compta amb especialistes en cada patologia i part de l’ull
Adéu a les cataractes i la vista cansada
Les lents intraoculars pseudofàquiques substitueixen el cristal·lí quan, a causa de l’edat o altres condicions, perd transparència (provocant una cataracta) o capacitat d’enfocament (donant lloc a la presbícia). La seva implantació mitjançant cirurgia no només permet recuperar la visió perduda pel dany al cristal·lí, sinó que també pot corregir simultàniament defectes refractius com la miopia, la hipermetropia i l’astigmatisme, reduint o fins i tot eliminant la dependència de les ulleres.
Hi ha diferents models de lents: Les monofocals ofereixen visió clara a una sola distància, generalment de lluny. Les EDOF, o de focus estès, amplien la profunditat d’enfocament, proporcionant bona visió de lluny i a distància intermèdia. I les multifocals permeten veure a diverses distàncies (llunyana, intermitja i propera), reduint al màxim la dependència d’ulleres.
Confia la teva salut als millors professionals
Per protegir la salut ocular de cada pacient, és primordial fer un diagnòstic personalitzat i seleccionar les lents que millor s’adaptin a les seves necessitats. L’IMO Grup Miranza, centre de referència en cirurgia ocular a Manresa, practica tant implants de lents intraoculars fàquiques o pseudofàquiques com cirurgies refractives amb làser, garantint sempre un tractament personalitzat i un seguiment integral en totes les fases del procés: abans, durant i després de la intervenció. D’aquesta manera, aquells que busquen alliberar-se d’ulleres i lents de contacte compten amb un equip professional que garanteix resultats fiables i una recuperació còmoda, amb solucions adaptades a cada necessitat visual.
Prevenció de les malalties de la retina
A més del deteriorament natural del cristal·lí, l’ull pot patir altres malalties derivades de l’envelliment ocular. Algunes de les més comunes, com la degeneració macular associada a l’edat (DMAE), afecten la retina, una zona essencial per a la visió.
L’IMO Grup Miranza s’encarrega també de cuidar aquesta part de l’ull i, amb motiu del Dia Mundial de la Retina, que se celebra l’últim diumenge de setembre, oferirà revisions gratuïtes el pròxim 23 de setembre a la plaça Neus Català.
“Els avenços mèdics i quirúrgics han millorat significativament el pronòstic de moltes malalties retinianes. Tot i així, el diagnòstic precoç i el tractament adequat continuen sent essencials per preservar la visió. Amb aquesta acció volem conscienciar precisament sobre la importància de fer-se revisions periòdiques”, conclouen des del centre.
