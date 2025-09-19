Una actuació sorpresa de Hey Kid i Paula Mattheus a la Gran Vía avança el Jardín de las Delicias en Madrid
Dimecres, el festival va sorprendre el centre de la capital amb un miniconcert de dos dels artistes del cartell d'un esdeveniment patrocinat per Endesa, i que juntament amb EMT acosten el festival al públic madrileny mitjançant llançadores elèctriques gratuïtes i mobilitat sostenible
Mayte L. Fernández
La Gran Vía madrilenya es va convertir dimecres passat en un escenari inesperat a l'altura de Montera amb un concert sorpresa de Hey Kid i Paula Mattheus, dos dels artistes del Festival Jardín de las Delicias. Un esdeveniment que, més enllà de la música, va tornar a situar al centre el compromís del festival amb la sostenibilitat. A més, va servir per presentar el servei de llançadores elèctriques i gratuïtes que, per quart any consecutiu, connectarà l’intercanviador de Moncloa amb el recinte gràcies al patrocini d’Endesa i l’Empresa Municipal de Transports (EMT).
Música, sorpresa i sostenibilitat
L'actuació va començar a les 11.30 h, quan Hey Kid va baixar d'un dels autobusos elèctrics que circularan aquest cap de setmana i, guitarra en mà, va interpretar “Noche de San Juan”. Minuts després va ser el torn de Paula Mattheus, que va iniciar el seu torn amb “La Salvaje”. Tots dos van oferir, entre tots dos, mitja hora de música en directe que va barrejar frescor, emoció i un missatge clar: la sostenibilitat també forma part de l'experiència cultural. "La música serveix per donar veu a altres iniciatives i motivar un públic jove a cuidar el planeta. Jo crec que ho podem aconseguir", va explicar l'artista. Hey Kid hi va coincidir: "És una manera divertida d'enfocar la sostenibilitat. El món de la música i els festivals és cada vegada més sostenible i ho aconseguirem. Estic feliç de participar en el Jardín de las Delicias, que hi està molt involucrat".
Un servei sostenible pensat per als assistents
La sisena edició del festival torna a penjar el cartell d'entrades exhaurides, amb més de 50.000 assistents, dels quals s'espera que almenys 5.000 utilitzin el servei de llançadores elèctriques. Amb freqüències entre 10 i 12 minuts, aquests autobusos cobriran el trajecte d'anada i tornada entre Moncloa i el festival el divendres 19 i dissabte 20 de setembre. Per a Ignacio Asensi, responsable de patrocinis d'Endesa, el conveni amb EMT "és un èxit que va començar el 2022 juntament amb el nostre patrocini del Jardín. Demostra que la sostenibilitat, a més de cuidar el planeta i reduir emissions, també és útil per a les persones, en aquest cas els milers d'assistents". A més, va assegurar que moltes vegades es parla de sostenibilitat d'una manera menys perceptible per al públic, però, en canvi, “arribar a un festival en un autobús elèctric que poses de manera gratuïta, que et facilita l'arribada i la sortida, és molt senzill, la gent el fa servir i ho agraeix”.
Per a Borja Carabante, delegat de l'Àrea de Govern d'Urbanisme, Medi Ambient i Mobilitat de l'Ajuntament de Madrid: “aquesta acció posa en valor el festival i també la millor manera d'acudir-hi, que és fer-ho en un autobús elèctric i gratuït d'EMT finançat per Endesa. Amb aquesta acció de mobilitat sostenible tot el públic, i en particular el més jove, podrà arribar en les millors condicions de comoditat, qualitat i seguretat. Agraïm a Endesa la seva col·laboració permanent amb l’Ajuntament de Madrid.”
Per la seva banda, Gonzalo Marrón, coordinador del Jardín de las Delicias, ha agraït el suport d'”Endesa i d'EMT per crear entre tots el millor festival possible. El públic ve a gaudir d'una experiència musical inoblidable i gràcies a la col·laboració de tots podem oferir a Madrid un festival que suma el millor del panorama musical en espanyol amb el respecte al medi ambient".
En paral·lel, Ignacio Asensi va assenyalar que, a més, el festival oferirà 50 places gratuïtes de pàrquing per a cotxes elèctrics a la Ciudad Universitaria.
Motivar els joves
El festival suma a més altres mesures mediambientals amb la reutilització de gots amb una consumició gratuïta per cada vint gots lliurats a la ‘Barra Sostenible’. Així mateix, el responsable de patrocinis d'Endesa va confirmar que "tenim una sèrie de punts d'informació del correcte ús de l'aigua i, en general, de tota la instal·lació per al benestar de tots i que així sigui més eficient gestionar".
Compromís amb la sostenibilitat
Una altra mesura clau en la reducció d'emissions serà el subministrament d'energia elèctrica i 100% renovable per a les tasques de muntatge i desmuntatge del festival a través de bateries. En l'àmbit de l'economia circular, el cent per cent dels materials dels dos escenaris del festival són reciclats o reutilitzats de l'edició de 2024. "El nostre espai d'activació, per exemple, és el mateix que vam utilitzar l'any passat. A més, atès que el Jardín de las Delicias és un festival especial quant a decoració i elements, gran part del material es reaprofita”, va argumentar Asensi.
Un cartell espectacular de música en espanyol
L'Escenario Endesa i l'Escenario Bosque rebran al llarg de divendres i dissabte algunes de les figures més destacades del pop espanyol: Melendi, Dani Fernández, Mikel Izal, Álvaro de Luna, Pignoise, Siloé, Nena Daconte, Íñigo Quintero, Hermanos Martínez, Depol, Tu Otra Bonita i molts altres.
D'altra banda, el planter també tindrà el seu espai al festival. I és que el grup La Última Copa, guanyadors de la primera edició del concurs de talent emergent d'Endesa Play, seran els encarregats d'inaugurar la jornada de dissabte a l'escenari Bosque. Tot i això, aquest és només el començament perquè va ser tal l'èxit d'aquesta primera edició que se’n preveu una altra aquest any: "Es van presentar més de 400 grups de gran qualitat. El concurs es va organitzar per territoris amb presència d'equips de la Lliga Endesa, cosa que va permetre als participants actuar en partits oficials de bàsquet abans d'arribar a la votació final. Després d'una gala amb tres finalistes va actuar a la final de la Lliga Endesa i el tercer va ser protagonista d'un reportatge a ‘Mondo Sonoro’, mitjà oficial del certamen”, va explicar Asensi.
Patrocini amb propòsit
El compromís d'Endesa amb la música no es limita al Jardín de las Delicias. La companyia també dona suport a altres festivals emblemàtics com Cruïlla Barcelona, el primer festival a Espanya amb subministrament 100% elèctric i renovable; Icónica Sevilla Fest, a la Plaza de España, on l'experiència musical es prolonga amb sessions de DJ gràcies a Endesa Music Lover; o Espacio Zity Zaragoza, que compta amb gairebé un 60% del recinte connectat a la xarxa i fomenta la mobilitat sostenible a través del tramvia.
En el cas del Jardín de las Delicias, l'aposta va més enllà del medi ambient: es tracta de generar moments d'emoció, demostrant que la sostenibilitat permet crear experiències de més qualitat per al públic que, unida a la música, converteix el festival en un esdeveniment inoblidable. No t'ho perdis!
