Una donació particular: els Mossos entreguen objectes confiscats d'un delicte a una entitat solidària
Els agents de policia van intentar retornar la mercaderia sostreta als propietaris però no van aconseguir-ho
ACN
Els Mossos d'Esquadra han donat sabatilles esportives, aspiradors, altaveus, tauletes, rellotges, auriculars, telèfons mòbils, llums i altres objectes a la Fundació El 7 d'Astres de Salt (Gironès). Fa més d'un any, el març del 2024, els agents van enxampar un home de 30 anys a Vilablareix (Gironès) amb una furgoneta plena de paquets i caixes. Els agents van demanar al conductor d'on provenia la mercaderia i aquest no va donar una resposta clara. Una vegada feta la investigació, la policia va intentar esbrinar i localitzar els propietaris legítims de tots els objectes però no va ser possible retornar-ho. Abans de destruir-los, els mossos van optar per donar-ho a una entitat social perquè els donessin una segona vida.
El 12 de març del 2024 els Mossos d'Esquadra van detenir un home de 30 anys que portava una furgoneta plena de caixes i paquets amb objectes nous per estrenar. Ho van fer mentre duien a terme un control a la sortida de l'AP-7 de Vilablareix. En el moment d'aturar l'home que portava la furgoneta, es va posar nerviós i no va respondre clarament a la procedència de tots els paquets.
Per això van començar a investigar fins a saber que l'home els havia comprat i pagat en efectiu en un aparcament de camions de Girona i li havien sortit molt barats. La mercaderia era molt variada i hi havia sabatilles esportives, calçat, aspiradors, altaveus, tauletes, rellotges, auriculars, telèfons mòbils, cafeteres, ulleres de sol, llums, tallagespes, serres, trepants, esmoladores, serjants i bombes d'aigua.
Després d'investigar la procedència lícita dels objectes, els agents van intentar localitzar i retornar els objectes als legítims propietaris. En els casos en què no va ser possible, els membres de la comissaria van valorar que no es destruís res, a causa de les bones condicions dels objectes, i donar-ho a una entitat solidària.
Per aquest motiu, es va contactar amb diverses entitats socials de Salt que poguessin donar ús als objectes. Finalment, es va optar per entregar-ho a la Fundació El 7 d'Astres. Es tracta d'una entitat sense ànim de lucre que dona suport a persones amb discapacitat intel·lectual, física o sensorial i persones amb problemes de salut mental.
Es va valorar que aquesta fundació, amb iniciativa social, té com a valors fer un treball d’apoderament perquè les persones puguin assolir el màxim grau d’autodeterminació i d’independència integral i personalitzada. La finalitat és proporcionar projecció professional orientada a la seva inserció sociolaboral i obtenir una estabilitat econòmica per seguir el seu projecte vital. El dia 3 d’octubre es va fer l'acte de lliurament a la comissaria de Salt.
