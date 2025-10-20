Inma Gómez, comunicadora emocional i funcionària: "No tots els funcionaris som iguals. Jo sé què m'ha costat arribar aquí"
Gómez, professora i experta en Intel·ligència Emocional, defensa que hi ha molts funcionaris que dediquen moltes hores i esforç a la feina
Cloe Bellido
La figura del funcionari públic sol posar-se en dubte. Molts són els estigmes i els prejudicis que envolten el funcionari, vinculat de forma permanent a l'Administració Pública. Inma Gómez, funcionària i comunicadora emocional, ha volgut trencar amb alguns d'aquests tòpics al pòdcast 'Tecnologitzar-se o Morir'.
"No és que defensi el funcionari, però jo soc funcionària. I jo sé què m'ha costat arribar on soc", comença dient Gómez, que revela que té una oposició A1. Aquesta és la categoria més alta, que engloba els llocs de funcionaris amb més responsabilitat i que requereixen una titulació universitària.
Gómez explica que no va ser gens fàcil aconseguir aquesta plaça. "Una oposició A1 normalment no es treu en un any, i de vegades ni en dos. Potser trigues tres anys a treure-la". "Som corredors de fons. T'aixeques a les set del matí i deixes anar els llibres potser a les deu de la nit", afegeix.
A més, nega que un cop aconsegueixes l'anhelada plaça ja et puguis relaxar. "Ah, és que arribes, te la treus i ja a viure. No, a viure no, perquè a mi m'exigeixen, per poder cobrar els meus sexennis i els meus triennis, tenir fets molts cursos, moltes hores d'entrenament mental, que he de demostrar perquè si no, no me'ls paguen", defensa.
"M'he d'actualitzar, ara he de fer un curs d'IA, perquè, és clar, els meus alumnes ja s'avancen i en saben més que jo", afegeix.
Funcionaris de tota mena
D'altra banda, Gómez també reconeix que, de funcionaris, n'hi ha de tota mena. "Va una mica amb la manera com et compromets amb la teva feina i amb la vida. Ni tots els empresaris són iguals, ni tots els funcionaris som iguals".
"He treballat amb funcionaris que jo mateixa els hauria aixecat un expedient disciplinari, i si hagués pogut, els hagués inhabilitat perquè no treballessin mai més, perquè he vist veritables pífies. Però també hi ha funcionaris que treballem. Jo m'aixeco a tres quarts de set cada dia i estic la primera a la porta de la meva classe. Hi ha dies que te'n vas després de vuit hores."
Finalment, Gómez també lamenta la situació que viuen els professors actualment. "Com vivim els professors? Trenta alumnes, la meitat disruptius, amb un munt de problemes, que si uns TDAH, que si altres TDA... No és que ara té depressió... perdoneu-me, senyors, les aules és per viure-les, és per viure-les", conclou.
