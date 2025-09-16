Plantes vives per acomiadar els éssers estimats: així és la innovadora idea d’aquesta empresa funerària
Àltima va impulsar aquest servei l’any 2021 i ja l’han utilitzat més de 7000 famílies
Amb aquesta solució s’ha evitat la utilització de més de 100.000 flors tallades
Jaume Puig
Hi ha costums i tradicions que s’han anat transmetent de generació en generació. En el cas dels rituals funeraris, les flors han estat present des de fa segles. Primer per una qüestió pràctica relacionada amb l’aroma que deixaven, però poc a poc va anar esdevenint una mostra de respecte i record per acompanyar a la persona difunta durant el seu comiat.
La seva bellesa i el seu olor son les millors de les ofrenes que es poden fer. El poeta i sacerdot català, Jacint Verdaguer (1845-1902) ja va fer el seu elogi de les flors amb el poema «sou, oh flors, joguines dels àngels, alegria de la terra, promesa del cel, record del Paradís perdut, penyora del Paradís que ens espera, símbol i imatge de l'ànima pura...».
L’ofrena floral, però, té un impacte sobre el medi ambient a causa del seu cultiu intensiu i també del seu transport, ja que aquestes plantes provenen d’altres indrets del planeta i, per tant, s’han de transportar. A tot això, a més, s'ha de tenir en compte l’energia necessària per mantenir-les fresques, cosa que genera un impacte significatiu en la petjada de carboni.
Plantes vives per a funerals
Amb tot, l’ofrena de flors amb els anys també ha trobat la manera de seguir-se duent a terme però sense que això malmeti el medi ambient i donant una continuïtat natural a les flors que s’ofereixen als tanatoris i cementiris.
En aquest sentit, la companyia funerària Àltima, que ha desenvolupat diferents propostes perquè l'últim adeu també sigui respectuós amb l'entorn natural, va posar en marxa l’any 2021 Planta Viva, un nou servei de proposta floral que va substituir la tradicional flor tallada als serveis funeraris per plantes naturals presentades en composicions creades de forma artesanal, i només amb plantes vives, de temporada i cultivades en vivers de proximitat.
“D'aquesta manera, es potencia l'ús de la flor viva i de proximitat i es disminueix l'ús de flor tallada importada, contribuint a la reducció de la petjada de carboni en disminuir el transport i les minves de flor natural”, expliquen des de l’empresa funerària. Aquesta opció, asseguren, ha tingut una molt bona rebuda per part de les famílies, no genera cap residu ja que l'estructura de la corona està dissenyada per ser reutilitzable i els testos es lliuren als assistents a la cerimònia com a record i homenatge a la persona morta
“Els objectius de Planta Viva són potenciar l'ús de la flor viva i de proximitat, disminuir l'ús de flor tallada importada, contribuir a la reducció de la petjada de carboni disminuint els transports i disminuir també les minves de flor natural i els residus”, apunten des d’Àltima.
Més de 7000 famílies trien Planta Viva
Planta Viva és una idea original d'Àltima. El projecte disposa d’una llista de proveïdors de proximitat a les diferents 35 localitats de Catalunya i les Balears on s'ofereix el servei.
Les dades parlen per si mateixes: Des de l’any 2021, quan es va iniciar el projecte, gairebé 7.000 famílies han triat Planta Viva com a ofrena per als seus éssers estimats. Al llarg d’aquests anys el servei floral de Planta Viva ha servit gairebé 96.000 flors vives de cultius de proximitat i s’ha evitat, d’aquesta manera, fer servir més de 100.000 flors tallades.
A tot això, cal sumar que Planta Viva no genera cap tipus de residu, ja que el test és reutilitzable i la planta que s’ofereix es pot replantar de nou, dotant a la flor també d’un poètic homenatge a l’ésser estimat.
- Passa tota la nit perduda mentre passejava el gos i la troben sana a Castellnou
- La marca de cotxes xinesa BYD aterra al Bages
- Un desnonament que ens interpel·la a tots
- L’avançat creixement de bolets d'aquest any pronostica una bona temporada
- Tarda de rescats a la Catalunya central amb tres ferits a la muntanya
- Sònia Llobet, directora del Parc Natural de Sant Llorenç del Munt: «Trobar l’equilibri entre el gaudi i la preservació és el repte permanent»
- L’emotiu comiat de Ramon Pellicer del ‘TN’ de TV3 després de 23 anys: «Ara assumirem altres responsabilitats»
- Localitzen dues persones desorientades a la regió