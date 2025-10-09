Educació a Catalunya
El Ministeri d’Educació reduirà les ràtios per llei: 22 alumnes a primària i 25 a secundària
El departament que dirigeix Pilar Alegría presenta als sindicats un avantprojecte de llei en què cada estudiant amb necessitats especials comptarà com a dues places
Olga Pereda
Després de romandre en un limbe durant anys, la reducció de les ràtios —una de les principals reivindicacions dels docents— comença a agafar velocitat de creuer. El Ministeri d’Educació ha presentat als sindicats una nova llei perquè les classes d’educació primària tinguin, com a màxim, 22 alumnes (front als 25 actuals). A l’ESO i batxillerat, el límit serà de 25 (front als 30 actuals). A partir d’aquí, les comunitats autònomes podran, fins i tot, reduir-lo encara més. La proposta del ministeri estableix que l’alumnat amb necessitats educatives especials (discapacitat física, intel·lectual o sensorial, o per trastorns de l’espectre autista) computarà com a dues places.
El departament que dirigeix Pilar Alegría també ha donat llum verda a una altra de les peticions de la comunitat educativa: la reducció d’hores lectives. L’avantprojecte de llei que va posar ahir sobre la taula de negociació —de moment, només un esborrany— inclou que l’horari de docència no superarà les 23 hores a infantil, primària i educació especial, mentre que a la resta de l’ensenyament no universitari serà de 18 hores.
Aquests són temps que ja s’apliquen en molts territoris. Catalunya no és l’única autonomia que els compleix, també ho fan Euskadi, Aragó, Balears, Canàries, Comunitat Valenciana, Extremadura, Múrcia, Navarra i La Rioja. Altres, com Madrid, els incompleixen. Aquest temps —que ara estarà fixat per llei i no serà una simple recomanació sinó una obligació— es refereix exclusivament a la docència a l’aula, ja que l’horari real dels mestres i professors és més ampli (37,5 hores) i inclou més activitats.
L’informe ‘Panorama de l’educació 2025’, elaborat per l’OCDE i publicat el passat 9 de setembre, confirma que, a Espanya, el nombre total d’hores obligatòries de classe a primària és molt similar a la mitjana dels països de l’organisme internacional. Tot i això, a l’ESO, Espanya supera en 144 hores la mitjana de l’OCDE. Si la comparació es fa només amb els països de la UE, Espanya té més temps lectiu en ambdues etapes.
Satisfacció dels docents
La proposta del ministeri va ser rebuda amb satisfacció pels sindicats d’ensenyament, que reivindiquen ambdues mesures des de l’època dels retalls en educació (2012). “És un avenç que s’inclogui una norma de màxims per a tota Espanya. Va ser un retall unilateral el 2012 i és positiu que ara es torni a la línia de sortida”, expliquen fonts de CSIF.
Tenir menys alumnes a càrrec és un dels grans cavalls de batalla dels docents, que reivindiquen la mesura per millorar l’aprenentatge. Actualment, la ràtio més habitual és de 25 alumnes per classe a infantil i primària, 30 a l’ESO i 32 a batxillerat. La reducció té beneficis en la qualitat de l’educació i és una de les mesures a les quals, a Catalunya, el Departament d’Educació i FP s’ha compromès. Va començar a Infantil-3, amb 20 alumnes per aula, i la intenció és anar estenent progressivament la disminució a la resta d’etapes educatives.
L’esborrany de l’avantprojecte de llei presentat pel ministeri té com a objectiu “millorar les condicions per al desenvolupament de la docència i l’ensenyament en l’àmbit de l’educació no universitària”. En la seva exposició de motius, assegura que la mida dels grups és un tema central en el debat educatiu i una preocupació clau per a les escoles, les autoritats educatives i les famílies. “Hi ha una percepció generalitzada que les classes més petites ofereixen l’oportunitat que els docents puguin donar una atenció més individualitzada, reduir el temps dedicat a la gestió de l’aula i adaptar millor la seva docència a les necessitats d’aprenentatge de l’alumnat, beneficiant especialment els estudiants procedents d’entorns socioeconòmics desfavorits”, afirma el text legal, que encara haurà de passar per un llarg tràmit parlamentari abans d’aprovar-se definitivament i entrar en vigor. Haurà de passar pel Consell de Ministres, el Congrés i el Senat, on s’haurà de pactar amb els grups polítics.
Atenció a l’alumnat
“Reduir la càrrega laboral del professorat té un impacte positiu en el benestar i la satisfacció professional d’aquest, així com en la percepció d’inclusió i valoració per part de l’alumnat. Per tant, existeix un consens generalitzat que les ràtios raonablement dimensionades, juntament amb altres mesures organitzatives, formatives i d’assignació específica de recursos humans i materials, adaptades a les necessitats concretes de cada centre educatiu, afavoreixen l’atenció de l’alumnat i l’aplicació dels principis bàsics de l’educació inclusiva, atenció a la diversitat, i equitat i igualtat d’oportunitats”, conclou el text.
