L’Arlet Catalaneta era un senyor de mitjana edat
El popular perfil de la xarxa social X, un exemple de noia catalana i propera a les tesis del nacionalisme ultra, ha resultat ser un fake
L’Arlet Catalaneta, un perfil a X, l’antiga Twitter, un popular personatge a la xarxa social que havia seduït amb les seves narracions una àmplia audiència, sobretot de senyors amb molta veterania, ha resultat ser un fake. Al seu darrere, s’amaga un senyor de mitjana edat. El desvelament de la identitat del creador del perfil ha generat un gran enrenou a X en les darreres hores entre els que s’han sentit enganyats i els que han burxat amb humor en la ferida.
En el seu perfil, Arlet Catalaneta afirmava tenir 24 anys i ser arquitecta, nacionalitsa i tenir transtorn de l’espectre autista. En els seus fils narrava històries de la seva experiència com a estudiant a Itàlia. Amb un llenguatge força elaborat i de vegades pujat de to, el perfil de l’Arlet suscitava passions. El fet que les seves històries tinguessin un biaix proper al nacionalisme ultra (les sigles d’Arlet Catalaneta no semblaven gratuïtes) afegia substància per als seus seguidors.
La foto del seu perfil, que mostrava una bellíssima noia jove, estava clarament creat per intel·ligència artificial. Aquest fet i la subtilesa dels seus escrits, que enamoraven seguidors ja madurs de la ultradreta catalana, va aixecar nombroses sospites sobre la seva autenticitat, fet que va va comportar que l’usuari Arlet Catalaneta presentés com a prova de la seva existència un document d’identitat, la partida de naixement i la targeta sanitària, de les quals no es podien contrastar les dades.
Però el personatge es va desfer aquest dilluns, quan l’usuari de la xarxa X Bernat Castro va lligar caps i després d’una “cerca avançada de 2 minuts de twitter”, diu en un fil, va revelar que darrere del perfil s’amagava un senyor ja en la cinquantena, pare de dues criatures, una de les quals anomenada Arlet, però de només 3 anys. El pare, vinculat al Front Nacional de Catalunya i a Aliança Catalana i treballador d’una entitat bancària, va crear el personatge, que havia acumulat més d’un miler de seguidors, i que va ensarronar un munt de persones, la majoria homes de mitjana edat i propers a les tesis ultres (els anomenats despectivament “Josep Maries”), que veien en les històries de la falsa Arlet un exemple de noia catalana a seguir. El mateix dilluns, l’autor del perfil va esborrar de la xarxa X tant el compte de l’Arlet Catalaneta com el seu mateix.
L’enrenou a les xarxes ha generat piulades punyents com els que acusen el creador del perfil d’”utilitzar” la seva filla fins als que desvelen irònicament i amb certa joia que “l’Arlet té titola”.
