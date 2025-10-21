Hi ha els híbrids gos-llop? La ciència dona la resposta
Les dues espècies estan estretament emparentades, cosa que facilita encreuaments naturals als territoris que comparteixen
Joan Lluís Ferrer
Es poden creuar un gos i un llop i tenir descendència? Encara que resulti un fenomen poc freqüent, la veritat és que no és una situació excepcional en la biodiversitat mundial. Recentment, s'ha trobat una cruïlla entre llop i gos a Grècia, però no és un cas únic.
L'híbrid va ser documentat a prop de Tessalònica per Callisto, una organització ambiental i de conservació, quan va analitzar 50 mostres de llop de la Grècia continental, segons informa AFP.
Un d'aquests individus presentava un 45% de trets genètics de llop i un 55% de gos, cosa que demostra clarament que aquest animal és el resultat directe d'una cruïlla entre les dues espècies.
El llop gris (Canis lupus) i el gos domèstic (Canis familiaris o Canis lupus familiaris) estan estretament relacionats, com ho demostra la seva herència genètica compartida, encara que en observar certes races de gos costi apreciar-ne alguna similitud.
Els estudis genètics realitzats revelen que els gossos domèstics i els llops salvatges comparteixen ni més ni menys que el 99,96% del seu ADN.
Es creu que fa entre 40.000 i 14.000 anys els camins evolutius es van separar a partir d'un ancestre comú, que era el llop.
Poden creuar-se entre si
Tot i les seves diferències, és evident que gossos i llops poden creuar-se amb èxit per crear descendència. De fet, la majoria dels cànids, incloent-hi llops, gossos domèstics, dingos, coiots i xacals, es poden creuar i crear híbrids.
Les cruïlles gos-llop no són una cosa nova per a la ciència, ni de bon tros. Un estudi del 2018 va trobar "petits blocs d'ascendència canina" als genomes del 62% dels llops mostrejats a Euràsia, cosa que suggereix que aquestes cruïlles s'han produït amb freqüència al llarg de la història.
S'estima que més de 300.000 gossos llop híbrids viuen als Estats Units. Segons els experts, la hibridació sol passar quan una gossa s'allunya de casa durant l'època de zel i es reprodueix amb un llop mascle salvatge.
La situació a Espanya
A Espanya, l'Associació per a la Conservació i Estudi del Llop Ibèric assenyala a la seva web que, “igual que en el context internacional, no s'han trobat evidències d'encreuaments naturals generalitzats i creixents entre llops i gossos a Espanya, encara que si s'han observat esporàdicament, sent un problema menor i localitzat. “Hibridació” (introgressió genètica de gossos en llops) són reduïdes, habitualment al voltant del 5%”.
Podrien aquests encreuaments arribar a suposar un problema per a les poblacions de llop ibèric? Aquesta mateixa entitat opina que no: “Les cruïlles naturals entre llops i gossos (erròniament denominats com a hibridació de llops i gossos) no constitueixen un problema global de conservació a les poblacions salvatges de llops, com acredita la literatura científica disponible”.
En tot cas, “podrien ser un problema local, que afecta algunes poblacions reduïdes de llops, en ambients fortament antropitzats, en els límits de les seves àrees de distribució, on hi hagi una elevada presència de gossos incontrolats o on es trobin sotmesos a una elevada pressió letal d'origen humà”, afegeix.
