On cuidar-te al Bages: centres d’estètica i benestar recomanats
Et presentem una selecció de les estètiques més destacades del territori per anar a fer tota mena de tractaments
Si busques un centre d’estètica al Bages, aquí trobaràs una guia amb els professionals més destacats de la comarca. Aquests centres ofereixen serveis personalitzats que van des de tractaments facials i corporals fins a depilació làser, rituals de spa, massatges i estètica avançada.
Estètica personalitzada a Manresa
Amb una trajectòria marcada per la personalització i el tracte proper, Carme Muñoz ofereix tractaments facials i corporals que destaquen per la seva eficàcia. Les higienes facials són la seva especialitat i l’Indiba facial remodelador és el servei més sol·licitat per tonificar i il·luminar la pell, tot i que fa tota mena de tractaments en funció de les necessitats concretes de cada clienta.
També ha desenvolupat un protocol propi per a les pells amb rosàcia, que combina la feina a cabina amb el seguiment a casa per garantir resultats visibles i duradors. Fidels al seu mètode, el 95% de les seves clientes segueixen les pautes que ella marca per obtenir els millors resultats. A més, Carme complementa els seus serveis amb depilació làser de màxima qualitat gràcies a maquinària pròpia. El centre està a la carretera de Cardona, 56-60, Entresol 1.
Bellesa i benestar conscient
Jania Estètica és un centre integral que s’ha consolidat com un referent en estètica i benestar, treballant sempre amb marques d’alta gamma com Natura Bissé, Dr. Baumann o Biologique Recherche. El centre es diferencia per la seva doble vessant: l’estètica de bellesa i la part conscient, enfocada al benestar emocional de les clientes. Cada persona rep un assessorament personalitzat des del primer moment: s’analitzen les seves necessitats i es proposen tractaments adaptats tant per a la salut de la pell com per al seu equilibri emocional.
A la branca conscient, Jania ofereix teràpies com les flors de Bach, que actuen com un suport personal en moments d’ansietat, estrès o insomni, així com teràpia bioacústica basada en sons de la natura, on cada freqüència ajuda a treballar un aspecte concret del benestar. Des de Jania defensen la connexió entre cos, pell i emocions formen un equilibri que aquest centre ajuda a recuperar i mantenir. Jania Estètica es troba al carrer del Dante, 9 de Manresa.
Proximitat i professionalitat a Santpedor
Anna Ars Estètica és un centre que destaca pel seu ambient proper i familiar, un espai petit però modern que des de fa set anys ofereix tractaments de bellesa amb un tracte de confiança. Especialitzada en tractaments facials i corporals personalitzats, Anna treballa amb la marca Skeyndor, de la qual és l’únic centre de referència a Santpedor. També ofereix serveis d’ungles, depilació amb làser i cera calenta, sempre adaptant els protocols a cada tipus de pell i fent un seguiment constant per aconseguir els millors resultats.
El centre funciona amb cita prèvia, de dilluns a divendres, garantint atenció personalitzada en cada sessió. A més, Anna aposta per la formació contínua en tècniques i productes nous, amb l’objectiu d’aportar sempre les últimes novetats del sector a la seva clientela. Trobareu el centre al carrer Roger de Flor, 8 de Santpedor.
Benestar global
A Quenna Estètic l’estètica es viu des d’una perspectiva integral, on la bellesa exterior es combina amb la cura interna a través de la nutrició i l’acompanyament personal. El centre treballa tant tractaments facials com corporals, amb una especial atenció als massatges facials que actuen sobre les estructures més profundes de la musculatura.
Un dels serveis més reconeguts és el quinesiòlifting facial, una tècnica que va més enllà de l’anti-aging tradicional per defensar el concepte de well-aging: envellir de manera saludable i harmoniosa. Les clientes valoren sobretot la sensibilitat i la destresa de les mans de les professionals del centre. Tot i cobrir tots els serveis d’estètica, el seu enfocament únic cap al benestar global és el que fa que l’experiència sigui diferent i memorable. Trobareu el centre al carrer del Bonsuccés, 1 de Manresa; a Instagram i al 938 76 27 06.
Tractaments 360º amb una atenció propera
Elit Estètic by Aroa és un centre amb una reputació sòlida i molt ben valorada pels clients: un 4,7 a Google Business avala la qualitat del servei i el tracte proper que ofereix el seu equip de professionals. La claredat en les explicacions i la personalització de cada pressupost són elements clau que generen confiança i fidelitat.
Tot i oferir una àmplia gamma de serveis, el centre destaca especialment pels rituals d’spa, amb propostes úniques com els tractaments amb xocolata o les pedres calentes, pensats per relaxar i renovar cos i ment. Aroa està especialitzada en tractaments mèdic-estètics, estètica i micropigmentació, mentre que altres col·laboradors externs completen l’oferta amb depilació làser indolora, entrenament personal i assessorament nutricional. Aquest enfocament integral converteix Elit Estètic en un espai de transformació global, on la bellesa i el benestar es treballen des de totes les perspectives. Trobareu el centre al carrer Pompeu Fabra, 4, a les galeries comercials de Manresa.
