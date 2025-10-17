Una casa perquè l’Ana torni a somriure
Una ajuda que va més enllà de les nostres fronteres
El Periódico
"El que més desitjo és estar amb la meva filla, que passi el màxim temps possible amb mi i que no pateixi el que he hagut de patir jo", assenyala l’Ana
Una de les coses que l’Ana guarda amb més afecte a casa són unes sabates negres. "M’han acompanyat per gairebé tot Madrid: Chueca, Serrano...", explica. "Va ser una de les poques coses que vaig poder guardar quan vaig estar al carrer", recorda, una mica emocionada.
L’Ana va acabar sense sostre als 30 anys, després de ser víctima de violència de gènere. El seu primer marit, el pare del seu fill, la maltractava. Va haver de sobreviure en una petita barraca en un parc de Madrid i deixar el nen amb la seva família. Anys més tard, l’Ana va refer-se i va sortir de la situació de sensellarisme juntament amb el pare de la seva altra filla.
Aquesta nova parella, però, també la va maltractar. I, aquesta vegada, l’Ana, a més de tornar-se a quedar sense sostre, es va veure obligada a deixar la seva filla amb els serveis socials i enfrontar-se a un tortuós procés judicial. En tot aquest "calvari del carrer", com ella mateixa l’anomena, l’Ana no va defallir. Fins i tot sense un habitatge, va trobar una feina i la va aconseguir mantenir. I, en les pitjors circumstàncies, no va trencar mai el contacte amb la seva filla, que avui escriu cartes d’admiració a la seva mare. "Els veritables herois són aquells que sempre són al nostre costat", diu per acabar una d’aquestes cartes.
De fet, recuperar la custòdia de la seva filla va ser una de les primeres coses que va aconseguir l’Ana quan, finalment, mitjançant el programa La Morada Housing First de l’Associació AIRES li van oferir un habitatge digne. "El que més desitjo és estar amb ella, que passi el màxim temps possible amb mi i que no pateixi el que he hagut de patir jo", diu.
AIRES és una de les entitats seleccionades per les Convocatòries de Projectes Socials de la Fundació La Caixa, que des de fa 26 anys ha impulsat la tasca de milers d’associacions socials a tot Espanya. En total, des de 1999, la Fundació ha impulsat més de 23.000 projectes d’entitats socials amb un pressupost global de més de 500 milions d’euros. La Casa Housing First creu en la importància del treball per mantenir un projecte vital. Per això, després de facilitar l’accés a l’habitatge de dones supervivents de diverses violències, les treballadores i psicòlogues de l’associació AIRES les acompanyen durant uns quants anys.
Les que tracten amb l’Ana ja són gairebé part de la família. Cada sis mesos es reuneixen per redactar un "pla d’acció" que marca objectius pel que fa a la seva salut, la seva feina i la seva vida socioafectiva, però sovint també es veuen per posar-se al dia i saber com està anímicament.
En una de les últimes visites, els va explicar que de moment tot va vent en popa. La seva filla està molt bé i la fa molt feliç. I ella mateixa també està motivada amb el seu curs de maquillatge i caracterització de cine. "Com a bona ballarina que vaig ser al seu dia vull dedicar-me una altra vegada als artistes", apunta. "Així que ara em dedico a això, estudio molt i intento que sigui de veritat el meu futur, perquè ho desitjo amb moltes ganes", explica.
Més convocatòries socials
Per a l’Ana, les "noies" d’AIRES, com ella les anomena, van ser essencials perquè, gràcies a "la confiança, el suport i l’amor" que li van donar, pogués tornar a creure en ella mateixa. I per a les tècniques de l’associació, aquesta dona "és un exemple de supervivència i de resiliència com no n’hi ha gaires". "I el més important és que el millor de la seva vida encara ha d’arribar", asseguren.
D’altra banda, la Fundació La Caixa, com a principal organisme intermedi privat del Fons Social Europeu Plus, ha seleccionat prop de 200 projectes d’entitats socials a través de les convocatòries d’ajudes +Infància, +Ocupació i +Més Ocupació Jove. La Fundació La Caixa impulsa aquestes tres convocatòries a què destinarà 124 milions d’euros cofinançats amb la Unió Europea, amb l’objectiu de fomentar l’ocupabilitat dels joves i dels col·lectius en risc d’exclusió social i de millorar les condicions de vida de la població infantil en situació de pobresa i les seves famílies.
A banda de donar suport a milers de projectes socials a tot Espanya, des de fa més de 25 anys que la Fundació La Caixa, a través de la seva àrea de cooperació internacional, ha impulsat 780 projectes en més de 70 països de Llatinoamèrica, de l’Àfrica i de l’Àsia.
L’activitat internacional de la fundació s’articula en diversos pilars d’actuació. Un d’ells és la creació d’ocupació per a dones i joves, a través del programa Work4Progress, que ha permès generar més de 67.000 llocs de treball al Perú, l’Índia, Moçambic i Colòmbia. La segona línia és la millora de la supervivència infantil, amb iniciatives com l’Aliança per a la Vacunació Infantil, desenvolupada amb Gavi i la Fundació Gates, que ha aconseguit vacunar més d’11 milions de nens. En tercer lloc, l’atenció a col·lectius en situació d’emergència i crisi humanitària. I, finalment, l’enfortiment d’organitzacions de cooperació espanyoles, portugueses i locals. Aquests pilars d’actuació es reafirmen amb la creació d’aliances amb els principals actors estratègics internacionals.
Un altre dels projectes internacionals destacats, amb la Fundació Telefónica, és Profutur: un programa d’innovació educativa amb tecnologia en més de 40 països.
