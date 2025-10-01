Nestlé inverteix prop de 12 milions d’euros al camp espanyol
La companyia impulsa projectes d’agricultura regenerativa entre 500 agricultors locals i avança en el seu compromís d’assolir les emissions netes zero el 2050.
Mayte L. Fernández
“A Nestlé, creiem que una alimentació sostenible és essencial per al futur del nostre planeta, i estem decidits a liderar el camí cap a aquest model. Per a això, l’agricultura regenerativa és un pilar fonamental en la nostra estratègia per assolir emissions netes zero de gasos amb efecte d’hivernacle per al 2050”. Amb aquestes paraules va obrir Jordi Llach, director general de Nestlé Espanya, l’acte celebrat dijous passat. Una trobada que va servir d’altaveu per explicar com la companyia està accelerant la seva inversió en matèria de sostenibilitat.
Per a Nestlé, la solució a les emissions de gasos amb efecte d’hivernacle, en gran part generades per l’agricultura i la ramaderia, és al camp. Des de 2021, ha invertit 12 milions d’euros a Espanya per donar suport a 500 agricultors i ramaders en projectes de reducció d’emissions GEH, dins d’un total de 112 milions en sostenibilitat en cinc anys. “Treballem colze a colze amb els nostres proveïdors per promoure mètodes que restaurin els ecosistemes i protegeixin els recursos naturals, alhora que ens assegurem que les nostres comunitats agrícoles prosperin”, va destacar Llach.
Tomàquets i cereals locals d’agricultura regenerativa
Fa més d’una dècada, Nestlé va posar en marxa la iniciativa ‘Solís Responsable’ amb l’objectiu de garantir la sostenibilitat del tomàquet que arriba a la seva fàbrica de Miajadas, Càceres. Avui, tots els tomàquets utilitzats a les salses Solís es cultiven amb tècniques regeneratives com la rotació de cultius, la cobertura vegetal a l’hivern o la instal·lació de bardisses que atreuen fauna útil. “Aquestes pràctiques no només milloren la fertilitat del sòl, sinó que contribueixen a preservar la biodiversitat local”, va detallar.
Amb pràctiques d’agricultura regenerativa és també com 26 agricultors de Castella i Lleó i Navarra cultiven més de 5.000 hectàrees de gra de blat, civada i ordi amb els quals la companyia elabora les seves farinetes infantils a la factoria de La Penilla de Cayón, Cantàbria.
La companyia ja ha invertit 1,5 milions d’euros en aquest projecte i preveu assolir els 3 milions el 2027. El resultat? 20.000 tones de cereals provinents d’agricultura regenerativa i la reducció en un 40% de mitjana de les tones de CO₂e associades a aquests cultius. “Avui dia, podem afirmar que tots els cereals de les farinetes per a nadons que elaborem a la nostra fàbrica de La Penilla i comercialitzem a Espanya ja són d’agricultura regenerativa”, va destacar el director general de Nestlé Espanya.
Granges lleteres que redueixen emissions
A Galícia, Astúries i Cantàbria, Nestlé treballa amb més de 110 explotacions lleteres que ja han rebut més de 6 milions d’euros en ajuts. Gràcies a mesures com la instal·lació de plaques solars, les pràctiques d’agricultura regenerativa en els conreus que serveixen d’aliment per al bestiar o la cobertura de les basses de purins, aquestes granges van aconseguir reduir més de 43.600 tones de CO₂e a finals de 2024.
Tecnologia i biodiversitat
El pla de Nestlé, que la companyia duu a terme juntament amb agricultors i la Fundació Global Nature, impulsa, a més, la incorporació de la tecnologia. Un exemple és la teledetecció satel·lital, que permet optimitzar riscos, anticipar plagues i millorar la gestió dels sòls. D’altra banda, la companyia ha posat en marxa, amb organitzacions com SEO BirdLife, projectes de biodiversitat que inclouen la plantació de bardisses, la creació de basses i la instal·lació de refugis per a aus i pol·linitzadors a les granges lleteres. “La tecnologia no és l’únic component del canvi, però està tenint un paper fonamental perquè està disponible i és més econòmica”, va subratllar Jordi Llach.
La descarbonització de la logística
Nestlé avança cap a la descarbonització de la seva logística i ja compta amb més de 40 rutes proveïdes amb HVO, un biocombustible renovable que, juntament amb els camions elèctrics, han evitat l’emissió de 9.000 tones de CO₂ l’any. Al mateix temps, ha implementat mesures en els seus envasos perquè siguin més eficients a nivell mediambiental. Han reduït la quantitat de materials emprats en el packaging, han augmentat la quantitat de reciclats, busquen alternatives als envasos d’un sol ús i els redissenyen perquè siguin més fàcilment reciclables.
Iniciatives per al consumidor: Veggie Plato Nestlé
Per impulsar iniciatives que van del camp a la taula del consumidor, la companyia ha llançat VeggiePlato Nestlé. És una eina digital descarregable que mostra els grups d’aliments que han de formar part d’un plat vegetarià, creada per a aquells que busquen portar una alimentació equilibrada i augmentar la ingesta de proteïna vegetal. Laura González, responsable de nutrició a Nestlé, explica: “Està pensat per a qualsevol persona que vulgui millorar la seva alimentació i compta amb el suport científic de l’Acadèmia Espanyola de Nutrició i Dietètica”.
- El poble de més de 500 habitants de Catalunya amb menys veïns sense estudis postobligatoris és a la Cerdanya
- Una botiga de tota la vida de Manresa tanca amb festa grossa: esbart, sardanes i ballets dels nans
- Mor una dona de Manresa de 76 anys en un xoc frontal amb un camió a la C-58 a Vacarisses
- José Elías compara el preu del cafè amb fer-se ric: 'Si un bar ven el cafè a 1,10 euros i el del davant a 1,50, estàs atrapat
- Cotxes al bosc, camps de pastures i a les carreteres: la petjada dels boletaires incívics al Solsonès
- Roba un cotxe d'un taller de Sant Joan de Vilatorrada i fuig per la C-37 fins a topar amb una tanca
- Un sindicat de Mossos denuncia que la comissaria de les Borges Blanques és un “assecador” de marihuana
- Matadepera, Castellolí i Tiana són els municipis de més de 500 habitants amb l'índex socioeconòmic més alt de Catalunya