Dulceida, el 3CAT i la guerra de l'idioma
Les crítiques després del seu fitxatge han estat variades: que si és incoherent posar de cara visible una influencer que només publica en castellà, que si quina manera de menysprear els creadors de contingut en català, que si 3CAT perd credibilitat amb aquest fitxatge, que si Dulceida no és l'exemple ideal de “defensar la llengua”… Un festival.
Laura Fa
Últimament, les Mamarazzis hem detectat que la influencer Aida Domènech, coneguda com a Dulceida, parla més en català a les seves stories, en els seus moments més quotidians i familiars. Està integrant la seva llengua materna d'una manera molt orgànica, o això ens sembla, perquè la crispació actual fa que qualsevol ximpleria se sobredimensioni instantàniament. Amb alguns canvis mínims, gairebé imperceptibles, ha donat resposta a la polèmica que va generar l'anunci del seu nou projecte professional com a presentadora. Us posem en context: Dulceida, catalana de naixement, ha estat el fitxatge estrella per presentar un programa al 3CAT. I és clar, es va armar el drama. Perquè ella, a les seves xarxes, sempre ha creat contingut en castellà. Així que quan va anunciar, en castellà, que treballaria a la tele catalana, es va desfermar l'apocalipsi lingüístic. El que s'ha qüestionat és que Dulceida mai no ha creat contingut en català i mai no ha fet bandera de l'idioma. És veritat que el català continua tenint enemics. Però siguem clares: des de quan l'activisme lingüístic es mesura com un premi o un mèrit que cal reclamar per poder treballar en un mitjà en català?
Les crítiques han estat variades: que si és incoherent posar de cara visible una influencer que només publica en castellà, que si quina manera de menysprear els creadors de contingut en català, que si 3CAT perd credibilitat amb aquest fitxatge, que si Dulceida no és l'exemple ideal de “defensar la llengua”… Un festival. I compte, que aquí ve la part bona: als vídeos promocionals que s'han vist del programa, parla en català perfectament. Aleshores, què passa? Doncs que la cagada va ser, primer, anunciar a les seves xarxes el fitxatge en castellà quan precisament et contracta una tele on faràs contingut en català; i, segon, no cal premiar l'activisme, sinó els bons comunicadors i professionals.
Des del 3CAT ja van intentar més d'una vegada que acceptés el repte. Sempre s'havia negat. Moltes vegades li havia semblat una mica massa minoritari. Però veure com Laura Escanes triomfava a la tele autonòmica, com li ha beneficiat la seva imatge i l'ha fet créixer com a influencer, i totes les coses bones que li ha aportat ser presentadora, va fer que Aida recapacités. Bàsicament, va veure que funciona, i això el va animar a fer el salt. Benvinguda sigui la inspiració aliena. Però bé, enveges a part, si alguna cosa té Dulceida és poder de comunicació. Sap connectar amb el seu públic, enganxar a audiències que la tele tradicional ni fa olor, i el seu control del català és, de moment, impecable. Així que potser el que ens hauríem de preguntar no és si parla en castellà a les seves xarxes, si no quin impacte pot tenir ara que ho farà en català. Perquè, siguem sincers, els prejudicis ens fan molt petits. La defensa del català ha d'anar adreçada als qui el menystenen, el marginen o directament el volen esborrar del mapa. No contra algú que, encara que hagi comès errors de comunicació i no hagi fet bandera abans, està disposada a posar el català al centre d'un projecte amb milions d'impactes.
La conclusió és simple: Dulceida va ficar la pota, sí, però si volem que el català sigui una llengua viva i normalitzada, hem de celebrar-ho quan algú amb aquest altaveu el fa servir. I la resta, les croades de puresa lingüística, millor les deixem als inquisidors de Twitter.
- José Elías compara el preu del cafè amb fer-se ric: 'Si un bar ven el cafè a 1,10 euros i el del davant a 1,50, estàs atrapat
- El cas extraordinari d’una iguana de Navàs
- Jornada de rescats de boletaires perduts a les comarques interiors
- Una experta explica com evitar que els sogres es converteixin en hereus de les parelles que no s'han casat i no tenen fills ni han fet testament
- Una advocada d'herències explica els 3 motius pels quals sempre s'ha de fer testament: 'Molta gent creu que si no té una casa o un terreny en propietat, hauria de tenir-ne
- Sílvia Caballol, psicòloga i escriptora: «Per fi comença la desescalada digital a l'escola. Han calgut reiterats resultats pèssims per arribar-hi»
- Els alumnes del CNL Montserrat 'decapiten' l'estàtua d'Amat-Piniella del Casino
- Laura Lobo, experta en herències: 'Aquests són els tres errors més comuns en fer testament