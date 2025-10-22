Temperatures estiuenques
Nits tropicals en plena tardor: les poblacions que no baixen dels 20 graus ni a finals d’octubre
Almenys un centenar de municipis espanyols van dormir la nit passada amb temperatures típiques de finals de primavera o principis d’estiu, segons constaten els registres
Valentina Raffio
Ja fa dos mesos que el calendari meteorològic indica que som a la tardor, però, tot i així, en certs punts els termòmetres sembla que continuen estant ancorats en ple estiu. Segons constaten els registres de l’Agència Estatal de Meteorologia (Aemet), la nit passada a Barcelona, Màlaga, València i un centenar de localitats espanyoles més no es va baixar dels 20 graus en cap moment de la nit i, per tant, es va viure una nit tropical en plena tardor. Es tracta de registres molt per sobre del normal que, en alguns casos, se situen entre 5 i 10 graus per sobre de l’esperable per a aquesta època de l’any. A Barcelona, per exemple, seria esperable arribar a aquestes altures de l’any a mínimes d’entre 10 i 15 graus, però ara, a causa del canvi climàtic, els termòmetres han tornat a escalar fins als 20 graus.
L’exemple més extrem registrat la nit passada, entre el final de dimarts i l’alba de dimecres, és el d’Eivissa, a les illes Balears, on no es va baixar dels 23,3 graus malgrat estar a finals d’octubre. També destaquen casos com el de Benidorm, on la nit va estar per sobre dels 23,1 graus, o el de Santa Cruz de Tenerife, on també es va superar el llindar dels 23 graus. En diversos punts de la província de Màlaga i Granada es va viure una nit per sobre dels 22,5 graus. A València es van vorejar els 21. I a Barcelona, els veïns van dormir a més de 20,2 graus a la zona de Drassanes i a més de 20,7 al Raval en un moment en què, tècnicament, se suposa que les temperatures haurien de ser més tardorals.
A Catalunya, segons els registres de Meteocat, la nit passada van ser desenes les localitats que van dormir a més de 20 graus. La mínima més alta al territori català es va observar a Montroig del Camp, on els termòmetres no van baixar dels 21,6 graus. També destaquen els 21 d’Amposta, els 20,7 del Raval, els 2,4 del Perellò i de la Ràpita. En localitats com la Bisbal, Badalona, Constantí i Mediona també s’han fregat els 20 graus en plena nit tardoral.
Símptoma de l’escalfament global
Aquestes xifres, que fa tot just una dècada s’haurien considerat excepcionals, s’han tornat cada vegada més freqüents en els últims anys. Els meteoròlegs apunten a un patró clar i és que, tal com apunten els registres, les nits càlides s’allarguen més enllà de l’estiu i s’estenen cap a latardor, un símptoma inequívoc de l’escalfament global i del seu impacte en territoris com Espanya. Les anàlisis climàtiques demostren que, d’una banda, han disminuït el nombre de nits fredes i, d’altra banda, han augmentat les nits càlides tant durant l’estiu com cap a finals de primavera i principis de tardor.
La situació encaixa amb el que apuntaven els pronòstics estacionals. I és que, tal com advertia l’Agència Estatal de Meteorologia (Aemet), hi ha entre un 60% i un 70% de probabilitats que les temperatures d’aquesta tardor siguin més càlides del normal en el conjunt d’Espanya. «És una previsió que ja no sorprèn, ja que des de l’any 2010 fins ara totes les tardors registrades han tingut temperatures més càlides de l’habitual per a l’època. Continuem estant en la mateixa tendència», afirmen des de l’entitat amb referència al que ens espera fins com a mínim el mes de desembre. «Això no significa que farà calor, sinó que, en general, tindrem temperatures per sobre dels valors habituals per a l’estació», apunten els especialistes.
