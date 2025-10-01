Nova normativa
El 90% dels usuaris del patinet desconeix que haurà de tenir una assegurança obligatòria i registrar el seu vehicle el 2026
L’ús del casc aconsegueix imposar-se en les persones que utilitzen els vehicles de mobilitat personal (VMP)
Glòria Ayuso
La normativa sobre l’ús del patinet ha canviat i ho farà més l’any que ve, quan serà obligatori registrar el vehicle i tenir-lo assegurat. De moment, 9 de cada 10 usuaris ja estan complint l’obligació de posar-se el casc, com estableix des del febrer la nova Ordenança de Circulació, quan l’any passat només ho feien 4 de cada 10.
No obstant, el 90% de les persones que utilitzen el patinet desconeix que haurà de tenir una assegurança de responsabilitat civil obligatòria el 2026 i 7 de cada 10 tampoc saben que hauran de tenir inscrit el vehicle en un registre de la DGT i comptar amb certificat o placa identificativa. Són les dades que ha extret el RACC de l’última edició del seu Baròmetre de la mobilitat en Vehicles de Mobilitat Personal (VMP) a Barcelona i els seus accessos, que estudia els hàbits i l’opinió de les persones que es desplacen en patinet.
Preu de l’assegurança
El president del RACC, Josep Mateu, considera que haver de pagar l’assegurança no provocarà un descens en l’ús del patinet. «Esperem una resposta similar a la del casc», ha afirmat. Dependrà, ha convingut, del preu de les primes, que variarà segons la cobertura obligatòria que hagi d'incloure l'assegurança, i que encara està pendent per determinar en la lletra petita que acompanya la llei.
«Quan la gent sigui conscient de les quantitats que es demanen quan un VMP ha causat danys a tercers, el preu de l’assegurança no serà dissuasori», ha afegit Mateu. El president del RACC ha indicat que un usuari que hagi provocat danys a tercers pot pagar entre 6.000 i 20.000 euros, mentre que les assegurances poden anar des dels 80 als 100 euros. Actualment, sense ser encara obligatori, menys d’un de cada 10 usuaris ja ha contractat una assegurança de responsabilitat civil.
Límits de velocitat
Malgrat complir la majoria amb l’obligació de portar casc, els usuaris continuen sense respectar els límits de velocitat establerts als carrils bici a la vorera ni als passejos compartits amb els vianants, on no es poden superar els 10 quilòmetres per hora. En aquestes zones, «s’han de derivar bicis i patinets cap a altres llocs o bé establir que baixin dels vehicles, ja que és molt difícil complir amb aquest límit», ha explicat el director del RACC Mobility, Cristian Bardají.
L’estudi indica que un de cada quatre usuaris se salten els semàfors i la mateixa proporció tampoc respecta el pas de vianants. El 13% continua circulant en contra direcció, «posant en risc la seva seguretat i la d’altres usuaris», indica el RACC. Així mateix, un 30% dels enquestats afirma desconèixer que està prohibit circular per la vorera quan no hi ha carril bici.
Augmenten les sancions
Les sancions han anat en augment l’últim any: 2 de cada 10 usuaris del patinet afirmen haver rebut una multa. Una de cada quatre sancions ha sigut per excés de velocitat. Hi ha plena divisió entre els que reclamen la mateixa flexibilitat per circular que un vianant (40%) i els que consideren que han de rebre el mateix tracte que si fossin un cotxe (60%).
En l’ús dels carrils bici, més de la meitat se sent vulnerable, degut principalment a vehicles mal estacionats. El 2024 es van produir 606 accidents amb patinets implicats (el 8% del total), un 20% menys que l’any anterior. Es van produir dues víctimes mortals, mentre que des de començament d’any no n’hi ha hagut cap.
L’enquesta, que es basa en entrevistes a 800 usuaris i 4.330 observacions del comportament, mostra que l’ús del patinet es manté pràcticament respecte a l’any anterior. A nivell general, la raó per la qual utilitza el patinet és principalment per la seva rapidesa, malgrat que 6 de cada 10 considera que hi ha congestió en els carrils bici.
