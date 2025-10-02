Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Una embarcació de la Flotilla, a 6,3 km de la costa de Gaza

L’exèrcit israelià continua interceptant vaixells des de dimecres al vespre

Mikeno, l'embarcació que va al capdavant de la Flotilla

Mikeno, l'embarcació que va al capdavant de la Flotilla / Flotilla Tracker

ACN - Redacció

Barcelona

La Flotilla ha informat d’almenys una embarcació en aigües israelianes que està a 9,3 milles (uns 6,3 quilòmetres) de la costa de Gaza. Es tracta del Mikeno, que ha aparegut al radar del vaixell Abu Aqla. L’exèrcit israelià ha interceptat diversos vaixells durant el vespre de dimecres i la nit posterior, i s’ha emportat cap a un port israelià els activistes detinguts. Des d’allà, iniciaran els tràmits per ser deportats.

L’operació continua en marxa i vaixells d’Israel segueixen apropant-se a embarcacions de la Flotilla. El govern israelià ha reiterat aquest dijous al matí que els tripulants estan sans i estalvis i ha tornat a distribuir imatges on apareix Greta Thunberg.

