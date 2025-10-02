Una embarcació de la Flotilla, a 6,3 km de la costa de Gaza
L’exèrcit israelià continua interceptant vaixells des de dimecres al vespre
ACN - Redacció
Barcelona
La Flotilla ha informat d’almenys una embarcació en aigües israelianes que està a 9,3 milles (uns 6,3 quilòmetres) de la costa de Gaza. Es tracta del Mikeno, que ha aparegut al radar del vaixell Abu Aqla. L’exèrcit israelià ha interceptat diversos vaixells durant el vespre de dimecres i la nit posterior, i s’ha emportat cap a un port israelià els activistes detinguts. Des d’allà, iniciaran els tràmits per ser deportats.
L’operació continua en marxa i vaixells d’Israel segueixen apropant-se a embarcacions de la Flotilla. El govern israelià ha reiterat aquest dijous al matí que els tripulants estan sans i estalvis i ha tornat a distribuir imatges on apareix Greta Thunberg.
