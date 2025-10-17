Maryam i Sherley, maternitat i criança amb xarxa de suport
Aquestes dues dones migrants han trobat a l’Espai Familiar 0-3 de la Fundació de l’Esperança una ajuda vital per a l’educació dels seus petits
El Periódico
"
"Avui dia les maternitats són cada vegada més solitàries, però venir aquí fa que siguin una mica més solidàries", assegura la psicopedagoga Soledad García
La Maryam va conèixer el projecte a través d’unes amigues, i d’aleshores ençà tot se li fa una mica més fàcil. "Ha sigut un canvi molt positiu per a la meva família", resumeix. Aquesta dona pakistanesa de 33 anys, que fa 19 anys que és a Espanya, és una de les usuàries de l’Espai Familiar 0-3 que la Fundació de l’Esperança té a Barcelona, dirigit a famílies en situació de pobresa i risc d’exclusió social. "Tothom és molt amable i aprenem a tenir cura dels nostres nadons", explica la Maryam, que acudeix a l’espai amb la seva filla de tres mesos.
També hi va cada setmana la Sherley, que va arribar a la capital catalana des del Perú fa tres anys. "T’acullen com si fossin una família", assegura. "Als tallers estem amb la canalla, mare i fill, i amb l’educadora, que ens ensenya a estimular-los segons l’edat", explica la Sherley.
Aquesta professional que els acompanya és Soledad García, psicopedagoga especialista en acompanyament durant la maternitat i la criança, i educadora infantil de la Fundació de l’Esperança. Ella s’encarrega de fer els tallers familiars, als quals setmanalment acudeixen entre sis i vuit famílies com les de la Sherley o la Maryam. "L’objectiu és facilitar la relació entre la mare o el pare i l’infant per afavorir-ne el desenvolupament integral", explica la Soledad, que també remarca que la intervenció socioeducativa en les etapes infantils, i notablement en l’etapa 0-3, està identificada com un factor d’alta rellevància associat a l’èxit educatiu.
La psicopedagoga assegura que en aquests espais les famílies poden sentir-se segures i sostingudes. "Majoritàriament, ens trobem famílies que tenen pocs recursos econòmics, i amb poca xarxa social al territori", explica la Soledad. "Avui dia les maternitats són cada vegada més solitàries, però venir aquí fa que siguin una mica més solidàries", afirma l’educadora, que explica que "es porten a terme moltes accions de suport i ajuda mútua, i es dona valor a les experiències de totes les famílies, que se senten reconegudes i validades". Ho corrobora la Maryam, que assegura estar més tranquil·la "sabent què li passa al nadó" i que si sorgeix cap problema "pots demanar i resoldre’l".
Els Espais Familiars 0-3 són una iniciativa del programa CaixaProinfancia de la Fundació La Caixa. A través de 30 entitats socials, com la Fundació de l’Esperança, el projecte dona suport a la primera infància per a famílies en situació de vulnerabilitat social a causa de la pobresa a nou comunitats autònomes.
"La iniciativa sorgeix de la necessitat d’ampliar l’acompanyament a les famílies des de dues línies molt clares: l’acompanyament social, per mitjà de la figura de la treballadora social, i l’acompanyament familiar en l’ambient educatiu", sintetitza la Soledad.
En aquesta segona línia s’emmarquen els tallers familiars que tant aprecien la Soledad i la Maryam, i també les trobades familiars, reunions més llargues pensades perquè totes les famílies es puguin conèixer. "També ho aprofitem per celebrar diferents festivitats locals o les pròpies de la cultura de les famílies que venen a l’espai, com l’Eid, que celebrem amb una festa conjunta molt bonica, que les famílies aprecien molt", explica la Soledad.
A banda de les trobades, el programa preveu un suport social per a les famílies com les de la Sherley o la Maryam, que abans d’entrar en el projecte passen per l’equip d’atenció social de la Fundació perquè en valori la situació. A més d’un ajut econòmic de 900 euros a l’any per a "pagar les despeses diàries que comporta tenir criatures" d’aquesta edat, també reben "itineraris de formació i d’inserció per al futur", explica la Soledad. Les famílies solen arribar fins al projecte derivades per serveis socials, per centres d’atenció de primària o fins i tot per centres de desenvolupament infantil municipals o regionals. És el cas de la Sherley, que va conèixer el programa gràcies a un terapeuta que visitava la seva filla Rebecca. Però també hi tenen molt de pes les xarxes de les famílies participants. En els nostres espais "es crea una xarxa de suport mutu que sorgeix entre les mares, i ens arriben moltes famílies pel boca a boca", assegura la Soledad.
Una millora del benestar
Per a la psicopedagoga és emocionant poder acompanyar les famílies en un procés tan important per als nens. "Moltes arriben immerses en situacions de bastant estrès, però, gràcies al suport i a les relacions que s’estableixen, el seu estat emocional i el benestar general de la família millora significativament", celebra.
El fet cert és que el programa ha convençut la Maryam i la Sherley. "Jo recomano a totes les mares que conec que vinguin a l’espai", assegura la primera. "Ens donen amor, ens recolzen molt i els petits es diverteixen i aprenen. És una segona llar", resumeix la segona.
