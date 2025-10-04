La piscifactoria de Bagà, el bressol de les truites de riu
El centre piscícola es dedica a la cria de la truita comuna, tant de l’espècie atlàntica com de la mediterrània
Text: Axel Lapuerta Coll
L’alt Berguedà és territori de muntanyes abruptes, boscos frondosos i rius d’aigües fredes i cristal•lines. El riu, eix vertebrador de la comarca, ha tingut la truita com un dels peixos protagonistes, històricament. És un dels peixos més emblemàtics i estimats de la regió. Enmig d’aquest entorn natural, a la vila de Bagà, hi ha un dels centres de cria de truita, una planta piscícola que ha estat la gran aportadora d’aquests peixos d’aigua dolça. La instal•lació, que fa cinc dècades que va obrir, ha sabut adaptar-se als temps actuals, apostant per la sostenibilitat, la qualitat i el respecte pel medi ambient.
Aquesta és una de les dues piscifactories –l’altra es troba al Pont de Suert– que gestiona la Generalitat de Catalunya destinades al reforç de les poblacions piscícoles i per al manteniment de les zones intensives de pesca. A més de la cria de la truita comuna, el centre piscícola de Bagà treballa per a la recuperació del tritó del Montseny –una espècie única en perill d’extinció–, i desenvolupa, alhora, un paper clau en l’àmbit de l’equilibri biològic.
Construïda als anys 70
La piscifactoria de Bagà va ser construïda a principis dels anys 70 per ICONA (Institut per a la Conservació de la Naturalesa), un organisme del govern espanyol creat l’any 1971 amb l’objectiu de gestionar els recursos naturals, la fauna i la flora silvestres. Un dels objectius d’ICONA era afavorir la repoblació de rius i zones de pesca a partir de la criança de truites. Amb aquest propòsit, es van construir tot un seguit de centres piscícoles arreu del territori.
El lloc escollit, a tocar del riu Bastareny i a prop del seu naixement, amb accés a aigües netes i fredes de muntanya, es considerava ideal per a la cria de truites. Durant els anys 80, amb la recuperació de la Generalitat de Catalunya i el traspàs de competències en matèria de medi ambient, la piscifactoria de Bagà va passar a mans del govern català. En aquest període, la Generalitat va ampliar-ne les instal•lacions.
Les instal·lacions
El centre piscícola compta amb unes instal•lacions dissenyades per garantir el bon desenvolupament de les truites al llarg de les diferents fases del seu cicle vital. El recinte es divideix principalment en dos grans àmbits: l’edifici principal i les piscines exteriors. A la planta baixa de l’edifici principal hi ha el laboratori, una de les àrees més importants de la piscifactoria.
En aquest espai és on es custodien els ous i neixen les truites. Un cop eclosionen els alevins —les truites acabades de sortir de l’ou—, es mantenen en safates especials, sota una vigilància constant durant les primeres etapes del seu desenvolupament.
L’objectiu, tal com explica el responsable del centre, Francesc Bonada, «és garantir-ne la supervivència fins que els peixos reuneixen les condicions necessàries per poder ser traslladats posteriorment a les piscines».
La zona exterior està destinada a les piscines, que són nombroses i es classifiquen segons les característiques i l’edat dels exemplars. El disseny d’aquestes piscines i la qualitat de l’aigua –freda, ben oxigenada i en moviment- imiten les condicions naturals bàsiques d’un riu de muntanya, perquè les truites puguin créixer i adaptar-se als rius on finalment s’acabaran reintroduint.
«Les característiques de cada piscina permeten que els exemplars criats aquí arribin després als rius amb les màximes garanties d’adaptació i supervivència», assegura Bonada.
Per protegir les truites en creixement dels ocells pescadors, com el bernat pescaire o el corb marí, que són aus que es troben a la comarca, tota l’àrea de piscines està coberta amb un malla reixada.
En aquesta piscifactoria, l’aigua no circula mitjançant bombes, sinó que es desplaça per gravetat aprofitant el desnivell natural del terreny. Es tracta d’un circuit obert en què l’aigua del riu Bastareny entra a través d’una canalització principal, omple les diferents piscines i, finalment, retorna al riu.
El manteniment i controls sanitaris
El bon estat de salut dels exemplars és una de les prioritats de la piscifactoria de Bagà. «En el nostre cas, tenim més en compte la qualitat de les truites, que no pas la quantitat», assenyala Sara Alarcón, tècnica del centre. Per aquest motiu, el manteniment de les instal•lacions i els controls sanitaris dels exemplars i l’aigua són fonamentals per garantir un creixement òptim i saludable de les truites.
Una de les tasques habituals és la neteja periòdica de les piscines on es crien els peixos, especialment després de pluges intenses o tempestes, quan l’aigua del riu que omple les piscines arrossega fang i sediments. Tal com subratllen, «aquestes partícules podrien alterar l’equilibri de l’aigua i afavorir l’aparició de bacteris i fongs si no es retiren a temps». Al mateix temps, en cap cas s’utilitzen medicaments ni productes químics.
Cria de l la truita comuna
A Bagà es crien dues línies genètiques de truita comuna (Salmó trutta), una espècie emblemàtica dels rius de muntanya: el llinatge atlàntic i el mediterrani. La truita d’origen atlàntic ha estat històricament utilitzada en repoblacions, i la truita mediterrània autòctona, és pròpia de les conques catalanes.
Segons informen, la línia a seguir de manera progressiva és «potenciar i prioritzar la conservació i cria de la truita de llinatge mediterrani».
Aposta ferma per l’educació ambiental
En els darrers anys, l’àmbit de l’educació ambiental ha adquirit protagonisme a la piscifactoria de Bagà. Més enllà de les seves funcions vinculades a la cria de truites per a la repoblació, el centre s’ha convertit també en un espai de sensibilització i aprenentatge entorn de la temàtica piscícola, la biodiversitat i el medi ambient en general.
Amb aquest objectiu, el centre ofereix visites guiades adreçades a famílies, escoles i instituts. Les visites, que es realitzen sota reserva prèvia, tenen lloc de dilluns a diumenge a les 11 del matí. «Les visites ens permeten obrir-nos al públic i donar a conèixer la tasca que es fa des d’aquí, que acostuma a ser força desconeguda», explica el responsable de la piscifactoria de Bagà, Francesc Bonada.
A més de les visites, el centre impulsa diferents tallers educatius, com ara macroinvertebrats aquàtics, anellament d’ocells, identificació de rastres de fauna, construcció de caixes niu o observació d’aus nocturnes. A la vegada, és un punt d’informació turística, obert de dilluns a diumenge, de les 9 del matí a la 1 del migdia.
En aquest context, està previst que aviat comencin les obres per adaptar un espai de la piscifactoria, que estarà destinat específicament a les activitats d’educació ambiental. Aquest nou espai permetrà acollir tallers, xerrades, activitats... «Aquest és un pas més per convertir-nos en un referent de la divulgació i sensibilització ambiental», asseguren des del centre.
Es crien dues varietats de truita comuna
amb la cinquena generació d’aquesta varietat nascuda a Bagà. «La voluntat és que aquesta truita guanyi presència i ocupi gradualment més espai dins les instal•lacions», declaren.
En relació amb les xifres, el centre cria anualment unes 60.000 truites adultes. Aquests peixos s’alliberen en diferents trams de rius del territori, tant per a reforçar les poblacions piscícoles com per al manteniment de les zones intensives de pesca. Aquest doble objectiu combina conservació i gestió sostenible dels recursos fluvials.
Els exemplars de truita que moren durant el procés de cria es congelen i, posteriorment, es traslladen al Centre de Fauna de Torrefarrussa, a Santa Perpètua de Mogoda, on s’utilitzen com a aliment per a animals salvatges que es troben en procés de recuperació. D’aquesta manera, es dona una segona vida a aquests peixos i es contribueix al cicle natural de l’alimentació, evitant-ne el malbaratament.
Llinatge mediterrani i atlàntic
La truita comuna és una espècie de peix molt estesa a Europa i present en molts rius de la península Ibèrica. La seva presència està estretament lligada als trams alts dels rius, amb aigües fredes i ben oxigenades. Tot i ser una sola espècie, presenta una gran variabilitat genètica, que es manifesta en diferents llinatges evolutius, adaptats a les condicions específiques de cada regió.
Per una banda, el llinatge mediterrani és autòcton dels rius que desemboquen al mar Mediterrani, com l’Ebre, el Segre, el Ter, el Llobregat, el Xúquer o el Túria. Té una adaptació molt marcada a ambients més mediterranis, com rius amb més irregularitat de cabals i temperatures més elevades. Aquestes truites són el resultat de milers anys d’adaptació. Per això, tenen un alt valor ecològic i patrimonial. Pel que fa a la reproducció, l’època de fresa s’estén entre els mesos de novembre i gener, i cada femella pot arribar a pondre entre 1.000 i 3.000 ous per temporada, en funció de diversos factors com la mida, l’edat o les condicions ambientals.
Per contra, el llinatge atlàntic és originari dels rius que desemboquen a l’oceà Atlàntic, com el Miño, el Duero o els rius del Cantàbric. Aquest llinatge no és natural de les conques mediterrànies, però tradicionalment ha estat introduït massivament en aquestes zones. Els exemplars d’aquest llinatge també han evolucionat al llarg del temps, però en condicions diferents: rius més regulars, amb aigües més fredes i constants. A la vegada, presenta una gran capacitat adaptativa, fet que ha contribuït a la seva cria en piscifactories i programes de repoblació de pesca recreativa. La truita atlàntica, en canvi, pon més ous que la mediterrània: entre 2.000 i 6.000 ous per temporada.
Les introduccions massives de truita atlàntica que s’han realitzat històricament han tingut conseqüències per a la truita mediterrània, ja que han donat lloc a la hibridació entre ambdós llinatges. Aquestes hibridacions són el resultat d’una barreja genètica que pot acabar diluint o, fins i tot, eliminant la identitat genètica pròpia de les truites mediterrànies.
Trets per distingir ambós llinatges
Tot i que a simple vista és difícil distingir un llinatge de l’altre, ja que morfològicament són molt semblants, existeixen determinats trets distintius que permeten diferenciar-les.
En la mediterrània, el nombre de punts negres a l’opercle és superior a deu, mentre que en l’atlàntica és inferior a deu. L’aleta dorsal de la mediterrània presenta el marge de color blanc o bé sense color, en contraposició amb la de l’atlàntica, que mostra un marge de tonalitats blanques i negres. Pel que fa a l’aleta anal, el marge també pot ser blanc o incolor en la mediterrània, mentre que en l’atlàntica torna a aparèixer amb la combinació de blanc i negre.
Per altra banda, els individus juvenils de truita mediterrània solen presentar entre onze i quinze taques al llarg de la línia lateral, mentre que els de la varietat atlàntica en mostren entre vuit i deu. Alguns exemplars adults de la truita mediterrània poden mostrar un patró de quatre bandes verticals fosques als costats del cos, tot i que l’absència d’aquest patró no implica necessàriament que l’individu pertanyi al llinatge atlàntic.
Centre compromès amb el tritó del Montseny
A més de dedicar-se a la cria de truites per a repoblacions, la piscifactoria de Bagà és un dels centres adherits al projecte Life Tritó Montseny, una iniciativa europea creada l’any 2016 que té com a objectiu la preservació, recuperació, estudi i divulgació d’aquesta espècie única al món que, segons la Unió Internacional per a la Conservació de la Natura (UICN), es troba en «perill crític d’extinció i és un dels amfibis més amenaçats d’Europa».
Altres centres on es porta a terme aquest programa de cria i/o creixement de les larves del tritó del Montseny són: Torrefarrussa, Pont de Suert, Zoo de Barcelona, Zoo de Chester i el Centre de Recerca i Educació Ambiental de Calafell. El projecte, que també vetlla per la preservació de l’hàbitat natural d’aquest amfibi, compta amb la col·laboració de la Diputació de Barcelona, la Diputació de Girona i la Generalitat de Catalunya.
En el cas de la piscifactoria de Bagà, des del gener del 2024, disposa d’una sala especialitzada en l’engreixament de les larves del tritó del Montseny, on se’n fa un constant seguiment. Una vegada els exemplars presenten les condicions òptimes, són alliberats en torrents del Montseny, els quals prèviament han estat designats pels tècnics especialitzats i tenint en compte les condicions ambientals de cada espai.
Les primeres poblacions d’aquesta espècie es van identificar el 1979 com a tritó pirinenc (Calotriton asper). Més tard, diferents estudis i anàlisis genètiques van poder determinar, a finals del 2005, que aquestes poblacions del Montseny es tractaven, en realitat, d’una nova espècie.
El tritó del Montseny (Calotriton arnoldi) és un urodel, és a dir, un amfibi amb cua que pertany a la família dels salamàndrids. Presenta un aspecte esvelt i allargat, amb una longitud que rarament supera els 10 centímetres. Té un color bru xocolata amb taques de color groc pàl•lid. El seu ventre és translúcid, amb una taca de color marfil a la gola. A diferència d’altres amfibis, no té cresta dorsal. Habita en una àrea de menys de 25 km², a altituds entre els 600 i els 1.200 metres, principalment en zones de fagedes i alzinars humits. Es troba en torrents de muntanya freds, nets, ben oxigenats i de difícil accés. La seva reproducció té lloc principalment durant la primavera, però també a la tardor. Cada femella pot pondre entre 20 i 40 ous per temporada reproductiva.
Algunes de les seves principals amenaces són: l’hàbitat (menys presència d’aigua als torrents a causa de la sequera i captacions, fragmentació de l’hàbitat per carreteres i pistes, contaminació de l’aigua per abocaments d’aigües no depurades), les malalties infeccioses (principalment el fong quitridiomicosi) les patologies (malformacions o melanomes benignes), efectes del canvi climàtic (augment de les temperatures, regressió de la fageda cap a cotes més altes, canvis en el règim de pluges, canvis microambientals) i la viabilitat genètica (les poblacions són aïllades i petites)
Tal com informen els experts, algunes de les accions que la població pot portar a terme per tal de contribuir a la conservació d’aquest amfibi són: reduir el consum d’aigua domèstica, optimitzar l’ús de l’aigua i reciclar-la, evitar els abocaments i les deixalles als rius o torrents, respectar el curs natural del torrent i el bosc de ribera.
Una eina per al control de la pesca
El passat 10 de setembre, el conseller d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació, Òscar Ordeig, va presentar a la piscifactoria de Bagà el nou Decret que desplega la Llei 22/2009, del 23 de desembre, d’ordenació sostenible de pesca en aigües continentals, és a dir, en rius, llacs i embassaments.
La publicació d’aquest reglament, gestat a partir de la participació ciutadana i d’un extens teixit associatiu vinculat amb la pesca continental, suposa el primer pas per a l’elaboració del Pla d’ordenació de la pesca en aigües continentals, una eina que té com a finalitat afavorir la pesca com una activitat tradicional des dels punts de vista de la sostenibilitat i del desenvolupament local.
La pesca en aigües continentals és una activitat esportiva i recreativa tradicional que evoluciona cap a una pesca sense mort, que està lligada a la lluita contra les espècies exòtiques, i que té l’objectiu d’esdevenir una activitat respectuosa amb el medi ambient.
«La pesca continental representa un important recurs econòmic per a les comarques d’interior i de muntanya. Per això, la volem incentivar, perquè sigui un element més que contribueixi a arrelar la població al territori», va afirmar el conseller.
Durant l’acte, el director general de Boscos i Gestió del Medi, Jaume Minguell, va informar que aquest 2025 es preveu tenir un 5% més de llicències de pesca respecte a l’any anterior.