Els trens de FGC no circulen entre Monistrol de Montserrat i Sant Vicenç - Castellgalí per una pedra a la via

L'equip de manteniment es troba de camí per solucionar la incidència

Un comboi de FGC

Un comboi de FGC / arxiu

ACN

Barcelona

El servei de la línia Llobregat-Anoia (R5) dels Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya es troba interromput entre Monistrol de Montserrat i Sant Vicenç de Castellet – Castellgalí per una pedra que obstaculitza la via. Protecció Civil, que ha activat la prealerta del Pla d'emergències en transport de viatgers per ferrocarril (Ferrocat), informa que l’equip de manteniment es troba de camí per resoldre la situació.

