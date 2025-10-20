Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Prensa Ibérica llança el fòrum Espanya 360, un nou espai de reflexió

Els presidents autonòmics Rueda, Barbón i Azcón, juntament amb el president de Prensa Ibérica, Javier Moll (al centre), a la Festa de l’Espanya Plural 2025.

Els presidents autonòmics Rueda, Barbón i Azcón, juntament amb el president de Prensa Ibérica, Javier Moll (al centre), a la Festa de l’Espanya Plural 2025. / EPE

Regió7

Barcelona

Neix el fòrum Espanya 360, un espai de reflexió en què les comunitats autònomes seran les protagonistes. La trobada, organitzada per Prensa Ibérica, se celebrarà a l’Hotel Palace de Madrid els pròxims dies 25, 26 i 27 de novembre i tindrà com a objectiu identificar les qüestions que més preocupen els ciutadans, compartir aprenentatges i connectar Espanya a través d’una conversa constructiva entre autonomies.

Espanya 360 s’inspira en els valors de la Festa de l’Espanya Plural que Prensa Ibérica organitza cada any la vigília del Dia de la Hispanitat i que, coincidint amb l’aniversari d’El Periódico de España, representa una invitació a reconèixer-nos com a poble en les nostres diferències, però també en una identitat comuna i una voluntat de conviure i avançar junts.

Grans desafiaments

Durant les tres jornades es debatrà sobre alguns dels grans desafiaments que els diferents territoris i la societat espanyola en el seu conjunt afronten en l’actualitat. A partir de les sis temàtiques que més interessen i preocupen els espanyols, segons l’Estudi de tendències informatives elaborat per Prensa Ibérica i la consultora LLYC, s’organitzen una sèrie de diàlegs i taules rodones que propiciaran una conversa fructífera sobre empreses, comerç i banca; salut i benestar; medi ambient i sostenibilitat; educació i formació; ocupació, i vivenda i urbanisme. "Volem construir un espai únic en què el periodisme, des de la visió 360 que ofereixen els diferents territoris, connecti els problemes reals amb solucions reals", assegura Aitor Moll, conseller delegat de Prensa Ibérica.

La conversa que els periodistes del grup entaularan amb els presidents autonòmics i els diferents debats oferiran als assistents i lectors una radiografia precisa sobre alguns dels principals reptes que encara el país en l’actualitat.

TEMES

RRSS WhatsAppCopiar URL

Noticia guardada en tu perfil

Ver noticias guardadas

Tracking Pixel Contents