¿Qui recicla més? Una competició en la qual guanya el planeta
Els reptes de reciclatge organitzats per Ecoembes mobilitzen barris i municipis per augmentar la recollida selectiva d’envasos i avançar cap a una economia circular
Separar els envasos a casa pot semblar un gest petit, però quan es multiplica per milers de persones es converteix en una autèntica maneta de canvi. Amb aquesta idea, fa més de dues dècades que Ecoembes impulsa projectes que acosten el reciclatge als ciutadans i organitza reptes en diferents comunitats per animar municipis i districtes a superar-se en la recollida selectiva. La dinàmica és senzilla: qui aconsegueixi incrementar més l’aportació al contenidor groc obté un premi que es destina a una causa solidària, social o cultural de l’entorn.
«L’objectiu fonamental és fomentar el reciclatge d’envasos lleugers (llaunes, brics i envasos de plàstic) i promoure l’economia circular», explica Sonia Póveda, especialista d’Ecoembes al País Valencià. Aquests reptes, afegeix, «es dissenyen com campanyes molt directes i pròximes, amb un cara a cara constant que permet explicar, jugar i interactuar amb la gent perquè l’hàbit del reciclatge es consolidi».
Com hi participen els municipis: casos d’èxit
Al País Valencià, els reptes s’organitzen des del 2018 en col·laboració amb la Generalitat i els consorcis de gestió de residus. En l’edició del 2024 hi van participar 27 municipis del Consorci Vega Baixa Sostenible i el guanyador va ser Dolors (Alacant), que després d’implantar un sistema de recollida porta a porta va aconseguir un creixement del 73,5% a la mitjana de quilos d’envasos recollits respecte al mateix període del 2023 (12.110 kg de mitjana). Aquest resultat va permetre a Dolors alçar-se amb un premi de 6.000 euros, que l’Ajuntament va destinar a l’Associació Síndrome Phelan-McDermid.
La competició amistosa entre barris i municipis converteix el reciclatge en un repte divertit i motivador per a tothom.
El repte 2025 està en marxa, amb la participació de 12 municipis del Consorci València Interior, i Póveda espera repetir l’èxit d’anteriors edicions. Per a això, tornaran a recórrer a diferents accions informatives, com la coneguda «furgoneta del reciclatge», que recorre els municipis per interactuar amb els veïns i resoldre dubtes mitjançant jocs, activitats i concursos, aconseguint que persones de totes les edats s’acostin i aprenguin de forma divertida. «El que més valoren els ajuntaments és aquesta proximitat, perquè no es queda en un anunci a la ràdio o televisió: anem a la plaça del poble, al mercat, a escoles o associacions i parlem amb la gent», apunta l’especialista d’Ecoembes.
A Granada, el repte –batejat com «La Batalla dels Quilos» – ja s’ha celebrat en dues ocasions i enfronta els vuit districtes de la capital. Juan Carlos González Molina, director general de Neteges de l’Ajuntament, explica que «podem mesurar qui incrementa més el seu índex de reciclatge respecte a l’any anterior calculat gràcies al sistema de sensòrica instal·lat als contenidors». Gràcies a una web pròpia, falques de ràdio, accions amb influencers i publicitat al carrer, entre altres accions, «hem aconseguit implicar-hi tota la ciutat i que pràcticament tots els barris augmentessin la seva aportació al contenidor groc», destaca González Molina. Com a premi al guanyador, el districte Nord, per exemple, «té des del 2021 un mural de grans dimensions i temàtica ambiental pintat per l’artista urbà granadí El Niño de las Pinturas», recorda.
A Múrcia, la iniciativa «Premis del Reciclatge» s’organitza a nivell autonòmic, cosa que permet comparar les dades d’aportació entre municipis de tota la regió. El 2024, Moratalla es va coronar com el municipi més reciclador, gràcies que cadascun dels seus habitants va dipositar 34,6 quilos d’envasos de plàstic, metàl·lics, brics, paper i cartró als contenidors grocs i blaus, 11,4 quilos més que l’any anterior. «Ens trobem amb un reconeixement inesperat que destinarem a millorar l’entorn veïnal amb iniciatives com la millora de parcs infantils», admet Julián Sánchez, regidor de Medi Ambient. Aquest premi és una recompensa a l’esforç constant del municipi, que inclou un ampli territori amb 12 pedanies i que ha treballat de manera sostinguda en campanyes de sensibilització, formació veïnal i renovació de la seva flota de vehicles. «Estem en un entorn natural privilegiat i volem que la ciutadania sàpiga que cada gest compta per preservar aquest paisatge», remarca Sánchez.
L’impacte de l’esforç veïnal
Tots els implicats coincideixen que la clau de l’èxit d’aquests reptes està en la implicació veïnal. «El reciclatge comença en la ciutadania, sense ells no hi ha reciclatge possible», resumeix González Molina des de Granada. A més, la fórmula de la competició, la competició sana entre barris o municipis veïns, afegeix un ingredient motivador. Segons Póveda, «el fet de poder dir que el teu poble ha guanyat el del costat incentiva moltíssim i fa que la gent es bolqui».
Més enllà de les dades de recollida, aquestes campanyes busquen deixar una petjada duradora i consolidar l’hàbit de reciclar correctament per avançar cap a una economia circular. «Amb el gest voluntari i altruista de reciclar és possible donar una segona vida al que abans era un residu», recorda la portaveu d’Ecoembes. En la mateixa línia, des de Moratalla insisteixen que «l’important és que tot el que es diposita als contenidors sigui el correcte, perquè així protegim el nostre entorn i assegurem un futur més net i sostenible per a les pròximes generacions». I aquesta és la victòria més important.
