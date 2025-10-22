Les persones amb TDAH poden ser més creatives, segons un estudi
Els investigadors van examinar les correlacions entre les característiques del TDAH, la creativitat i les deficiències funcionals, així com el paper de la divagació mental en aquestes relacions
Europa Press
Una nova investigació del Centre Mèdic Universitari Radboud, Països Baixos, confirma que el TDAH (Trastorn per Dèficit d'Atenció i Hiperactivitat) pot estar relacionat amb una creativitat més gran i suggereix que aquesta s'associa amb una tendència més gran a deixar vagar la ment. Aquest primer estudi que explica la relació entre el TDAH i la creativitat es presenta al congrés de l'ECNP a Amsterdam.
L'investigador principal Han Fang, del Centre Mèdic Universitari Radboud, comenta: "Investigacions prèvies apuntaven a la divagació mental com un possible factor que vincula el TDAH amb la creativitat, però fins ara cap estudi no ha examinat directament aquesta connexió. Realitzem dos estudis amb dos grups diferents de pacients amb TDAH i controls sans: un d'un grup europeu gestionat per l'un grup europeu gestionat per 750 persones. L'anàlisi per separat dels resultats de dos grups independents ens permet tenir més confiança en els resultats”.
Els investigadors van examinar les correlacions entre les característiques del TDAH, la creativitat i les deficiències funcionals, així com el paper de la divagació mental en aquestes relacions. Tots dos grups de pacients van mostrar característiques clàssiques del TDAH, com ara manca d'atenció, impulsivitat i tendència a distreure la ment. Tots dos estudis van demostrar que un nombre més gran de símptomes de TDAH es correlacionava amb una major divagació mental.
La divagació mental es defineix com desviar l'atenció de la tasca en qüestió cap a pensaments generats internament. Tots estem subjectes a cert grau de divagació mental, però això s'observa amb més freqüència en persones amb TDAH.
Han Fang afegeix: "Investigadors anteriors han pogut distingir dos tipus diferents de divagació mental. Pot ser una pèrdua de concentració, on la ment pot divagar d'un tema a un altre. Això es coneix com a divagació mental espontània. Un altre tipus és la divagació mental deliberada, on les persones es donen la llibertat de desviar-se del tema, on permeten que els seus pensaments agafin un tomb diferent. Els psiquiatres han desenvolupat mètodes per mesurar el grau de propensió de les persones a aquestes diferents tendències”.
Els investigadors també van mesurar la creativitat en ambdós grups (hi ha mètodes estàndard per mesurar-la, per exemple, demanant a les persones que trobessin un ús creatiu per a un objecte quotidià). Posteriorment, van analitzar com s'associava la creativitat amb els diferents tipus de divagació mental.
"Descobrim que les persones amb més trets de TDAH, com a manca d'atenció, hiperactivitat o impulsivitat, van obtenir millors resultats creatius en ambdós estudis. Això dona suport a investigacions prèvies. A més, descobrim que la divagació mental, en particular la divagació mental deliberada, on les persones permeten que els seus pensaments divaguin a propòsit, es va associar amb una major creativitat en persones amb TDAH. Això suggereix que la divagació mental podria ser un factor subjacent que connecta el TDAH amb la creativitat”, segons Han Fang.
Això pot tenir implicacions pràctiques tant per a la psicoeducació com per al tractament. En l'àmbit de la psicoeducació, els programes o cursos especialment dissenyats que ensenyen a les persones a utilitzar les seves idees espontànies, per exemple, transformant-les en productes creatius, podrien ajudar les persones amb TDAH a aprofitar els beneficis de la divagació mental. A l'àmbit del tractament, les intervencions basades en l'atenció plena adaptades al TDAH que busquen disminuir la divagació mental espontània o transformar-la en formes més deliberades poden reduir les deficiències funcionals i millorar els resultats del tractament. Aquesta és la primera vegada que s'investiga aquesta relació, per la qual cosa calen més estudis que confirmin les troballes.
