La policia acorrala el Tren de Aragua per evitar que s’instal·li a Espanya
Una unitat especialitzada treballa en secret per monitoritzar els moviments de l’organització criminal llatinoamericana: "L’amenaça real que s’assentin aquí és molt gran". En els dos últims anys se n’ha detingut dos integrants a Madrid i a BCN.
Roberto Bécares
L. J. R., àlies Mamera, veneçolà de 30 anys, va ser detingut al juny per agents de la Policia Nacional quan sortia de casa seva a Vicálvaro (Madrid), on vivia amb la seva parella. No va oposar resistència. Reclamat pel Perú, sobre la seva esquena pesaven un presumpte delicte d’assassinat en una venjança entre bandes el 2020 i la seva vinculació amb la mort de dues joves veneçolanes.
A Mamera se’l considera un dels líders al Perú d’una de les faccions del Tren de Aragua, la banda criminal nascuda a Veneçuela que té ramificacions en tot Llatinoamèrica i que s’ha guanyat a pols ser considerada la més perillosa del món. Donald Trump, de fet, l’ha inclòs en la llista d’organitzacions "terroristes" perquè, segons assegura, està "omplint" els EUA de droga, concretament de fentanil. L’Exèrcit nord-americà ja ha destruït tres narcollanxes del Tren de Aragua quan anaven camí de les costes del país.
El germà del líder
La detenció del sicari Mamera és el segon cop policial que es dona al Tren de Aragua a Espanya en només un any i mig. El març del 2024, a Barcelona, va ser arrestat després d’una altra ordre internacional de recerca i captura el germà petit d’Héctor Rustherford Guerrero, Niño Guerrero, líder del grup, encara en parador desconegut després d’escapar-se del Centre Penitenciari d’Aragua, conegut com la presó de Tocorón, el 2023.
Va ser precisament aquell any quan l’organització criminal, a la qual s’atribueixen tota mena de delictes –assassinats, extorsions, segrestos, tràfic de persones, blanqueig de capital, narcotràfic...– i atrocitats –esquarteraments, enterrament de persones vives...– comença a expandir-se per Xile, Bolívia, el Brasil, Panamà, Colòmbia i el Perú fins a convertir-se en una amenaça transnacional. La banda va fagocitant les organitzacions locals fins aconseguir el control dels territoris.
Alertats en diferents fòrums internacionals de seguretat, en la Comissaria General d’Informació de la Policia Nacional es va crear el 2023 un grup especialitzat per anticipar-se i evitar que l’organització s’assenti a Espanya. Les dues detencions han sigut fruit del seu conscienciós treball. "
