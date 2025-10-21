Igualada, Rajadell, Castellolí i Pinell de Solsonès rebran ajuts de l'Estat per refer-se dels danys d'aiguats o incendis de l'estiu
El Ministeri de l'Interior ha ampliat el nombre de poblacions afectades per diferents emergències de protecció civil registrades entre els passats 22 de juny i 25 d'agost
ACN - Redacció
El Consell de Ministres ha ampliat el nombre de municipis afectats per pluges intenses o incendis forestals aquest estiu que podran rebre ajudes. A Catalunya, seran una vintena, destacant els grans incendis a l’Ebre i a Ponent, així com pluges intenses a Ponent, l’àrea de Barcelona, el Penedès i Girona. A més, s’inclouen diverses emergències a municipis de la Catalunya Central, com ara les pluges del 22 de juny a Pinell de Solsonès, l’incendi forestal del 25 de juny a Rajadell, les pluges del 12 de juliol a Igualada i les pluges torrencials del 23 de juliol a Castellolí.
Així, a proposta del Ministeri de l'Interior, s'ha ampliat a 279 el nombre de comarques afectades per diferents emergències de protecció civil registrades entre els passats 22 de juny i 25 d'agost després d'incorporar totes aquelles que, al seu moment, no van ser comunicades al Centre Nacional d'Emergències (CENEM) de la Direcció General de Protecció Civil per les agències autonòmiques del 112. El 26 d'agost passat, el Consell de Ministres va declarar zones afectades per una emergència de protecció civil els territoris de 16 comunitats autònomes on es va registrar algun episodi d'aquestes característiques. Però, després de l'aprovació d'aquest acord, la Direcció General de Protecció Civil va constatar que determinades emergències no van ser comunicades al CENEM per les autoritats autonòmiques, cosa que va deixar fora dels ajuts estatals alguns municipis.
Arran de l'excepcional magnitud i complexitat dels incendis i altres emergències registrats aquest estiu, i per garantir la plena cobertura de tots els municipis que van resultar afectats, s'han demanat, a través de les comunitats autònomes, la Direcció General de Protecció Civil ha actualitzat el llistat dels episodis i successos que compleixen els requisits previstos a la llei.
Entre els successos inclosos en aquesta ampliació hi ha les greus inundacions esdevingudes a Catalunya al juliol, especialment a Girona i Barcelona, així com incendis com el de Sonseca (Toledo) al juliol, el d'Aranjuez (Madrid) a l'agost, i molts registrats a la província d'Ourense també al mes d'agost.
La denominació dels successos recollits en el llistat remet als municipis on va començar l'emergència sense perjudici que hagin afectat un altre municipi o altres que podran reclamar els ajuts previstos a la llei si acrediten el perjudici sofert. Per tant, aquesta relació de municipis no limita l'àmbit territorial d'aplicació de les mesures, que arribaran a tots els municipis que acreditin haver estat afectats per aquests successos. Per a tots ells continuen vigents en tot cas les mesures i ajudes previstes a l'acord del passat 26 d'agost i a la llei de protecció civil del 2015, tant les que són de competència del Ministeri de l'Interior com les corresponen a la resta de departaments ministerials.
Totes afectacions a Catalunya incloses en la llista són les pluges a Vilanova de l'Aguda, Lleida i Pinell de Solsonès del 22 de juny, l'incendi forestal de Rajadell del 25 de juny, i els de Sanaüja i de Torrefeta i Florejacs de l'1 de juliol. També hi ha les pluges a Girona, Sant Julià de Ramis, Cassà de la Selva, Anglès i Quart del 5 de juliol. S'ha inclòs també el gran incendi forestal de Paüls del 7 de juliol, i les pluges de Vilafranca del Penedès, Igualada, Cubelles, Vilanova i la Geltrú, Barcelona, Terrassa, el Vendrell, Sabadell i Santa Margarida i els Monjos del 12 i el 13 de juliol. Del 23 de juliol s'han inclòs les pluges torrencials de Cubelles, Castellolí, Barcelona, l'Hospitalet de Llobregat i la Garriga.
Ajudes a pagesos i ramaders per 9 incendis
D'altra banda, el consell de ministres ha aprovat també aquest dimarts un reial decret pel qual es regula la concessió directa d'ajudes per compensar els danys produïts en l'activitat agrària pels grans incendis de vegetació esdevinguts aquest estiu passat, entre l'1 de juny i el 30 de setembre. El Ministeri d'Agricultura, Pesca i Alimentació estima que aquests ajuts tindran uns 4.000 beneficiaris, 1.500 dels quals són ramaders en extensiu, i que la quantia total pot ascendir a uns 27 milions d'euros. Pel que fa a les ajudes agrícoles, s'han inclòs els municipis catalans de Cabanabona, Oliola, Puigverd d'Agramunt, Torrefeta i Florejacs, Vilanova de l'Aguda, Alfara de Carles, Xerta i Paüls.
Els grans incendis han calcinat entre juny i setembre 350.000 hectàrees, de les quals el 10% són superfície de cultiu. La gestió i la concessió d'aquestes ajudes es realitzarà d'ofici pel Ministeri d'Agricultura Pesca i Alimentació, sense que els interessats hagin de fer cap tipus de tràmit. El ministre, Luis Planas, ha assegurat que l'objectiu és que els ajuts estiguin concedits i abonats abans del 31 de desembre del 2025. Aquestes subvencions seran compatibles amb les indemnitzacions de les comunitats autònomes i les que pugui finançar la Unió Europea mitjançant la reserva agrícola que ha sol·licitat Espanya. Es tracta d'una ajuda de mínims amb què el govern vol donar suport de manera ràpida a la disponibilitat de fons dels agricultors i ramaders per fer front a les despeses i pèrdues que els puguin haver ocasionat els incendis, amb independència de les indemnitzacions que els corresponguin per les assegurances que tinguessin contractades.
Tindran dret a l'ajuda els titulars de les explotacions agràries afectats pels grans incendis que tinguin uns ingressos agraris declarats a l'administració tributària superiors a 1.000 euros l'any 2024, i sempre que les parcel·la agrícoles o d'explotació ramadera corresponent estiguin correctament inscrites en els registres oficials. L'ajut serà l'equivalent al 20% dels ingressos agraris, i s'estableixen un límit mínim de 1.500 euros per a tots aquells beneficiaris als quals el càlcul sigui inferior a aquesta xifra i un límit màxim de 10.000 euros per als casos en què resulti una quantitat superior. Aquests límits s'ampliaran a 6.000 i 16.000 euros respectivament per als agricultors i ramaders que hagin estat indemnitzats per l'assegurança agrària per danys causats pels incendis.
Els nous agricultors i ramaders que hagin iniciat la seva activitat l'any 2025 amb la condició de jove establerta al Pla Estratègic Nacional de la Política Agrària Comuna (PAC) i hagin presentat per primera vegada la sol·licitud única en aquesta campanya, tindran dret a una ajuda fixa de 1.500 euros. Així mateix, a fi de promocionar i donar suport al sistema d'assegurances agràries i donar un suport addicional als agricultors i ramaders que les hagin subscrit, el reial decret eleva la subvenció del ministeri a la contractació de l'assegurança fins a un 70% del cost de la pòlissa.
A l'annex del reial decret es detallen els 224 municipis afectats pels grans incendis, segons el Sistema Europeu d'Informació sobre Incendis Forestals (EFFIS), pertanyents a les comunitats autònomes d'Andalusia, Aragó, Astúries, Cantàbria, Castella-la Manxa, Castella i Lleó, Catalunya, Extremadura, Galícia.
