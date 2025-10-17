Quan les paraules fan mal: Abbott trenca l’estigma de la diabetis
#DIABETESTIGMA neix per contrarestar els comentaris negatius i recurrents que rep una persona que conviu amb la diabetis, els quals poden generar un impacte en la salut mental i en el seu dia a dia.
Si la motxilla d’una persona que conviu amb diabetis ja és prou pesada, hi ha qui —de manera involuntària— encara l’omple més de pedres. “Em donarà diabetis només de veure això”, “De debò et menjaràs això?”, “Crec que els diabètics no podien menjar això” o les lapidàries “Tu t’ho has buscat” o “T’ho mereixes” són agulles que es claven en la ment de qui conviu amb la diabetis en el seu dia a dia. Aquestes frases són les responsables que un 40% de les persones amb diabetis admeti haver cancel·lat cites mèdiques per por de ser jutjat en el seu entorn o que el 70% asseguri que l’estigma és una barrera real en la seva vida diària. En aquests casos, la salut mental apareix com un problema igual de greu que el fet de viure amb diabetis.
Abbott ha presentat una enquesta internacional que demostra com aquest tipus d’estigmes afecten el benestar emocional, l’autoestima i, en molts casos, l’accés a l’atenció mèdica entre les més de cinc milions de persones que viuen amb diabetis a Espanya. És a dir, una de cada vuit persones. Bona part d’aquestes viuen sota el pes de comentaris, prejudicis i malentesos que marquen el seu dia a dia. Per això, des d’Abbott s’està treballant per erradicar aquesta lluita afegida per a aquells que ja conviuen amb aquesta condició crònica, i ha llançat la seva campanya #DIABETESTIGMA.
Amb #DIABETESTIGMA i els resultats de l’esmentada enquesta, avalats per la Federació Espanyola de Diabetis (FEDE), es posa sobre la taula aquesta realitat poc visibilitzada: el llenguatge importa, i el que diem pot convertir-se en un mur. Abbott vol contribuir al fet que la societat entengui com els prejudicis influeixen en la qualitat de vida de les persones amb diabetis i promoure una comunicació més empàtica i conscient. Evidentment, s’entén que aquests comentaris els fa gent que vol el millor per a la persona amb diabetis, però que desconeix les conseqüències que pot tenir sentir aquesta opinió d’una altra persona dia rere dia, hora rere hora, durant anys.
“De debò hauries d’estar menjant això?”
L’enquesta, realitzada a més de 2.600 persones en vuit països, revela xifres que parlen per si soles. Les proves biomètriques incloses a l’estudi van mostrar que gairebé un 39% de les persones amb diabetis experimenta una reacció física davant comentaris estigmatitzants, fins i tot quan no ho expressen externament; i un 40% admet haver cancel·lat cites mèdiques per por de ser jutjades, cosa que demostra fins a quin punt aquestes percepcions influeixen en la salut.
Els comentaris relacionats amb el menjar són especialment perjudicials. Preguntes com “De debò hauries d’estar menjant això?” generen reaccions fisiològiques similars a l’estrès d’una entrevista de feina o d’una primera cita sentimental, amb augment de la freqüència cardíaca i suoració. “El nostre objectiu és visibilitzar els prejudicis als quals s’enfronten les persones amb diabetis cada dia i fomentar una comunicació més empàtica i informada entre tots els agents de l’entorn”, explica Antonio Lavado, president de la FEDE.
L’impacte social també es reflecteix en altres dades preocupants: un 25% de les persones amb diabetis ha evitat explicar el seu diagnòstic per vergonya, mentre que el 85% assegura haver trobat informació inexacta en mitjans, pel·lícules o xarxes socials. El resultat és una cadena de malentesos que perpetua estereotips i que, de vegades, pot convertir la diabetis en objecte de burla.
Canviem la conversa
Conscient d’aquesta realitat, Abbott ha decidit fer un pas endavant. “Volem donar suport a aquells que viuen amb diabetis més enllà de la nostra tecnologia. Estem disposats a fer la nostra part, però sabem que caldran els esforços de tota la comunitat per generar un canvi significatiu”, assenyala José Luis Portero, director mèdic d’Abbott, divisió de cura de la diabetis.
La campanya portarà el missatge al carrer instal·lant un circuit experiencial i interactiu a la Plaça de Callao, a Madrid, els dies 19 i 20 d’octubre. Aquest espai permetrà als assistents posar-se a la pell d’una persona amb diabetis i descobrir com els prejudicis afecten tant emocionalment com físicament.
Un espai a Madrid per posar-se a la seva pell
El circuit, dissenyat com una experiència emocional i participativa, convida a reflexionar sobre els estereotips més comuns al voltant de la diabetis: des de la falsa creença que el sucre és la causa directa —una idea que encara comparteix el 29,3% dels espanyols— fins als mites sobre el pes o la noció errònia que la dieta i l’exercici poden curar la malaltia.
El motor que suposa donar suport amb comentaris positius
Més enllà de la innovació tecnològica en monitoratge, l’aposta d’Abbott se centra en quelcom igual d’essencial: generar un entorn social de suport. I és que el 70% de les persones enquestades assegura que els comentaris positius del seu entorn —familiars, amics o companys— poden marcar la diferència en la seva motivació per gestionar la condició.
“La comunitat té un paper essencial. No es tracta només de metges o cuidadors, sinó de tots els que formem part de l’entorn d’algú amb diabetis”, assegura Portero. Aquesta motivació és clau en una patologia que requereix constància, autogestió i control diari. Crear una xarxa de comprensió i respecte es converteix en un autèntic motor.
©Abbott 2025. ADC-122046 V1. Per qualsevol dubte sobre diabetis, consulteu sempre amb el vostre professional sanitari.
- Hospitalitzades una mare i la seva filla després de ser atacades pel seu gos pitbull: «Si arriben a estar soles, les mata»
- La mare del propietari del Hapoel Jerusalem és la principal patrocinadora de Trump i controla els Dallas Mavericks
- Miriam Vallina, la nena de la Cerdanya que va aconseguir fer canviar la normativa perquè les noies poguessin fer salts d'esquí: «No em deixaven per si em feia mal als ovaris»
- Comerç i veïnat del Barri Antic de Manresa, queixosos amb la Mediterrània
- Un xoc entre dos camions talla la C-25, a Rajadell, en sentit Girona
- Gironella estrena amb èxit el servei de dinars per a gent gran: «A casa he de menjar sola, aquí tinc companyia»
- El fiscal demana presó a l'acusat de quedar-se les finques i els diners de la vídua que li havia demanat ajuda
- D’ovella negra a veu contra la LGTB-fòbia: «Em deien ‘maricón’ abans que hagués explorat la meva sexualitat»