Feníe Energía: quan creixes dins una xarxa que mou l'energia del país
En un sector en canvi constant, comptar amb suport especialitzat marca la diferència. Feníe Energía ofereix als instal·ladors formació, eines, assessorament i una xarxa professional que els permet créixer, mantenir la seva autonomia i oferir sempre el millor servei als seus clients.
Cada vegada que un consumidor s'enfronta a la factura, s'interessa per l'autoconsum o busca instal·lar un punt de recàrrega, espera trobar algú de confiança que l’assessori amb claredat i li proposi una solució adaptada al que necessita. Precisament en aquests moments, l'instal·lador energètic té un paper fonamental com a figura de referència per al client.
No és el mateix ser client de qualsevol companyia que ser-ho de Feníe Energía. Des del punt de vista del consumidor, formar part de Feníe Energía és estar en un altre nivell: sempre es compta amb el suport d'un instal·lador de confiança i amb la garantia de pertànyer a la millor companyia possible. Mentre que molts canvien de comercialitzadora buscant només el preu, els clients de Feníe Energía es queden perquè hi troben una combinació única: preu + servei, cosa que no ofereix cap altra companyia.
I si l'instal·lador està sempre al costat del client, la pregunta que ens fem és: ¿qui està al costat de l'instal·lador en el dia a dia?
La resposta és també Feníe Energía, la comercialitzadora a la qual pertanyen més de 3.000 empreses instal·ladores i que va néixer ja fa més de 15 anys a l'empara de la Federació que representa aquest col·lectiu, FENIE.
L’energètic és un sector que canvia a gran velocitat. Els instal·ladors s'enfronten a una realitat cada cop més exigent: canvis reguladors, novetats tecnològiques i una gran càrrega administrativa. En aquests casos, no és el mateix afrontar-ho només amb el suport d'una companyia construïda per i per a aquests professionals. Aquest és el model que representa Feníe Energía, que es defineix a si mateixa com “la companyia dels instal·ladors”.
Unir-se a l'empresa no vol dir perdre autonomia, sinó guanyar suport. L'instal·lador segueix tractant directament amb els seus clients, però amb la tranquil·litat de saber que darrere té una companyia sòlida, amb un equip de professionals a la seva disposició que l'assessora en tot allò que necessita: des de dimensionament de projectes fins a tràmits administratius.
Amb aquest model, els instal·ladors no només tenen accés a formació i eines especialitzades, sinó que poden centrar-se en el que millor saben fer: oferir als seus clients solucions personalitzades, amb garantia, transparència i el tracte proper que sempre ha definit aquest col·lectiu.
I tot això amb l'aval d'una companyia que ja gestiona més de 400.000 contractes a tot el país, que col·labora amb els principals fabricants i que ha fet més de 60.000 estudis d'autoconsum, eficiència i mobilitat elèctrica els darrers anys.
L'energia és al centre de les nostres vides i, en aquest context de transició energètica en què estem immersos, la figura de l'instal·lador és clau. Per això, Feníe Energía aposta per posar-lo al centre de tot, amb un model únic a Espanya, en què els instal·ladors són accionistes i propietaris de la companyia. Ser part de Feníe Energía no és només pertànyer a una xarxa, és arribar a un projecte comú on ningú no està sol i això, en un sector tan canviant, marca la diferència.
Perquè Feníe Energía no és només una companyia elèctrica: és una comunitat d'instal·ladors i clients que comparteixen valors, confiança i una manera diferent d'entendre l'energia. Aquí, cada client sap que està en un altre nivell, i cada instal·lador té la seguretat de formar part de la millor companyia possible.
- El trist desenllaç de la influencer Flor Marian: desapareguda i trobada en un hotel en estat crític amb només 23 anys
- Dues fleques de Manresa i Berga, entre les que millor fan el pa de pagès
- Ensurt per la caiguda d'un llamp a prop de l'hospital Sant Joan de Déu de Manresa: 'Semblava una explosió de gas
- Macrodispositiu per desallotjar més d’un centenar de persones d’un càmping il·legal de Mataró
- Detecten el mètode scalping a Manresa: estafen dues persones als caixers de la ciutat
- Visitants de Montserrat afectats pel temporal: 'L'aigua queia per tot arreu i patíem per la gent que estava caminant per la muntanya
- Els Bombers evacuen a 27 persones atrapades a l'estació del funicular de Sant Joan a Montserrat
- El bisbat considera que el rector ultra de Manresa dona mala fama a l’Església