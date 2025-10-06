Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Un detingut a Lleida per violar la seva filla de 20 anys en ple carrer davant un altre fill de 8 anys

La policia va enxampar l'home forçant la jove a l’exterior del palau de congressos i teatre municipal la Llotja

Barcelona

La Guàrdia Urbana de Lleidava arrestar ahir de matinada un home de 40 anys com a presumpte autor de la violació de la seva filla, d’uns 20 anys, i davant la presència del germà d’aquesta i també fill de l’acusat, un menor de 8 anys. Els agents van arrestar l’home com a presumpte autor d’un delicte d’agressió sexual amb penetració, segons informa el diari ‘Segre’.

Els fets van passar cap a les tres de la matinada de dissabte a l’exterior del palau de congressos i teatre municipal la Llotja, a l’avinguda de Tortosa, quan una patrulla va descobrir que un home estava mantenint relacions sexuals amb una dona en ple carrer. Els agents van comprovar que eren pare i filla i la jove va explicar que el seu pare l’estava forçant.

Els agents van arrestar l’home com a presumpte autor d’un delicte d’agressió sexual i van notificar el cas als Mossos d’Esquadra perquè ampliï la investigació dels fets. La jove va ser traslladada a l’Hospital Arnau de Vilanova per ser sotmesa a revisió mèdica, mentre que el menor va ser entregat a la mare.

